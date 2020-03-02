Учёные сделали открытие: Ямал был заселён человеком более 14 тысяч лет назад

Активную деятельность на Ямале человека эпохи палеолита как минимум 14 тысяч лет назад, и, возможно, древнее ученым удалось доказать с помощью артефактов. Об этом сообщила служба государственной охраны объектов культурного наследия ЯНАО, подводя итоги полевых сезонов 2018-2019 годов новосибирских специалистов.

На участке от посёлка Казым-мыс до посёлка Питляр были обнаружены 13 артефактов разной степени сохранности. Вместе с каменными изделиями археологи нашли многочисленные остатки мамонтовой фауны: шерстистый мамонт, северный олень, шерстистый носорог, бизон, овцебык, лошадь, лось.

Ещё 50 лет назад никто не предполагал, что на территории современного ЯНАО можно найти следы деятельности человека эпохи палеолита. За последние десятилетия предполагаемое время первоначального заселения севера Западной Сибири начало отодвигаться в прошлое.

Сейчас учёные работают над доказательством своей теории, согласно которой найденные артефакты свидетельствуют о деятельности на Ямале человека 45 тысяч лет назад и древнее.

Поиски предстоящего сезона будут направлены на обнаружение палеолитических стоянок в четком стратиграфическом залегании, что позволит дату заселения региона зафиксировать в более древнем сроке.