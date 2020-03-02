Ямалец признался в зверском убийстве двух женщин и ребенка

Шестилетний ребенок оказался свидетелем жестокой расправы над матерью. Насильник и убийца не пощадил малыша. Кровавая драма произошла 2000 году. Тогда расследование уголовных дел было приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего к привлечению в качестве обвиняемого.

Теперь, как рассказали в СУ СКР по ЯНАО, расследование завершено. Жуткие событие произошли в Надыме в июле 2000 года. В одной из квартир были обнаружены тела 28-летней женщины и ее 6 –летнего сына со следами насильственной смерти. В октябре того же года в другой квартире при схожих обстоятельствах нашли тело еще одной молодой женщины.

Причастного к кровавой расправе удалось установить только в 2019 году. Злоумышленником оказался бывший надымчанин 1978 года рождения.

Выяснилось, что мужчина пришел в гости к знакомой, взяв с собой молоток. Он заранее планировал изнасиловать женщину. Несколько раз ударив ее инструментом по голове, надругался над потерявшей сознание женщиной. В этот момент она была еще жива. Тогда он решил скрыть преступление и добил ее кухонным ножом, вонзив его в тело жертвы одиннадцать раз.

Завершив преступление, мучитель заметил в квартире шестилетнего сына убитой женщины. Испугавшись, что ребенок может его опознать, мужчина ударил мальчика три раза молотком по голове и не менее восемнадцати раз ножом в грудь и живот. Закрыв квартиру на ключ, мужчина сбежал.

В октябре 2000 года в гостях у знакомой женщины он вновь схватился за молоток. Во время пьянки мужчина поссорился с хозяйкой и подысканным в квартире молотком нанес по голове несколько ударов, а затем добил кухонным ножом, нанеся жертве не менее 22 колото-резанных ранений в различные части тела.

В региональном ведомстве уточнили, что вина обвиняемого в совершении убийства трех человек подтверждена заключениями многочисленных судебно-криминалистических экспертиз. Сам душегуб признал свою вину и сотрудничал со следствием. Уголовное дело направлено в суд.