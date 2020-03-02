Итоги недели на Ямале: публикуем главные новости региона с 24 февраля по 1 марта 2020

Все самое важное, актуальное, интересное – коротко в одном материале для читателей «Комсомольской правды – Ямал». Главные новости за предыдущую неделю мы публикуем утром каждого понедельника.

1. В Ноябрьске реанимируют озеро Ханто. В 2020 году начнется подготовительный этап к полной экологической реабилитации. Волонтеры эко-проекта «Будущее Арктики» не раз очищали берег озера от мусора, но этого не достаточно. Здесь проведут все необходимые инженерные изыскания. После этого будут определены технологии для очищения дна от ила и приведения в норму качества воды. Такие методы помогут наладить самоочищение озера Ханто, и снова сделать озеро комфортным для отдыха.

В Ноябрьске реанимируют озеро Ханто Фото со страницы Владимира Пушкарева vk.com

2. Ямальские врачи спасли ребенка, едва не ставшего инвалидом из-за редкой аллергической реакции на стандартную гипсовую повязку. Обычная бытовая травма во время игры дома развилась в осложнение. Индивидуальная непереносимость гипсовых материалов привела к отеку и воспалению. Началось отмирание тканей в области голеностопного сустава и стопы.

Доктора приложили максимум усилий для того, чтобы этого не допустить. Бригада врачей выработала тактику лечения в несколько этапов. Свой четвертый день рождения 1 марта мальчик встретил в больничной палате.

3. На Ямале ОРВИ идет на спад, больных гриппом становится больше. Медики призывают не заниматься самолечением. За предыдущую неделю в медучреждения с диагнозом острая респираторная вирусная инфекция обратилось 7667 человек, неделей ранее больных было почти 10 500 человек.

Теперь показатель заболеваемости ниже порогового значения на 15,2% и составил 141,6 случаев на 10 тысяч населения. Между тем, с нарастающим итогом на территории округа зарегистрировано 403 случая гриппа, из них только у 46 человек имелась вакцинация против гриппа, остальные заболевшие - не вакцинированы. Неделю назад заболевших гриппом было 317 человек.

4. Четыре человека пострадали во время ночной стрельбы в разгар фуршета в кафе «Мечта» в городе Ноябрьск. Участники конфликта и свидетели сбежали. Раненые залили кровью пол и блюда на столе. Очевидцы сообщают, что в разгар празднования между гостями вспыхнул конфликт. Началась драка. Двое мужчин принялись палить по гостям.

На место бойни прибыли три автомобиля полиции и три кареты «скорой». Полиция работает на месте ЧП, устанавливает местонахождение зачинщиков конфликта и опрашивает очевидцев.

5. После визита «Ревизорро» в Салехарде закрыли кафе «Чайхана». Роспотребнадзор ЯНАО выявил нарушения санитарного законодательства. Вся кухонная утварь, стены, столы, мебель, холодильники, плита, пол, мойка – все было покрыто плотным слоем грязи и жира. Ноги сами разъезжались в сторону на жирном полу. Продукты вперемешку лежали в посудинах не пригодных для пищи, не было ни одной маркировки, под столами рассыпан крысиный яд.

Материалы проверки, проведенной Управлением Роспотребнадзора ЯНАО, переданы для рассмотрения в салехардский городской суд.

6. Ветераны Великой Отечественной войны могут бесплатно совершить перелёт на самолётах и вертолётах ямальских авиалиний в майские праздники. Таким правом может воспользоваться и один сопровождающий. Для оформления авиабилетов пассажирам необходимо иметь при себе документы, подтверждающие право оформления льготной перевозки.

Льготой также могут воспользоваться инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, лица, приравненные к ним.

Ямальские авиакомпании в майские праздники будут бесплатно возить ветеранов Фото: yanao.ru

7. Аэропорт Нового Уренгоя изменит режим работы на время ремонта взлётной полосы. Все рейсы будут распределены в течение восьми рабочих часов. С 1 июня по 26 октября все запланированные рейсы будут обслуживаться с 7.30 до 15.30. Временное расписание рейсов с учётом ограничений еще не готово. Его составляют специалисты аэропорта и перевозчиков.

Работы по реконструкции аэродрома проводятся без прекращения деятельности аэропорта. С учётом климатических условий Крайнего Севера активный этап строительных работ начнётся в июне.

8. В зоне весеннего паводка на Ямале могут оказаться более 400 жилых домов. Наиболее подвержены паводку четыре муниципалитета Ямала: город Тарко-Сале, посёлок Уренгой, сёла Овгорт и Антипаюта. Согласно расчётам, при наихудшем сценарии развития паводковой ситуации в зоне затопления может оказаться 7620 человек, 48 объектов экономики.

Спецслужбы Ямала начинают подготовку к предстоящим пожароопасному и паводкоопасному сезонам. В округе идет подсчет сил и средств, необходимых на устранение природных стихий. На случай критического развития паводковой ситуации планируется проведение взрывных работ в местах образования ледовых заторов.

9. Мошенники предрекли ноябрянке смерть, чтобы выманить деньги. Мнимый доктор сообщил, что женщина не проживет до мая 2020 года. При этом он рассказал, что ей может помочь вакцина стоимостью 123 тыс. рублей. Женщина ответила, что таких денег у нее нет. После этого разговор прекратился. Уголовное дело возбудили по двум статьям по «Покушение на совершение преступления» и «Мошенничество».

Ямальским оленеводам выдают флешкарты с полезной информацией Фото: mo-yamal.ru

10. Ямальским оленеводам выдают флешкарты с полезной информацией. Здесь простые и понятные видеоинструкции на ненецком, свежие данные об изменениях в российских и окружных законах, национальные видеопрограммы, справочники, окружные журналы, книги и даже сказки для малышей. Почти две тысячи файлов вместились в 16 гигабайт.

Их будут распространять по тундре несколько раз в год, актуализируя информацию, в рабочих командировках, через бригадиров оленпредприятий, на факториях и рыбацких станах.

Отметим, подобный проект, правда, на бумажном носителе, был реализован в 2016 году. По поручению главы был создан и отпечатан «Справочник тундровика», который успешно разошёлся по тундре количеством тысяча экземпляров и используется во многих семьях оленеводов и рыбаков.