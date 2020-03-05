Ямалец в честь Великой Победы проедет на советских машинах по России

Член ямальского отделения Русского географического общества житель Пуровского района ЯНАО Андрей Меньшиков на машинах советской эпохи проедет через всю Россию с востока на запад. Свою экспедицию он посвятит 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Свою экспедицию он Общая протяженность маршрута путешествия, которое он назвал «Страна огромная. Россия от края до края», превышает 20 тыс. километров. Экстремал стартует в марте, а закончит экспедицию в конце мая, однако сроки могут меняться в зависимости от погодных условий, пояснил он.

- Из Владивостока доеду до Певека на Чукотке, это самый северный город России, потом на запад России с заходом в Дербент, который является самым южным городом нашей страны. Маршрут пролегает по более чем 25 регионам России, финиш - в Калининграде, - рассказал Андрей Меньшиков.

Автомобили ему будут предоставлять местные жители. По его словам, среди задействованных машин будут такие, как ГАЗ-21, ГАЗ-67 1943 года, ГАЗ-М-20 «Победа». Часть пути путешественник планирует проехать на мотоцикле «Урал».

Андрей Меньшиков уверен, что наибольшую сложность представляет северная часть маршрута, там планируется ехать по бездорожью в условиях низких температур и ветра.

По пути он планирует встречаться с местным, рассказывать им о войне, о тех людях, которые воевали, их истории, об образе жизни в те годы. Меньшиков собирается взять с собой флаг тех времен или копию и фотографии. Надеется, что коллекция будет пополняться снимками, подаренными на встречах. Кроме того, в пути он будет неким курьером, где-то продукты или медикаменты из деревни в деревню доставит, где-то новости довезет.

Напомним, Андрей Меньшиков живет в поселке Пурпе, работает в АО «Ямалкоммунэнерго» начальником службы контрольно-измерительных приборов и автоматики и все свободное время проводит в путешествиях по стране. Ранее экстремал смог покорить Татарский пролив. "Комсомольская правда - Ямал" писала, как он на российской «Ниве» самой простой комплектации добрался по льду до острова Сахалина.

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