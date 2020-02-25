Итоги недели на Ямале: публикуем главные новости региона с 17 по 23 февраля 2020

Для читателей «Комсомольской правды – Ямал» в начале каждой рабочей недели мы традиционно подводим итоги минувших семи дней. Дайджест основных новостей арктического региона - для тех, кто хочет быть в курсе главных событий региона. Все самое важное, актуальное, интересное – коротко в одном материале.

1. В Лабытнанги провели парад в честь единственного в городе героя-фронтовика. Возле дома, где живёт ветеран Иван Путилин, парадным маршем прошли кадеты, юнармейцы, сотрудники полиции. Для него в исполнении преподавателей ДШИ прозвучала проникновенная песня «День Победы». Дети стремились подойти поближе, чтобы поздороваться с ветераном.

В Лабытнанги провели парад для участника Великой Отечественной войны Фото: lbt.yanao.ru

Ветеран всегда был желанным гостем на различных мероприятиях с участием детей и трудовых коллективов. Однако в последнее время по состоянию здоровья он редко покидает свой дом.

2. Ямал остаётся регионом с самыми безопасными дорогами в УрФО. ЯНАО по данному показателю поднялся на две позиции среди всех регионов России.

По данным единой межведомственной информационно-статистической системы количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях в 2019 году составило 6,46 человек на 100 тысяч населения – это самый низкий показатель среди всех регионов УрФО.

Лидерами рейтинга являются Чукотский автономный округ (2,01), Москва (3,51), Севастополь (4,06), Санкт-Петербург (4,22) и Ненецкий автономный округ (4,56).

3. Еще один показатель успешности региона, который был обнародован на минувшей неделе - Ямал вошёл в ТОП самых привлекательных для инвесторов регионов России. Округ сохраняет место в группе на протяжении нескольких лет. Этот раз Ямал занял третью строчку после Москвы и Санкт-Петербурга в ежегодном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов России. Национальное рейтинговое агентство оценивало совокупность факторов, влияющих на целесообразность, эффективность и уровень рисков инвестиционных вложений на территории.

Это финансовая устойчивость, качество трудовых ресурсов, перспективы внутреннего спроса, производственный потенциал, институциональная среда, инфраструктура, географическое положение и природные ресурсы. Учитывались не только статистические показатели, но и данные опросов предпринимателей и экспертные оценки, уточнили в правительстве ЯНАО.

Ямал вошёл в ТОП самых привлекательных для инвесторов регионов России Фото: yanao.ru

4. Авиакомпания «Скол» прокомментировала авиакатастрофу на Ямале, унесшую жизни двух человек. Вертолет Ми-8 14 февраля 2020 года, не долетев до посадочной полосы аэропорта Сабетта 300 метров, в 16.21 по местному времени произвёл жёсткую посадку.

В авиакомпании сообщают, что экипаж воздушного судна МИ-8 обладал серьезным опытом работы. При посадке экипаж предпринял все меры, чтобы избежать жертв. Во время жёсткой посадки два члена экипажа (командир и бортмеханик) оказались заблокированы в пилотской кабине. Они не выжили. Тела из кабины извлекли представители аварийно-спасательной службы аэропорта Саббеты.

Второй пилот выбрался из кабины, эвакуировал пассажиров из вертолёта, отвёл их на безопасное расстояние, включил аварийный радиомаяк, доложил по телефону диспетчеру аэропорта Сабетта о случившемся, передав координаты места посадки.

Рухнувший вертолет был совсем новым, после проведения технического аудита воздушного судна будет принято решение о возможном восстановлении вертолета.

5. На Ямале предотвратили заказное убийство бизнесмена. Сообщение в СМИ о машине со следами крови оказалось наживкой. Жертву удалось спасти.

Четверка из Калининграда пыталась убить предпринимателя из Нового Уренгоя. Одному из них предъявлено обвинение в подстрекательстве к приготовлению убийства. Еще троим мужчинам - в соучастии.

В декабре 2019 года оперативниками было установлено, что в городе планируется заказное убийство. Выяснилось, что ранее судимый 42-летний житель Калининграда на протяжении полутора месяцев выслеживал свою жертву. Мужчину задержали, когда он, дождавшись предпринимателя около подъезда его дома, приблизился к нему с ножом в рукаве куртки.

Самый большой объект здравоохранения на Ямале построят в Ноябрьске Фото: Администрация Ноябрьска

6. В Ноябрьске построят самую большую поликлинику на Ямале. Ее возведение начнется в 2021 году. Планы по строительству в Ноябрьске поликлиники на 1400 посещений с руководством Центральной горбольницы обсудил замгубернатора ЯНАО Андрей Воронов. Он проинспектировал основные строительные площадки города.

- Это крупнейший за последнее время объект здравоохранения достался Ноябрьску, проект сложный, в существующем медгородке, мы очень долго обсуждали его с главой, - отметил заместитель губернатора.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поручил начать строительство поликлиники в 2021 году. Сейчас идет активная работа по проектированию нового поликлинического корпуса.

Меледзе восхитился видами Салехарда, назвав чум юртой Фото: Instagram meladzevalerian

7. Знаменитый российский певец Валерий Меладзе восхитился красотами ямальской столицы, назвав чум юртой. Свои впечатления от арктического региона он записал на видео и поделился со своими подписчиками в Instagram.

В соцсети артист познакомил жителей других регионов с видами города, показывая ледяные скульптуры, которые установлены на площади возле окружного правительства. Ямальцы живот отреагировали на пост звезды.

Мама особенного ребенка из Нового Уренгоя создала на 23 февраля футболку с портретом Дмитрия Артюхова. Фото с "Инстаграм" Ольги Василенко

8. Мама особенного ребенка из Нового Уренгоя создала на 23 февраля футболку с портретом Дмитрия Артюхова. Рукодельница считает, что ее работы слишком скромны для подарка. Уникальная авторская футболка с портретом губернатора выполнена в необычной технике – рисунок на ткани. Об этом рассказала сама мастерица Ольга Василенко на своей страничке в «Инстаграм».

Глава ЯНАО пригласил путешественника Фёдора Конюхова на Ямал Фото: yanao.ru

9. Фёдор Конюхов в марте отправится в экспедицию на Ямал. Путешественник примет участие в праздновании Дня оленевода

Всемирно известный путешественник Фёдор Конюхов принял приглашение губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Во время их встречи в экспедиционном штабе в Москве Конюхов рассказал, что в последний раз был на полуострове в 80-ые годы прошлого века. Тогда он прошёл пешком от Оби до Енисея, через Лабытнанги, через Салехард.

Глава региона пригласил путешественника этой весной лично оценить произошедшие изменения, и как при этом сохраняются традиции северных народов.

Экспедиция на Ямал начнётся в конце марта 2020 года. Путешественник примет участие в праздновании Дня оленевода, где с ним смогут пообщаться жители и гости столицы округа. Также Фёдор Конюхов проведет несколько дней в тундре, в стойбище оленеводов, посетит «Землю надежды», посёлок Сабетта и доедет на снегоходах до острова Белый.