2020-02-29T10:33:57+03:00
Происшествия

«Вся еда в крови»: в результате ночной стрельбы в ресторане Ноябрьска пострадали четыре человека

Полиция работает на месте происшествия [фото, видео]
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
«Вся еда в крови»: в результате ночной стрельбы в ресторане Ноябрьска пострадали четыре человека. Фото из группы "Происшествия Ноябрьск"во "ВКонтакте"«Вся еда в крови»: в результате ночной стрельбы в ресторане Ноябрьска пострадали четыре человека. Фото из группы "Происшествия Ноябрьск"во "ВКонтакте"
Изменить размер текста:

Четыре человека пострадали во время ночной стрельбы в разгар фуршета в кафе «Мечта» в городе Ноябрьск. Участники конфликта и свидетели сбежали. Раненые залили кровью пол и блюда на столе.

Видео и фото с места происшествия появилось в паблике «Происшествия Ноябрьск» во «ВКонтакте».

- Это наш стол, здесь все в крови, вся еда в крови, - комментирует автор видео.

Очевидцы сообщают, что в разгар празднования между гостями вспыхнул конфликт. Началась драка. Двое мужчин принялись палить по гостям.

Фото из группы "Происшествия Ноябрьск"во "ВКонтакте"

Фото из группы "Происшествия Ноябрьск"во "ВКонтакте"

- Было темно... И вообще, в тот момент, когда началась драка-мы были на танцполе... Громкая музыка, даже не сразу всё поняли, а потом... "мясорубка", крики и четыре -пять выстрелов... Когда включили свет в зале-все участники потасовки разбежались кто куда. Серьезно пострадали 4-5 человек, - сообщает один из гостей мероприятия.

Известно, что одному из пострадавших пуля попала в спину, другому пробила колено, двое ранены в живот. Стреляли из травматического автомата. После пальбы зачинщики конфликта скрылись с места ЧП, гости в страхе разбежались.

На место бойни прибыли три автомобиля полиции и три кареты «скорой». Пострадавших доставили в больницу.

На станции скорой помощи подтвердили факт приема четверых пострадавших. Полиция работает на месте ЧП, устанавливает местонахождение зачинщиков конфликта и опрашивает очевидцев.

Во время стрельбы в кафе Ноябрьска ранены четыре человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«На спасение участников вечеринки с сухим льдом было меньше трех минут»: эксперт рассказал, могли ли помочь погибшим на дне рождения Екатерины Диденко
Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин прокомментировал обстоятельства громкой трагедии на вечеринке блогеров
Новости 24