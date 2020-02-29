«Вся еда в крови»: в результате ночной стрельбы в ресторане Ноябрьска пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали во время ночной стрельбы в разгар фуршета в кафе «Мечта» в городе Ноябрьск. Участники конфликта и свидетели сбежали. Раненые залили кровью пол и блюда на столе.

Видео и фото с места происшествия появилось в паблике «Происшествия Ноябрьск» во «ВКонтакте».

- Это наш стол, здесь все в крови, вся еда в крови, - комментирует автор видео.

Очевидцы сообщают, что в разгар празднования между гостями вспыхнул конфликт. Началась драка. Двое мужчин принялись палить по гостям.

Фото из группы "Происшествия Ноябрьск"во "ВКонтакте"

- Было темно... И вообще, в тот момент, когда началась драка-мы были на танцполе... Громкая музыка, даже не сразу всё поняли, а потом... "мясорубка", крики и четыре -пять выстрелов... Когда включили свет в зале-все участники потасовки разбежались кто куда. Серьезно пострадали 4-5 человек, - сообщает один из гостей мероприятия.

Известно, что одному из пострадавших пуля попала в спину, другому пробила колено, двое ранены в живот. Стреляли из травматического автомата. После пальбы зачинщики конфликта скрылись с места ЧП, гости в страхе разбежались.

На место бойни прибыли три автомобиля полиции и три кареты «скорой». Пострадавших доставили в больницу.

На станции скорой помощи подтвердили факт приема четверых пострадавших. Полиция работает на месте ЧП, устанавливает местонахождение зачинщиков конфликта и опрашивает очевидцев.