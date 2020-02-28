2020-02-28T14:53:54+03:00
Общество

Трехлетний мальчикиз села Тольки едва не стал инвалидом из-за гипса

Врачи столкнулись с редкой аллергической реакцией
Анна Полякова
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Трехлетнему мальчику из села Тольки едва не ампутировали ногу из-за гипса Фото: Новоуренгойская центральная городская больницаТрехлетнему мальчику из села Тольки едва не ампутировали ногу из-за гипса Фото: Новоуренгойская центральная городская больница
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Обычная травма во время игры трехлетнего ребенка едва не обернулась трагедией. Малышу грозила ампутация ноги. Сашу вместе с мамой из села Толька Красноселькупского района доставили санрейсом в городскую больницу Нового Уренгоя в конце января.

Обычная бытовая травма дома развилась в осложнение. Врачи столкнулись с редкой аллергической реакцией детского организма на стандартную гипсовую повязку. Индивидуальная непереносимость гипсовых материалов привела к отеку и воспалению. Началось отмирание тканей в области голеностопного сустава и стопы.

Мальчик мог остаться инвалидом, поскольку встал вопрос о жизнеспособности ноги и ампутации. Доктора приложили максимум усилий для того, чтобы этого не допустить. Бригада врачей выработала тактику лечения в несколько этапов. Воспаление купировали и провели кожную пластику.

Как отметил заместитель главврача по медицинской части Новоуренгойской ЦГБ Андрей Туркин, подобные реакции организма на гипсовую иммобилизицию, конечно, очень редки, но описаны в медицинской научной литературе.

- Хорошую динамику выздоровления ребенка получили, подключив сеансы гипербарической оксигенации в барокамере. Благодаря воздействию кислорода под высоким давлением кожная ткань восстанавливается быстрее, - рассказал Андрей Туркин.

Свой четвертый день рождения 1 марта мальчик встретит в больничной палате. Врачи должны быть уверены в полном выздоровлении малыша и решили еще понаблюдать. А дома Сашу ждут четверо братьев и сестер, сейчас они находятся под присмотром отца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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