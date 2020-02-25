Дмитрий Артюхов дал старт акции «Ямальское Знамя памяти»

За 75 дней до Дня 75-летия Победы в Салехарде стартовала акция «Ямальское Знамя памяти». В торжественной церемонии запуска приняли участие губернатор округа Дмитрий Артюхов, ямальские ветераны, поисковики, кадеты школ Салехарда, волонтёры Победы и многие другие. Она прошла в первой школе Салехарда, которая носит имя Героя Советского Союза Ивана Королькова.

13 фрагментов стяга в рамках новой акции уже отправились в специальных посылках в муниципалитеты. На них каждый желающий сможет вписать имена своих близких, воевавших в Великой Отечественной войне. Затем фрагменты соединят в единое полотно, которое пронесут на Параде Победы 9 мая в Салехарде.

Первые имена появились на Знамени сегодня, их вписали труженица тыла и дочь ветерана войны Дарья Савельевна Аверина, губернатор округа Дмитрий Артюхов, координатор проекта «Знамя Победы» Дмитрий Жаромских, участник чеченской войны, награждённый медалью за отвагу и «Орденом Мужества» Рафаэль Тачетдинов.

- Для меня большая честь вписать своих близких, которые воевали на фронте, – признался Дмитрий Артюхов.

В холле школы, где сейчас обустроен маленький военный музей, губернатору провели экскурсию. Среди экспонатов – находки ямальских поисковых отрядов, которые они обнаружили на местах раскопок. В основном это оружие и личные вещи солдат Красной Армии.

Этот год объявлен Президентом России Годом Памяти и Славы. На Ямале пройдёт более 170 мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы. В этом году копии Знамени будут установлены на самых высоких и знаковых сооружениях и зданиях в муниципальных образованиях округа, на нефтегазовых месторождениях, на островах Вилькицкого и Белом, крайней восточной точке Европы на Полярном Урале, на самой высокой точке Ямала – горе Пайер, а также на двух горных вершинах за рубежом: вершине Демавенд высотой более 5,5 тысяч метров горной системы Эльбрус и пике Ленина – одном из пяти «семитысячников», высочайших вершин территории бывшего Советского Союза.

Напомним, «Ямальское Знамя памяти» – это акция, которая родилась из масштабного проекта «Знамя Победы». Он стартовал в округе пять лет назад и из межрегионального перерос в международный. Копии Знамени Победы, изготовленные ямальцами, побывали во всех городах и посёлках региона, во многих городах России и 13 странах, объединив десятки тысяч людей.

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