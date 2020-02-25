2020-02-25T15:08:29+03:00
Общество

Дмитрий Артюхов дал старт акции «Ямальское Знамя памяти»

Губернатор вписал имена своих близких на стяге
Анна Полякова
Поделиться:
Дмитрий Артюхов дал старт акции «Ямальское Знамя памяти» Фото: yanao.ruДмитрий Артюхов дал старт акции «Ямальское Знамя памяти» Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

За 75 дней до Дня 75-летия Победы в Салехарде стартовала акция «Ямальское Знамя памяти». В торжественной церемонии запуска приняли участие губернатор округа Дмитрий Артюхов, ямальские ветераны, поисковики, кадеты школ Салехарда, волонтёры Победы и многие другие. Она прошла в первой школе Салехарда, которая носит имя Героя Советского Союза Ивана Королькова.

13 фрагментов стяга в рамках новой акции уже отправились в специальных посылках в муниципалитеты. На них каждый желающий сможет вписать имена своих близких, воевавших в Великой Отечественной войне. Затем фрагменты соединят в единое полотно, которое пронесут на Параде Победы 9 мая в Салехарде.

Первые имена появились на Знамени сегодня, их вписали труженица тыла и дочь ветерана войны Дарья Савельевна Аверина, губернатор округа Дмитрий Артюхов, координатор проекта «Знамя Победы» Дмитрий Жаромских, участник чеченской войны, награждённый медалью за отвагу и «Орденом Мужества» Рафаэль Тачетдинов.

- Для меня большая честь вписать своих близких, которые воевали на фронте, – признался Дмитрий Артюхов.

В холле школы, где сейчас обустроен маленький военный музей, губернатору провели экскурсию. Среди экспонатов – находки ямальских поисковых отрядов, которые они обнаружили на местах раскопок. В основном это оружие и личные вещи солдат Красной Армии.

Этот год объявлен Президентом России Годом Памяти и Славы. На Ямале пройдёт более 170 мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы. В этом году копии Знамени будут установлены на самых высоких и знаковых сооружениях и зданиях в муниципальных образованиях округа, на нефтегазовых месторождениях, на островах Вилькицкого и Белом, крайней восточной точке Европы на Полярном Урале, на самой высокой точке Ямала – горе Пайер, а также на двух горных вершинах за рубежом: вершине Демавенд высотой более 5,5 тысяч метров горной системы Эльбрус и пике Ленина – одном из пяти «семитысячников», высочайших вершин территории бывшего Советского Союза.

Напомним, «Ямальское Знамя памяти» – это акция, которая родилась из масштабного проекта «Знамя Победы». Он стартовал в округе пять лет назад и из межрегионального перерос в международный. Копии Знамени Победы, изготовленные ямальцами, побывали во всех городах и посёлках региона, во многих городах России и 13 странах, объединив десятки тысяч людей.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
МегаФон открыл для россиян международный 5G-роуминг
Путешествующие за границу россияне смогут пользоваться самой быстрой технологией мобильной связи на планете. Такую возможность им первым среди отечественных операторов предоставил МегаФон, запустив для своих абонентов международный 5G-роуминг
Спецкор «КП» Дарья Асламова в карантине из-за коронавируса: К вернувшимся из Китая врачи приезжают вместе с полицией
Наш журналист всю прошлую неделю передавала репортажи из охваченного эпидемией Пекина. А когда вернулась домой - попала в строгий карантин в Москве и столкнулась с кучей проблем [видео]
Новости 24
В зоне весеннего паводка на Ямале могут оказаться более 400 жилых домов
Родители салехардских школьников сдали ЕГЭ по истории
Надым готовится принять соревнования оленеводов Ямала
На Ямале после метели открылся только один зимник
В Салехарде вновь проверили работу УК по очистке крыш от снега
Ямальцы готовы укротить самарский ветер
Ямальцы голосованием выбирают удобное расписание автобуса Губкинский-Пурпе
Главный музей Ямала впервые проведет «Экспресс-масленицу»
В Муравленко задержали иностранца, ограбившего на улице женщину
На Ямале ОРВИ идет на спад, больных гриппом становится больше
Победителями соревнований на Кар-Нате стали оленеводы Самбурга
В Салехарде ищут собственников бесхозных детских площадок
В Ноябрьске осудили участников ОПГ за подпольное брачное агентство
Ямальская теннисистка стала третьей в международных соревнованиях
После визита «Ревизорро» в Салехарде закрыли кафе «Чайхана»
В Салехарде ждет суда браконьер, выловивший осетра
Новый Уренгой в марте встретит Ямальский нефтегазовый форум
На Ямале начались соревнования юных музыкантов
Ямальский парламент запустил проект «75 минут памяти»
Движение по трассе Новый Уренгой – Пангоды восстановлено
На Ямале установлен еще один соучастник коррупционных преступлений
В Новом Уренгое автомобилист сбил ребенка и скрылся
Ямальские прокуроры закрыли сайты с сертификатами о знании русского языка
Ямальская служба загс рассказала о новшествах в работе
Погода на Ямале 26 февраля: кратковременный снег при южном ветре