2020-02-16T22:15:06+03:00
Общество

Итоги недели на Ямале: публикуем главные новости региона с 10 по 16 февраля 2020 года

Коротко об основных событиях минувших семи дней
Анна Полякова
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Итоги недели на Ямале: публикуем главные новости региона с 10 по 16 февраля 2020 года Фото: pixabay.comИтоги недели на Ямале: публикуем главные новости региона с 10 по 16 февраля 2020 года Фото: pixabay.com
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Для читателей «Комсомольской правды – Ямал» утром каждого понедельника мы традиционно подводим итоги минувших семи дней. Дайджест основных новостей арктического региона за неделю - для тех, кто хочет быть в курсе главных событий округа. Все самое важное, актуальное, интересное – коротко в одном материале.

1. Событие, которое потрясло всех ямальцев и жителей других регионов России, - авиакатастрофа, случившаяся 14 февраля. Два человека погибли при крушении вертолета на территории Ямальского района. На борту во время полета находилось 10 человек, из них 3 члена экипажа и семь вахтовиков – работников газовой промышленности. Не выжили командир воздушного судна и бортмеханик.

По факту крушения вертолета на Ямале возбудили уголовное дело Фото: ural-trans.sledcom.ru

По факту крушения вертолета на Ямале возбудили уголовное дело Фото: ural-trans.sledcom.ru

По факту жесткой посадки вертолета Ми-8/М в Ямало-Ненецком автономном округе, при которой погибли люди 14 февраля, возбуждено уголовное дело.

Губернатор Дмитрий Артюхов выразил слова соболезнования семьям двух погибших пилотов и сообщил, что Ямал готов оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

2. Глава Ямала призвал мэров пресекать случаи родства среди чиновников. Дмитрий Артюхов обратился к жителям округа с просьбой сообщать об известных им фактах родства среди должностных лиц, в том числе, в личных сообщениях в соцсетях и отметил, что по каждому сообщению будет проведена проверка.

В шести муниципалитетах Ямала школы закрывают на карантин Фото: администрация Нового Уренгоя

В шести муниципалитетах Ямала школы закрывают на карантин Фото: администрация Нового Уренгоя

3. В шести муниципалитетах Ямала школы закрыли на карантин. Эпидемический порог заболеваемости ОРВИ и гриппом среди школьников в Ноябрьске, Новом Уренгое, Салехарде, Тарко-Сале, Губкинском и Тазовском районе превысил от 50 до 80 процентов. С 12 февраля школы по 18 февраля включительно в этих муниципалитетах школьников перевели на дистанционное обучение.

С 11 февраля запрещены массовые, спортивные и культурные, развлекательные и зрелищные мероприятия. В учреждениях, организациях, предприятиях на территории муниципальных образований Ямала введён масочный режим.

Семьи Ямала начали получать увеличенное пособие для дошколят Фото: yanao.ru

Семьи Ямала начали получать увеличенное пособие для дошколят Фото: yanao.ru

4. На Ямале 11 февраля 2020 года впервые начислено увеличенное пособие на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Его сумма выросла до 8350 рублей в месяц.

Эта мера поддержки касается 7680 ямальских детей в семьях, доходы которых составляют менее одного прожиточного минимума на человека. Пособие может выплачиваться как ежемесячно, так и ежеквартально – по выбору семьи. Поддержать такие семьи поручил президент Владимир Путин в Послании 2020 года.

Опыт Ямала по борьбе со сниффингом станет основой федерального законопроекта Фото: pixabay.com

Опыт Ямала по борьбе со сниффингом станет основой федерального законопроекта Фото: pixabay.com

5. Опыт Ямала по борьбе со сниффингом станет основой федерального законопроекта. Четыре подростка погибли, вдыхая газ. ЯНАО стал первым регионом в России, где подготовлен и уже принят в первом чтении законопроект о запрете продажи несовершеннолетним зажигалок, баллончиков для их заправки, а также любых товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ.

Такие меры регион принял ради борьбы борьбе со сниффингом – разновидностью подростковой токсикомании, когда опьянение достигается при вдыхании газа.

Ханымейцы рискуют жизнью, сокращая путь до Ноябрьска Фото: puradm.ru

Ханымейцы рискуют жизнью, сокращая путь до Ноябрьска Фото: puradm.ru

6. Ханымейцы рискуют жизнью, сокращая путь до Ноябрьска. Расстояние от Ханымея Пуровского района ЯНАО до города составляет 206 километров, из них 65 километров - асфальтированная дорога, ведущая на федеральную трассу Сургут-Салехард. Немногим более 65 километров составляет протяженность технической трассы, которая опасна для проезда. Между тем, администрация поселка продолжает работать с различными вышестоящими инстанциями, чтобы добиться положительного решения и в дальнейшем перевести эту дорогу в состав автомобильных дорог округа.

В Надымском районе запустили проект по развитию изгородного оленеводства Фото: yanao.ru

В Надымском районе запустили проект по развитию изгородного оленеводства Фото: yanao.ru

7. В Надымском районе запустили проект по развитию изгородного оленеводства. Участок занимает сразу две зоны – тундровую и таежную. Поголовье оленей из Ямальского района пригнали на новое место. Это самая интересная часть эксперимента, которая должна показать, насколько успешно тундровый олень сможет привыкнуть к условиям тайги.

Напомним, прошлом году грантовая поддержка на развитие АПК предоставлялась впервые, и одним из приоритетных направлений стало изучение альтернативных способов содержания северных оленей.

Съемочная группа программы «Ревизорро» побывала в кафе Салехарда, где она была избита пять лет назад. Скрин с видео

Съемочная группа программы «Ревизорро» побывала в кафе Салехарда, где она была избита пять лет назад. Скрин с видео

8. Телеканал «Пятница» в составе ведущей и съемочной группы программы «Ревизорро» вновь побывали в Салехарде и посетили кафе, где была избита пять лет назад. Рассказываем, какой прием им был оказан суровыми ямальцами на этот раз. Перемены поразили журналистов.

9. На Ямале усилили контроль за уборкой снега с крыш. Только за последние дни в городские сообщества поступило более 50 сообщений. Оперативность работ страдает из-за нехватки организаций, выполняющих такую сезонную работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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