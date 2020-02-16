Съемочная группа программы «Ревизорро» снова побывала в кафе Салехарда, где была избита пять лет назад

Телеканал «Пятница» в составе ведущей и съемочной группы программы «Ревизорро» вновь побывали в Салехарде. Рассказываем, какой прием им был оказан суровыми ямальцами на этот раз.

Ведущую довели до слез

«Ревизорро» вновь вернулась в кафе «Виктория», где в августе 2015 года им был оказан прием, после которого ведущей программы понадобилась помощь психолога, а охранник и оператор оказались в больнице.

Спустя почти пять лет новая ведущая Ксения Милас посетила столицу Ямала, где также смогла испытать бурю эмоций. Съемки программы состоялись 4 февраля, а выпуск сюжета состоялся в воскресенье 16 февраля.

Прежде чем посетить «Викторию», Ксения решила заглянуть в кафе «Чайхана». От увиденного она едва не потеряла дар речи, а от желания сбежать через окно ее спасло только то, что это самое окно было покрыто толстым слоем жира и пыли.

Уютное заведение в восточнем стиле расположилось на окраине города. Внутри редкие посетители, но сам зал мало интересовал Ксюшу. Она решила пробраться на кухню, где испытала настоящий шок. Девушка утверждает, что никогда подобной антисанитарии в жизни не встречала.

Вся кухонная утварь, стены, столы, мебель, холодильники, плита, пол, мойка – все было покрыто плотным слоем грязи и жира. Ноги сами разъезжались в сторону на жирном полу. Продукту вперемешку лежали в посудинах не пригодных для пищи, не было ни одной маркировки, под столами рассыпан крысиный яд, а объяснить, почему на кухне такой бардак плохо говорящие на русском языке сотрудники не могли.

- Кафе «Чайхана» просто погрязли. Это не мылось даже не месяц и не год. Вы считаете, что это нормально? Тут же мыши полноправные хозяева, - с содроганием выдала ведущая.

- Мне хочется закрыть дверку холодильника и просто сбежать от сюда через окно, а когда-нибудь ведущая «Ревизорро» падала в обморок от увиденного? Вы дома такие же хозяйки? Как можно так запустить кухню? Закрывайте кафе на санитарный день, - только и могла произнести Ксения Милас.

Сотрудники кафе тут же принялись искать главного за порядок. Отвечать за все пришлось иностранке, которая признала, что видит свою вину в беспорядке. Женщина принялась за уборку, а Ксения продолжала ее отчитывать пока не увидела, что сотрудница кафе, отмывая посуда плачет горькими слезами. Видя старания всего персонала и искренние слезы женщина Ксения Милас тоже расплакалась, обняла сотрудницу «Чайханы» и пообещала ей вернутся утром, чтобы принять работу.

Колоритный Леонтий. Скрин с видео

«Идите в баню!»

Точный посыл владельца гостиницы «Русский Север» Леонида Ксюша так и не поняла. В местный отель девушка решила заглянуть по пути перед кафе «Виктория». Гостиница «Русский Север» построена из дерева. Тут же предлагаются услуги бани. Ценник даже для района Крайнего Севера чуть выше среднего.

В холе ведущая немного заплутала, найти сразу администратора ей не удалось, зато навстречу попался охранник, который тут же сбежал. Съёмочная группа отправилась вдогонку за парнем, который успел вызвать подмогу в виде колоритного седого Леонтий с пышной бородой и широкой голубой лентой на лбу.

Выяснилось, что Леня отвечает за прием гостей на время, пока администратор гостиницы болеет гриппом (в округе сейчас превышен порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ).

Сначала Леонид крайне радушно встретил Ксюшу, поселил ее в номер, шутил и приветливо общался, но вскоре между ведущей и Леонтием вспыхнул конфликт. Последний даже потребовал от Милас покинуть гостиницу. Причиной тому стала проверка на чистоту и пожарную безопасность гостиничных номеров.

- У нас все плохо мы хотим вернуть вам ваши деньги и отпустить вас. При вас мы не будем ничего делать, - заявил Леня, моментально превратившись из добродушного славянина в неприветливого сурового ямальца.

Он даже послал Ксюшу в баню. Приглашение ведущая «Ревизорро» поняла буквально и посетила банный комплекс, где обнаружила немного сажи.

В беседе за столом в бане Ксения и Леонтий помирились, выяснилось, что оба чуть-чуть не поняли друг друга и переволновались.

- Спасибо, что вы по-человечески ко всему относитесь, по делу, без бюрократии, я просто перенервничал, извините, - сказал Леня, провожая Милас. В ответ девушка обняла бородача и приклеила заветную наклейку «Проверено Ревизорро» на двери гостиницы.

«Ждала встречи с кулаками»

Будучи наслышанной о кафе «Виктория» Ксения Милас готовилась к чему угодно, даже к драке с кулаками, но, ее оправдания не ожидались.

В кафе к ведущей сразу же подошел все тот же управляющий Руслан Нарзиев. Он приветливо встретил всю группу. Провел журналистов по всем помещениям и поразил «Ревизорро» идеальной чистотой и порядком на кухне.

- Маркировка, идеальная чистота, даже время приготовления на продуктах пишут, даже ножи промаркированы. Я ждала чего угодно, что меня встретят с кулаками. Но вы оказались таким доброжелательным. Я поражена, - только и смогла произнести Ксюша.

- За прошлый раз, что у нас инцидент произошел, я прошу прощения. Думаю, вы не держите на меня зла. И приношу извинения вашему коллективу тоже: операторам и охранникам, - произнес Руслан.

Милас была приятно удивлена перемена и попросила лично Руслана приготовить ей рыбу с рисом.

- Он приготовил рыбу очень вкусно, с душой, - уплетая блюдо говорила ведущая.

После обеда Ксения поблагодарила управляющего, сказав ему несколько добрых слов.

- У вас настолько чисто, будто попала на другую кухню! Я понимаю, что это ваша работа. Вы молодцы, я могу смело порекомендовать ваше кафе «Виктория» в Салехарде, - сказала она Руслану Нарзиеву, а далее обратилась к экс-ведущей Елене Летучей.

- Лен, ты добилась своего! Мир сделала лучше, кухню – чище, и есть теперь здесь можно, – Милас.

Уходя Ксения приклеила наклейку «Проверено Ревизорро», которая означает, что данное заведение рекомендовано жителям и гостям города.

Перед отъездом поутру Милас заехала в кафе «Чайхана», где обнаружила разительные перемены. На кухне заведения была идеальная чистота. Все приготовленные блюда находились в специальных контейнерах и с маркировками.

Однако дарить наклейку ведущая не стала, так как первое впечатление от кафе у нее осталось крайне неприятным.