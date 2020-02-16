2020-02-16T14:25:32+03:00
Общество

Съемочная группа программы «Ревизорро» снова побывала в кафе Салехарда, где была избита пять лет назад

Перемены поразили журналистов
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Съемочная группа программы «Ревизорро» побывала в кафе Салехарда, где она была избита пять лет назад. Скрин с видеоСъемочная группа программы «Ревизорро» побывала в кафе Салехарда, где она была избита пять лет назад. Скрин с видео
Изменить размер текста:

Телеканал «Пятница» в составе ведущей и съемочной группы программы «Ревизорро» вновь побывали в Салехарде. Рассказываем, какой прием им был оказан суровыми ямальцами на этот раз.

Ведущую довели до слез

«Ревизорро» вновь вернулась в кафе «Виктория», где в августе 2015 года им был оказан прием, после которого ведущей программы понадобилась помощь психолога, а охранник и оператор оказались в больнице.

Спустя почти пять лет новая ведущая Ксения Милас посетила столицу Ямала, где также смогла испытать бурю эмоций. Съемки программы состоялись 4 февраля, а выпуск сюжета состоялся в воскресенье 16 февраля.

Прежде чем посетить «Викторию», Ксения решила заглянуть в кафе «Чайхана». От увиденного она едва не потеряла дар речи, а от желания сбежать через окно ее спасло только то, что это самое окно было покрыто толстым слоем жира и пыли.

Уютное заведение в восточнем стиле расположилось на окраине города. Внутри редкие посетители, но сам зал мало интересовал Ксюшу. Она решила пробраться на кухню, где испытала настоящий шок. Девушка утверждает, что никогда подобной антисанитарии в жизни не встречала.

Вся кухонная утварь, стены, столы, мебель, холодильники, плита, пол, мойка – все было покрыто плотным слоем грязи и жира. Ноги сами разъезжались в сторону на жирном полу. Продукту вперемешку лежали в посудинах не пригодных для пищи, не было ни одной маркировки, под столами рассыпан крысиный яд, а объяснить, почему на кухне такой бардак плохо говорящие на русском языке сотрудники не могли.

- Кафе «Чайхана» просто погрязли. Это не мылось даже не месяц и не год. Вы считаете, что это нормально? Тут же мыши полноправные хозяева, - с содроганием выдала ведущая.

- Мне хочется закрыть дверку холодильника и просто сбежать от сюда через окно, а когда-нибудь ведущая «Ревизорро» падала в обморок от увиденного? Вы дома такие же хозяйки? Как можно так запустить кухню? Закрывайте кафе на санитарный день, - только и могла произнести Ксения Милас.

Сотрудники кафе тут же принялись искать главного за порядок. Отвечать за все пришлось иностранке, которая признала, что видит свою вину в беспорядке. Женщина принялась за уборку, а Ксения продолжала ее отчитывать пока не увидела, что сотрудница кафе, отмывая посуда плачет горькими слезами. Видя старания всего персонала и искренние слезы женщина Ксения Милас тоже расплакалась, обняла сотрудницу «Чайханы» и пообещала ей вернутся утром, чтобы принять работу.

Колоритный Леонтий. Скрин с видео

Колоритный Леонтий. Скрин с видео

«Идите в баню!»

Точный посыл владельца гостиницы «Русский Север» Леонида Ксюша так и не поняла. В местный отель девушка решила заглянуть по пути перед кафе «Виктория». Гостиница «Русский Север» построена из дерева. Тут же предлагаются услуги бани. Ценник даже для района Крайнего Севера чуть выше среднего.

В холе ведущая немного заплутала, найти сразу администратора ей не удалось, зато навстречу попался охранник, который тут же сбежал. Съёмочная группа отправилась вдогонку за парнем, который успел вызвать подмогу в виде колоритного седого Леонтий с пышной бородой и широкой голубой лентой на лбу.

Выяснилось, что Леня отвечает за прием гостей на время, пока администратор гостиницы болеет гриппом (в округе сейчас превышен порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ).

Сначала Леонид крайне радушно встретил Ксюшу, поселил ее в номер, шутил и приветливо общался, но вскоре между ведущей и Леонтием вспыхнул конфликт. Последний даже потребовал от Милас покинуть гостиницу. Причиной тому стала проверка на чистоту и пожарную безопасность гостиничных номеров.

- У нас все плохо мы хотим вернуть вам ваши деньги и отпустить вас. При вас мы не будем ничего делать, - заявил Леня, моментально превратившись из добродушного славянина в неприветливого сурового ямальца.

Он даже послал Ксюшу в баню. Приглашение ведущая «Ревизорро» поняла буквально и посетила банный комплекс, где обнаружила немного сажи.

В беседе за столом в бане Ксения и Леонтий помирились, выяснилось, что оба чуть-чуть не поняли друг друга и переволновались.

- Спасибо, что вы по-человечески ко всему относитесь, по делу, без бюрократии, я просто перенервничал, извините, - сказал Леня, провожая Милас. В ответ девушка обняла бородача и приклеила заветную наклейку «Проверено Ревизорро» на двери гостиницы.

«Ждала встречи с кулаками»

Будучи наслышанной о кафе «Виктория» Ксения Милас готовилась к чему угодно, даже к драке с кулаками, но, ее оправдания не ожидались.

В кафе к ведущей сразу же подошел все тот же управляющий Руслан Нарзиев. Он приветливо встретил всю группу. Провел журналистов по всем помещениям и поразил «Ревизорро» идеальной чистотой и порядком на кухне.

- Маркировка, идеальная чистота, даже время приготовления на продуктах пишут, даже ножи промаркированы. Я ждала чего угодно, что меня встретят с кулаками. Но вы оказались таким доброжелательным. Я поражена, - только и смогла произнести Ксюша.

- За прошлый раз, что у нас инцидент произошел, я прошу прощения. Думаю, вы не держите на меня зла. И приношу извинения вашему коллективу тоже: операторам и охранникам, - произнес Руслан.

Милас была приятно удивлена перемена и попросила лично Руслана приготовить ей рыбу с рисом.

- Он приготовил рыбу очень вкусно, с душой, - уплетая блюдо говорила ведущая.

После обеда Ксения поблагодарила управляющего, сказав ему несколько добрых слов.

- У вас настолько чисто, будто попала на другую кухню! Я понимаю, что это ваша работа. Вы молодцы, я могу смело порекомендовать ваше кафе «Виктория» в Салехарде, - сказала она Руслану Нарзиеву, а далее обратилась к экс-ведущей Елене Летучей.

- Лен, ты добилась своего! Мир сделала лучше, кухню – чище, и есть теперь здесь можно, – Милас.

Уходя Ксения приклеила наклейку «Проверено Ревизорро», которая означает, что данное заведение рекомендовано жителям и гостям города.

Перед отъездом поутру Милас заехала в кафе «Чайхана», где обнаружила разительные перемены. На кухне заведения была идеальная чистота. Все приготовленные блюда находились в специальных контейнерах и с маркировками.

Однако дарить наклейку ведущая не стала, так как первое впечатление от кафе у нее осталось крайне неприятным.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Мистическая загадка китайского вируса-убийцы: Журнал Ротшильдов предсказал новую болезнь еще больше года назад
«Сложно поверить, что еще два месяца назад этот вирус, поглотивший сейчас все внимание СМИ, финансовых рынков и политиков, был нам абсолютно неизвестен», - заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус
Чудеса российской медицины: Как на комиссиях по инвалидности "излечивают" болезни
Детей с редким врожденным заболеванием с 14 лет признают здоровыми. Снимают инвалидность, лишают всех льгот и денег. Раз не похож на олигофрена, значит, все в порядке? В ситуации разбиралась Дина Карпицкая
Банды норвежских чеченцев, «грязные копы» и удар по секс-рынку: Обнаружен секретный форум российских проституток
Работающие в разных странах мира девушки рассказывают о самых отмороженных клиентах, сутенерах, платящих за прием наркотиков, и многие другие гадости
Новости 24
Прокуратура признала бездействие коммунальщиков во время порывов теплосетей в Тарко-Сале
Жители Салехарда назвали территории, которые хотят благоустроить в 2021 году
Чиновник из Муравленко привлечен к дисциплинарной ответственности за то, что позабыл отметить в декларации пособие на ребенка
Губернатор Ямала принял участие в торжественном открытии центра единоборств в Салехарде
Погода на Ямале 16 февраля: пасмурно и южный ветер
На Ямале задержана банда наркодилеров
На трассе «Сургут-Салехард» при столкновении с «Камазом» погиб водитель «Тойоты»
Губернатор Ямала выразил соболезнование семьям погибших пилотов «МИ-8»
Погода на Ямале 15 февраля: небольшой ветер и слабый мороз
Опубликован список пассажиров вертолёта, совершившего жесткую посадку на Ямале
В музее Тарко-Сале открыли выставку в честь воинов-афганцев
Ямальское предприятие признано лучшим продуктом на международном уровне
Салехардцы выберут 20 названий для новых улиц в микрорайоне Обдорский
Лучшим предприятиям Ноябрьска вручат премию «Лидер доверия потребителей – 2020» в ЯНАО
Тазовский рыбзавод празднует 90-летний юбилей
Жительница Салехарда за 25 тысяч рублей согласилась на брак с иностранцем
Три новых детсада в Пуровском районе ликвидируют очередь
В Губкинском оштрафовали владельца магазина, завышающего цены
В Ханымее за безопасностью жителей следит техника
«Елка желаний» исполнила мечту особой девочки из Ноябрьска
Тазовчанин, вывернувший руку полицейскому, предстанет перед судом
На Ямале обсудили продвижение местной продукции через крупные торговые сети
В коррекционной школе Ноябрьска откроют мастерские
В Газ-Сале готовят «паспорта семей», желающих уехать из села
В Ноябрьске осудили двоих молодых наркосбытчиков