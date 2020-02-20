Меледзе восхитился видами Салехарда, назвав чум юртой

Знаменитый российский певец Валерий Меладзе восхитился красотами ямальской столицы. Свои впечатления от арктического региона он записал на видео и поделился со своими подписчиками в Instagram.

«Сегодня я гулял по Полярному кругу. Одна нога в Заполярье, другая в Приполярье, а когда обратно шёл, то наоборот», - рассказал артист благодарным поклонникам, прогуливаясь между концертами по Салехарду.

- Вот такие олени тут, вот такая юрта – в общем красота! Привет из солнечного Салехарда, ну не совсем солнечного, - с улыбкой познакомил он жителей других регионов с видами города, показывая ледяные скульптуры, которые установлены на площади возле окружного правительства.

В комментариях поклонники ямальские засыпали звезду благодарностями за концерт и пост о городе.

«Была на концерте, получила огромное удовольствие, спасибо огромное вам и вашей команде, приезжайте к нам еще», — написал пользователь под maiyakitsenko.

«Получили незабываемые впечатления. Приезжайте к нам ещё, пожалуйста. С радостью сходим и насладимся музыкой, пением и невероятно заряжающей энергией! Спасибо ещё раз!», - призналась поклонница vera.0808.

«Вы оставили о себе только самые теплые, нежные и добрые воспоминания. Приезжайте к нам еще Валерий», — пригласил северянин под ником ludovik.

Один из подписчиков сообщил, что текст песни Меладзе у него набит на руке, предложив певцу угадать какой именно.

Надо сказать, что северяне не смогли не заметить, что артист слегка ошибся, назвав чум юртой, указав на этот недочет в комментариях. Между тем, короткий ролик про ямальский не очень солнечный город певца набрал более 52 тысячи просмотров и 143 комментария.

К слову, погода в этом году не совсем характерна для арктических широт. И певец не смог в полную меру ощутить суровый нрав северной природы. В последние дни температура воздуха держится около ноля градусов.