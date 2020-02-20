Мама особенного ребенка из Нового Уренгоя создала на 23 февраля футболку с портретом Дмитрия Артюхова

Трусы, носки и пена для бритья остаются традиционными подарками для мужчин на 23 февраля. Однако жительница Нового Уренгоя решила удивить главного мужчину Ямала особенным презентом, и ей это удалось.Уникальная авторская футболка с портретом Дмитрия Артюхова выполнена в необычной технике – рисунок на ткани. Об этом рассказала сама мастерица Ольга Василенко на своей страничке в «Инстаграм».

Корреспонденту «Комсомольской правды – Ямала» удалось узнать у девушки, сколько времени она потратила на работу, и почему выбрала для рисунка портрет губернатора Ямала.

- На работу уходит неделя, если трудиться с девяти до пяти без перерыва, - рассказывает художница.

Почему выбор пал на главу региона, Ольга тоже объясняет. Как оказалось, футболки созданы сразу две. Одна с портретом Дмитрия Артюхова, а другая - с изображением депутата Ивана Вершинина. По мнению мамы особенного ребенка, на футболке она хотела запечатлеть достойных для примера мужчин, ведь у нее растет сынок.

- Они в свои годы не только заняли высокие посты, но уже совершили много важных и значимых дел для улучшения мира. С губернатором я не знакома, но вижу его работу. Как мать одиночка ребенка-инвалида, находящаяся на пенсии по уходу, чувствую поддержку в виде бесплатного проезда и увеличения пособий. Это важно и нужно, – делится Ольга.

Ивана Вершинина молодая мама знает лично. Он узнал о ее проблеме с жильём и стал оказывать поддержку в решении вопроса. Оба героя на ее футболках пользуются уважением ямальцев. Она замечает, что проблемы в округе постепенно решаются.

Оля уже выполняла в такой технике работы. Фото Ольги Василенко

Передавать уникальные футболки в дар Вершинину и Артюхову Оля стеснятся. Говорит, что поехать в Салехард с сыном она не может по некоторым причинам, да и свое творение считает слишком скромным подарком. И она глубоко заблуждается: подписчики мастерицы восхищены ее работами и уверены, что их нужно показывать людям.

Оля совета людей послушалась, и обе футболки с портретами выставят на обозрение 29 февраля в новоуренгойском Дворце спорта «Звёздный». В этот день там пройдёт День милосердия. Рукодельница уверена, что людям, которые придут на беговой марафон, будет интересно посмотреть, чем занимаются особые дети.

К слову, футболки с нанесенным рисунком можно стирать. Рисунок останется навсегда. Ольга Василенко рассказывает, что качество работы уже проверено. В сентябре 2019 года для детского сада «Умка» она приготовила рубашку, которую гладили и стирали много раз.