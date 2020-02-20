АК «Скол»: Рухнувший на Ямале вертолет был совсем новым, а пилоты опытными

Авиакомпания «Скол» прокомментировала авиакатастрофу на Ямале, унесшую жизни двух человек. Вертолет Ми-8 14 февраля 2020 года, не долетев до посадочной полосы аэропорта Сабетта 300 метров, в 16.21 по местному времени произвёл жёсткую посадку.

В авиакомпании сообщают, что экипаж воздушного судна МИ-8 был обладал серьезным опытом работы. Общий налет погибшего 59-летнего Пётра Мамаева составил около 7 000 часов, в том числе 3238 часов в качестве командира судна. Бортмеханик ВС МИ-8 56-летний Игорь Горицкий имел налет около 14 000 часов.

Рухнувший вертолет был совсем новым. Авиакомпания приобрела его в 2019 года, судно было выпушено на авиационном заводе Улан – Удэнском в том же году. В полетах он провел менее 100 часов. К вылету борт был полностью обслужен и исправен. Как сообщили в авиакомпании, после проведения технического аудита воздушного судна будет принято решение о возможном восстановлении вертолета.

- Мы выражаем глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибших. Мы потеряли профессионалов, с которыми нас связывают годы совместной работы и настоящая дружба, и скорбим вместе с родственниками, - сообщает исполнительный директор авиакомпании «Скол» Сергей Ничков.

На данный момент тела погибших доставлены в Москву, откуда будут перенаправлены на родину для последующего захоронения. Расходы по организации похорон авиакомпания взяла на себя. Ее руководство планирует оказать материальную поддержку родственникам погибших.

Фото: предоставлено очевидцами

Экипаж предпринял все меры, чтобы избежать жертв

Напомним, заказной рейс совершал рейс по маршруту лицензионный участок месторождения «Лескино» Красноярского края - Сабетта ЯНАО. На борту воздушного судна в момент происшествия находились 3 члена экипажа и 7 пассажиров. Семь пассажиров и один член экипажа выбрались из воздушного судна самостоятельно. Не выжили двое.

В авиакомпании ведется внутреннее расследование происшествия. По данным ГУ МЧС, причиной жесткой посадки стала снежная буря. При выполнении захода на посадку возникло резкое ухудшение погодных условий из-за образовавшегося тумана.

При посадке экипаж предпринял все меры, чтобы избежать жертв. Во время жёсткой посадки два члена экипажа (командир и бортмеханик) оказались заблокированы в пилотской кабине. Они не выжили. Тела из кабины извлекли представители аварийно-спасательной службы аэропорта Саббеты.

Второй пилот выбрался из кабины, эвакуировал пассажиров из вертолёта, отвёл их на безопасное расстояние, включил аварийный радиомаяк, доложил по телефону диспетчеру аэропорта Сабетта о случившемся, передав координаты места посадки.

Фото: ural-trans-prok.ru

Три версии. Расследование продолжается

Точные обстоятельства ЧП выясняются. Уголовное дело расследуется по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Основными версиями причин авиационного инцидента с вертолетом являются ошибка пилотирования, техническая неисправность, а также неблагоприятные метеоусловия, сообщили в ведомстве.

На текущий момент, до озвучивания предварительных итогов расследования официальной комиссией, ни одна из версий причин происшествия не может быть признана достоверной.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) по данному факту также проводит проверку. Обнаружено навигационное оборудование, средства объективного контроля воздушного судна, которые передали комиссии МАК для исследования. С места крушения также изъята бортовая документация, личные вещи потерпевших, а также образцы топлива и масла. Следователи изъяли техническую документацию на воздушное судно, личные дела членов экипажа, архивные записи средств объективного контроля диспетчерской службы.

Допрошены диспетчерский состав, обслуживающий полет рухнувшего вертолета, представители авиакомпании, пассажиры и выживший пилот, специалисты метерологических служб. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.yamal.kp.ru/video/embed/761326" frameborder="0"></iframe> МАК с места крушения вертолёта на Ямале изъял бортовые документы.

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