2020-02-19T14:13:22+03:00
Происшествия

На Ямале предотвратили заказное убийство бизнесмена

Сообщение в СМИ о машине со следами крови оказалось наживкой [фото, видео]
Анна Полякова
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На Ямале предотвратили заказное убийство бизнесменаНа Ямале предотвратили заказное убийство бизнесменаФото: Татьяна Коркина
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Ямальские полицейские раскрыли покушение на убийство по найму. Жертву удалось спасти. Четверка из Калининграда пыталась убить предпринимателя из Нового Уренгоя. Одному из них предъявлено обвинение в подстрекательстве к приготовлению убийства. Еще троим мужчинам - в соучастии.

На Ямале предотвратили убийство бизнесмена.

В декабре 2019 года оперативниками было установлено, что в городе планируется заказное убийство. Выяснилось, что ранее судимый 42-летний житель Калининграда на протяжении полутора месяцев выслеживал свою жертву, подбирая удобный момент для расправы. Все его действия были на контроле у сотрудников уголовного розыска.

Мужчину задержали поздно вечером 2 февраля 2020 года, когда он, дождавшись предпринимателя около подъезда его дома, приблизился к нему с ножом в рукаве куртки.

Мужчину задержали поздно вечером 2 февраля 2020 год. Фото: УМВД по ЯНАО

Мужчину задержали поздно вечером 2 февраля 2020 год. Фото: УМВД по ЯНАО

Киллер согласился сотрудничать со следствием. Чтобы его информация выглядела более достоверно, была опубликована официальная информация об обнаружении автомобиля предпринимателя со следами крови в салоне. После этого задержанный передал организатору преступления кодовую фразу, означавшую, что преступление совершено.

Оперативное видео: на Ямале предотвратили заказное убийство.

Удостоверившись, в том числе и из СМИ, что задуманное свершилось, заказчик передал деньги исполнителю. На территории Калининграда действия организаторов преступления также контролировали правоохранительные органы.

В результате установлены личности четырех фигурантов, причастных к покушению на убийство. Полицейские выяснили, что заказчик запланировал убийство своего недруга из-за личных неприязненных отношений.

Полицейские выяснили, что заказчик запланировал убийство своего недруга из-за личных неприязненных отношений. Фото: УМВД по ЯНАО

Полицейские выяснили, что заказчик запланировал убийство своего недруга из-за личных неприязненных отношений. Фото: УМВД по ЯНАО

Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, он из мести запланировал убийство своего земляка, проживающего в городе Новый Уренгой. ДЛ я этого он предложил своему приятелю подыскать лицо, которое за материальное вознаграждение в размере 500 тысяч рублей согласится совершить убийство его недруга.

Приятель заказчика, взяв на себя роль организатора преступления, подыскал через своих знакомых ранее неоднократно судимого жителя Калининграда и передал ему полученные от заказчика сведения и деньги на билет до Нового Уренгоя. Договорившись об условной фразе, которой он должен сообщить о совершении преступления, мужчина в декабре 2019 года прибыл в ЯНАО. В настоящее время все фигуранты по делу задержаны. Их заключили под стражу, уточнили в УМВД Росси по ЯНАО.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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