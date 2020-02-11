В пяти муниципалитетах Ямала школы закрывают на карантин

Эпидемический порог заболеваемости ОРВИ и гриппом среди школьников в Ноябрьске, Новом Уренгое, Салехарде, Тарко-Сале, Губкинском и Тазовском районе превысил от 50 до 80 процентов. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по ЯНАО.

В связи с ростом заболеваемости с 12 февраля школы в этих муниципалитетах закрывают на карантин и переводятся на дистанционное обучение. Учиться так ребята будут по 18 февраля включительно. Эта профилактическая мера призвана предупредить распространение ОРВИ и гриппа.

Подъем заболеваемости наблюдается повсеместно в автономном округе. Показатель заболеваемости населения составил 196,6 случая на 10 тысяч населения, что выше порогового значения на 21,1%.

На Ямале за минувшую неделю в больницы округа с диагнозом острая респираторная вирусная инфекция и грипп обратилось 10 644 человека. Наибольшее количество заболевших выявили среди школьников 7-14 лет. Диагноз грипп лабораторно подтвердился у 18 человек.

Всего на сегодня лабораторно подтверждено 202 случая гриппа, 66 процентов из них составляет вирус гриппа А/H1N1/2009.

Растет также количество заболевших внебольничными пневмониями. За минувшую неделю таковых зарегистрировано 86 случаев, более половины из них – дети.

Специалисты настоятельно рекомендуют гражданам при появлении признаков болезни незамедлительно обращаться к врачу.

Как сообщалось ранее, на Ямале в связи с ростом заболеваемости с 11 февраля запрещены массовые, спортивные и культурные, развлекательные и зрелищные мероприятия. Усилен контроль за соблюдением дезинфекционного режима, проветривания и кварцевания помещений. В учреждениях, организациях, предприятиях на территории муниципальных образований Ямала введён масочный режим.

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