Дмитрий Артюхов отметил день рождения на Ямале зимней рыбалкой

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа встретил свой 32 день рождения вдали от шумных поздравлений. Дмитрий Артюхов решил уединиться в свой особенный день на тихой зимней рыбалке.

Селфи на фоне улова глава региона поделился в соцсетях:

"Устроил себе сегодня маленький отпуск. Спасибо всем за поздравления!" – Пишет губернатор.

На кристально белом снегу видны три рыбины. О месте ловли именинник предпочел умолчать.

Ямальцы, узнав о дне рождения губернатора, принялись от души его поздравлять:

"С Днём рождения!!! Всего самого наилучшего Вам!", "С днём рождения вас и меня тоже…", "С днем рождения Вас! Крепкого здоровья, успехов во всем! Так держать!", "Дмитрий Андреевич, с днём рождения! Здоровья вам и удачи во всех ваших благих делах", "С днем рождения Дмитрий Андреевич! Бодрости духа, свежих идей на благо нашего Ямала, неиссякаемой жизненной энергии, добра и позитива. Мы вам верим".

Заядлые рыбаки принялись спрашивать Дмитрия Артюхова о месте рыбалки и наживке. К поздравлениям присоединился и ямальский депутат Иван Вершинин. Он пожелал губернатору успехов. Остальные главы и депутаты промолчали в соцсетях, возможно, они поздравили губернатора в личных сообщениях.

Отметим, что Дмитрий Артюхов самый молодой губернатор в России. На момент вступления в должность ему было всего 30 лет. Маленький Дима всегда выделялся среди сверстников серьезностью и отличной учебой. Работать начал в банке, а в 2010 году переехал на Ямал и стал работать в правительстве.

Дмитрий Артюхов женат, с супругой он знаком с детства. Сначала они сидели за одной партой, а после учились в одном университете.

Губернатор Ямала по знаку зодиака водолей. Согласно гороскопу люди, рожденные под этим знаком, наделены творческой энергией, оптимизмом и развитой интуицией. Часто обладают привлекательной внешностью и интеллектуально одарены.

Под этим знаком родились Владимир Высоцкий, Владимир Зеленский, Вольфганг Амадей Моцарт, Ольга Шелест, Антон Чехов, Борис Ельцин, Криштиану Роналду, Рональд Рейган, Чарльз Диккенс, Дмитрий Менделеев и другие известные люди.