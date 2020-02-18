2020-02-18T09:56:03+03:00
Экономика

Ямальские дорожники рассказали о планах работы на Год дорог

Ремонт проведут на участках с самым интенсивным движением
Анна Полякова
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Ямальские дорожники рассказали о планах работы на Год дорог Фото: yanao.ruЯмальские дорожники рассказали о планах работы на Год дорог Фото: yanao.ru
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На Ямале дорожники в 2020 году приступят к ремонту и строительству 400 километров дорог. Старт большой дорожной стройке дал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, объявив 2020-й Годом дорог. Работы пройдут на участках региональных дорог с самым интенсивным движением.

К концу года завершатся работы на 350 км трасс (100 – муниципальных, 250 – региональных). На участках Граница ЯНАО – Губкинский, Подъезд к Ноябрьску и ПуровскКоротчаево работы начнутся в этом году и потребуют продолжения в следующем.

Подрядчики активно готовятся к строительному сезону, закупают материалы и проводят ревизию дорожной техники.

- Губернатор Дмитрий Артюхов дал нам поручение разработать проекты на капремонт наиболее проблемных участков. Сегодня мы заканчиваем работу над этими проектами. Наши предложения одобрены, выделено финансирование, – рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Максим Першиков.

В рамках большой дорожной стройки в округе продолжится начатая в 2019 году реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Только в этом году запланировано выполнить работы на 17 объектах региональных дорог, а также в рамках городской агломерации, в городах Салехарде и Лабытнанги. На сегодняшний день завершена контрактация на более чем 70% объектов.

- Мы начали работы по реконструкции самого напряжённого участка от Нового Уренгоя до Коротчаево, на который мне часто жалуются люди. Частично движение придётся перекрывать, делать его реверсивным. Очевидно, что в сезон отпусков многие будут этим недовольны. Но прошу отнестись с пониманием, – подчеркнул глава региона.

Он также пообещал повторить свою поездку за рулём, как и в прошлом году, чтобы лично оценить качество работ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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