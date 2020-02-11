Завод БКУ: собственная лаборатория – гарантия качества изделий

«Завод БКУ» – филиал ООО «Уралмаш НГО Холдинг» в Тюмени производит оборудование буровых установок для нефтегазовой отрасли. В филиале «Завод БКУ» создана центральная заводская лаборатория, которая проводит разрушающий и неразрушающий контроль качества продукции. В 2018 году было приобретено новое современное оборудование для проведения контроля качества выпускаемой продукции, что позволило в разы ускорить производственные процессы.

45 лет развития

В декабре 1974 года приказом Министерства строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности СССР был утвержден акт Государственной Комиссии об окончании строительства «Завода блочно-комплектных устройств» («Завод БКУ»). На совершенно новое производство приехали рабочие из разных предприятий со всей страны.

С 1976 по 2005 годы предприятием руководил Петров Владимир Евгеньевич. Это был своеобразный период становления предприятия: приходилось ежегодно осваивать до 100 новых изделий в блочном исполнении, вводились высокомеханизированные поточные линии изготовления продукции. Коллектив «Завода БКУ» участвовал в строительстве большинства объектов Западно–Сибирского нефтегазового комплекса.

С 2013 года «Завод БКУ» вошел в состав группы компаний ведущего российского производителя буровых установок для эксплуатационного и глубокого разведочного бурения ООО «Уралмаш НГО Холдинг». Основным продуктом, выпускаемым Заводом, стало оборудование для комплектации буровых установок для разведки–разработки залежей углеводородного сырья на территории России и других, нефтедобывающих стран мира.

С 1 января 2016 г. на базе «Завод БКУ» начал свою производственную деятельность «Завод БКУ» – филиал ООО «Уралмаш НГО Холдинг» в Тюмени. Руководство Холдинга реализует в филиале инвестиционные проекты по развитию инфраструктуры и техническому перевооружению Завода – приобретают и устанавливают новое современное оборудование, станки и измерительные приборы. Значительно увеличилось количество созданных рабочих мест.

«Завод БКУ»

Применяемые сегодня высокотехнологичные методы и современные материалы создали Холдингу и филиалу «Заводу БКУ», входящему в него, имидж надежного партнера. Показателем надежности Холдинга является сотрудничество с такими нефтегазовыми компаниями, как «Газпромнефть», «Роснефть», «Сургутнефтегаз» и др.

Продукция «Завода БКУ» – это высококачественное оборудование буровых установок, изготовленное в соответствии с установленными требованиями потребителей, применимыми законодательными требованиями.

Еще год назад для контроля качества продукции разрушающими методами контроля Завод отправлял образцы в сторонние лаборатории, что неизбежно сказывалось на времени изготовления производимой продукции. В настоящее время ситуация в корне изменилась, Завод создал собственную лабораторию по разрушающему контролю, оснащенную передовым оборудованием.

– Теперь контроль осуществляем на Заводе, что позволило проводить все испытания оперативно, выполняя большие объемы исследований. Лаборатория имеет аккредитацию. Мы подтвердили компетентность как специалистов, так и оборудования. Например, среди условий аккредитации было наличие у работников профильного образования и минимум трехлетнего опыта работы, – Дмитрий Лозяк, начальник ЦЗЛ «Завод БКУ» – филиал ООО «Уралмаш НГО Холдинг» в Тюмени

«Завод БКУ»

Штат лаборатории укомплектован высококвалифицированными специалистами. Им не составляет труда определить химический состав металла, его физико–механические свойства, а также выявить скрытые дефекты.

Так, на микроскопе с видеокамерой изучают микроструктуру предоставленного образца, который заранее шлифуют и полируют с различными пастами, чтобы его поверхность была зеркальной. Иначе дефектов и включений не увидеть.

– Нам привозят листы, трубы, отводы. Подготавливаем образцы и исследуем металл под микроскопом. Чем меньше зерно у образца, тем лучше его свойства, – подчеркивает сотрудник лаборатории Екатерина Абитоцкая. – Также смотрим на присутствующие неметаллические включения: существуют определенные параметры, по которым их должно быть немного, так как исключить их полностью невозможно. Это влияет на физико–механические свойства металла, то есть на его прочность.

«Завод БКУ»

Микроскоп позволяет понять, была ли сделана термообработка, каким слоем было нанесено какое-либо покрытие, структуру в целом. То есть рассказать многое про металл можно путем металлографии.

Образцы прожигают на оптико-эмиссионном спектрометре. Называется этот процесс спектральный анализ. Прибор высчитывает процент каждого элемента и выдает информацию о том, какова массовая доля основных химических элементов, какой марке стали образец может соответствовать.

Металл проходит проверку на прочность. Подготовленный образец заранее отправляется в криостат, где охлаждается до нужной температуры. Далее проходит испытание на ударный изгиб с помощью маятникового копра. Образец фиксируется напротив маятника, закрепленного в исходном положении. После всех этапов подготовки маятник освобождается с точки опоры и разрушает образец. Компьютер, подключенный к системе испытания, все записывает в протокол и выдает результат. По этому документу делается заключение о соответствии металла заявленным требованиям. Кстати, для буровых, которые устанавливают в Заполярье, такой тест металла является обязательным, ведь в суровых погодных условиях одна из самых важных характеристик – морозоустойчивость.

«Завод БКУ»

Прочность образцов определяют на испытательной гидравлической разрывной машине, на которой проводит испытания сотрудник лаборатории Елена Ярышева. Данное оборудование предназначено для определения механических характеристик различных материалов при статическом растяжении и сжатии. Например, если это балка, то какое давление она сможет выдержать. Ведь у всего есть определенный запас прочности.

В уникальной лаборатории есть и твердомер по методу Бринелля. Для измерений используют специальный шарик из закаленной стали, который в течение заданного промежутка времени с определенной силой вдавливается в испытуемый образец. На основании данных полученного отпечатка рассчитывается твердость.

Фото6 «Завод БКУ»

Лаборатория также аттестована по неразрушающим методам контроля (Свидетельство об аттестации №04А140179). Для проверки сварных швов, металлопроката с учетом всех требований газовой и нефтяной промышленности специалисты применяют ультразвуковой дефектоскоп Olympus Omniscan. По словам начальника лаборатории Дмитрия Лозяка, таких аппаратов в Тюмени больше нет: прибор очень редкий и дорогой.

Фото: «Завод БКУ»

– В аппарате реализована функция автоматизации и визуализации, – отмечает Дмитрий. Если видим на экране красные точки, понимаем – это дефекты. Прибор показывает точное их количество, размеры, место расположения и глубину залегания каждого дефекта в сварном шве.

После того, как сотрудник лаборатории изучил показания прибора, он дает заключение о годности объекта контроля установленным требованиям. Если выявлены несоответствия, с протоколом может ознакомиться как начальник участка, так и сварщик. После устранения несоответствия опять проводится контроль.

После проведения контроля и выдачи заключения сотрудником лаборатории, на продукцию ставят специальное клеймо, продукцию передают на следующие этапы производства.

Фото: «Завод БКУ»

Сегодня филиал «Завод БКУ» технически перевооружился и эффективно работает. Благодаря модернизации филиал «Завод БКУ» вносит свой вклад в динамический рост экономики Тюменской области.

«Завод БКУ» – филиал ООО «Уралмаш НГО Холдинг» в Тюмени

Тюмень, ул. Республики, 252, стр. 12

Тел. +7 (3452) 546–888

Официальный сайт: http://www.uralmash–ngo.com/

E–mail: zavodbku@zbku.ru