Губернатор Ямала обозначил стратегическую линию региона

Жильё, медицина и дороги – эти три приоритета, которые губернатор Ямала Дмитрий Артюхов обозначил год назад, будут ключевыми и в ближайшие годы. Об этом заявил глава ЯНАО, выступая с ежегодным докладом о положении дел в округе. В докладе он рассказал об итогах за 2019 год и обозначил задачи, которые руководство региона ставит перед собой на 2020 год.

- Цель на пятилетку – расселить 1 миллион квадратов аварийного жилья. Новоселье отметят 24 тысячи ямальских семей, - сообщил губернатор, напомнив, что обеспечение ямальцев качественным жильём сегодня является главной задачей региональной власти.

За прошлый год более двух тысяч ямальских семей уже получили долгожданные ключи. И дальше темпы будут наращиваться, пообещал глава округа.

Особое внимание Дмитрий Артюхов в своем докладе уделил молодым семьям. Он рассказал, что в 2019 году они получили в 7 раз больше сертификатов на покупку жилья, чем в 2018 году. Кроме того, в минувшем году восстановлены права тех семей, которые выбыли из программы из-за достижения предельного возраста в 36 лет. Сейчас поддержку ждут 524 семьи, и уже в этом году каждая из них её получит.

Губернатор пояснил, почему окружной сертификат можно использовать только на капитальное жильё:

- Не раз были случаи, когда семья вкладывает накопления и меры господдержки в приобретение деревянного жилья. А уже через несколько лет оно признаётся аварийным. Считаю, деревянный Ямал должен уйти в прошлое.

Фото: yanao.ru

Ямал выполняет задачи по поддержке семей, поставленные президентом, и дополняет их собственными мерами. Губернатор в своём докладе объявил о новой мере поддержки - выплате регионального материнского капитала за второго ребёнка. Его сумма составит 150 тысяч рублей.

Кроме того, на Ямале выплачивается региональный материнский капитал за 3-го и всех последующих детей. Таким образом, с учетом всех федеральных и региональных мер, ямальские многодетные семьи получают самую большую в стране поддержку (около 3,5 млн рублей с учетом всех материнских капиталов и субсидии на жильё для молодых семей).

Во время своего доклада глава ЯНАО объявил 2020 Годом дорог. Дмитрий Артюхов заявил, что настало время начать на Ямале большую дорожную стройку. Так в 2020 году будет отремонтировано 100 км дороги Новый Уренгой-Ноябрьск, построен мост через Пур, открыт сквозной проезд по дороге Надым-Салехард.

Губернатор пообещал повторить свою поездку за рулем, как и в 2019 году. Он собирается за рулем полностью проехать весь маршрут, чтобы лично оценить качество работ.

Фото: yanao.ru

Напомним, во время такой поездки в 2019 году губернатор особое внимание уделял медицине, заходя без предупреждения в учреждения здравоохранения. По признанию Дмитрия Артюхова, в некоторых населённых пунктах ситуация вопиющая.

Поэтому одна из первостепенных задач – создать врачам достойные условия работы, оснастить больницы и поликлиники необходимым современным оборудованием.

В 2019 году закуплено более 500 единиц медтехники. Приобретено два реанимационных модуля для вертолётов. На стадии проекта более 10 объектов здравоохранения, среди которых хирургический корпус и центр лучевой терапии в Новом Уренгое, участковые больницы в Самбурге и в Гыде, медицинский городок и новая подстанция скорой помощи в Салехарде.

Губернатор во время выступления затронул и такой дискуссионный вопрос как северные выплаты. Такие начисления с первого дня работы на Ямале Дмитрий Артюхов считает оправданной мерой.

- Многие, кто большую часть жизни отдал Северу, справедливо задают вопрос, - почему приехавшим сегодня - всё и сразу. Но давайте честно ответим самим себе. Что важнее - постепенное, как по старинке, начисление «северных» или возможность уже сейчас попасть к опытному врачу или отдать ребёнка к сильному учителю, - задал риторический вопрос глава региона.

Председатель Заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин, комментируя ежегодный отчет губернатора, отметил, что стратегическая линия, направленная на улучшение качества жизни северян, абсолютно выдержана.

Ямальский спикер отметил, что значительную роль губернатор уделил институту семьи, материнства и детства. К слову, эти вопросы всегда были в приоритете Законодательного Собрания ЯНАО.

- Задачи, поставленные губернатором, затрагивают все сферы жизни общества... Безусловно, этот курс развития будет корректироваться исходя из пожеланий и потребностей наших земляков. Проводимая в регионе политика полностью согласуется с президентским посылом... Ямальские депутаты одобряют и поддерживают эти инициативы. Уверен, после этого доклада работы у нас прибавится, но такие задачи мы только приветствуем, – пояснил спикер ямальского парламента.

Политолог Евгений Забродин оценил нацеленность Дмитрия Артюхова на создание комфортной жизни для людей в регионе. По мнению эксперта, в ежегодном докладе нет размытых фраз и напыщенной идеологии. Как выразился политолог, в выступлении прослеживалась только конкретика – «сколько вешать в граммах».

- Людям на Севере живется несладко. Поступательные решения Артюхова, касающиеся повышения качества жизни людей, говорят о том, что регионы уже не тратят деньги на обслуживание крупных корпораций на территории, — заметил Евгений Забродин.