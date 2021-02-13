Коронавирус на Ямале. Последние новости на 14 февраля 2021 года: в Салехарде планируют привить более 500 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 55 человек, с начала периода - 36 411.

Из общего числа болеющих 271 житель госпитализирован с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 17 из них - в тяжелом состоянии, 3 - находятся на ИВЛ, 1 - скончался. Таким образом, общее число погибших составляет 391 человек.

По сообщению регионального оперштаба, болезнь унесла жизнь 69-летней женщины из Салехарда.

Кроме того, за сутки выявлено 17 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 5 547 человек.

Чтобы снизить число заболевших, в регионе продолжается прививочная кампания против коронавируса. Сейчас вакцину распределяют по больницам округа. Так, в Надымский район поступило 700 доз препарата, в Новый Уренгой - 860, а в Ноябрьск - 960. Не остался в стороне и Салехард, там планируют привить более 500человек. Наравне с крупными городами сделать прививку могут и жители национальных поселков.

В населенных пунктах Ямала произошло 38 заражений COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Салехарде - 9; Ноябрьске - 6; Новом Уренгое и Приуральском районе - 5.

Далее идут: Тазовский район - 4; Муравленко и Приуральский район - 3; Надымский, Ямальский и Шурышкарский районы - 1.

Всего в регионе было проведено 3 954 теста в 23 лабораториях.

Излечились от коронавируса 109 человек, за весь период - 33 780.

В России на сегодняшний день зарегистрирован 14 861 человек с COVID-19, из них 1 595 (10,7%) без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 4 057 698. Выздоровевших - 18 765, за весь период - 3 577 907. Умерших - 502, с начала периода - 79 696.