МАК с места крушения вертолёта на Ямале изъял бортовые документы.

Межгосударственный авиационный комитет на месте крушения вертолета Ми-8 в районе поселка Сабетта на Ямале проводит осмотр места катастрофы, в которой погибли два человека.Об сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

Обнаружено навигационное оборудование, средства объективного контроля воздушного судна, которые передали комиссии МАК для исследования. С места крушения также изъята бортовая документация, личные вещи потерпевших, а также образцы топлива и масла.

Представители МАК вместе со следователями Уральского СУ на транспорте СКР провели обзорную фотосъемку с фиксацией разброса фрагментов воздушного судна. Следователи допросили диспетчерский состав, обслуживающий полет рухнувшего вертолета, представителей авиакомпании, пассажиров и выжившего пилота, специалистов метерологических служб. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

Следователи изъяли техническую документацию на воздушное судно, личные дела членов экипажа, архивные записи средств объективного контроля диспетчерской службы.

Напомним, вертолет Ми-8 авиакомпании «СКОЛ» потерпел крушение 14 февраля в 10 километрах от поселка Сабетта. Воздушное судно выполняло рейс по маршруту станция Лескино Красноярского края - Сабетта. На борту находилось 10 человек, из них 3 члена экипажа. В авиакатастрофе погибли командир воздушного судна и бортмеханик, воздушное судно разрушено.

Уголовное дело расследуется по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Основными версиями причин авиационного инцидента с вертолетом являются ошибка пилотирования, техническая неисправность, а также неблагоприятные метеоусловия, сообщили в ведомстве.

Губернатор Дмитрий Артюхов выразил слова соболезнования семьям двух погибших пилотов и сообщил, что Ямал готов оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.yamal.kp.ru/video/embed/761326" frameborder="0"></iframe> МАК с места крушения вертолёта на Ямале изъял бортовые документы.

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