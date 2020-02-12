Семьи Ямала начали получать увеличенное пособие для дошколят

На Ямале 11 февраля 2020 года впервые начислено увеличенное пособие на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Его сумма выросла до 8350 рублей в месяц. Эта мера поддержки касается 7680 ямальских детей в семьях, доходы которых составляют менее одного прожиточного минимума на человека. Пособие может выплачиваться как ежемесячно, так и ежеквартально – по выбору семьи.

Поддержать такие семьи поручил президент Владимир Путин в Послании 2020 года. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поставил задачу начать выплачивать пособия максимально быстро, поэтому провели эту работу дистанционно. В регионе уже действовала мера поддержки для детей в возрасте до 16 лет. Информацию взяли из существующей базы данных, а получателям не пришлось заново собирать документы и подавать заявления.

Вместе с депутатами приняли изменения в региональное законодательство. 10 февраля средства в полном объёме были доведены до муниципальных образований, а уже 11 февраля поступили на счета получателей. Выплата перечисляется 1 числа каждого месяца, поэтому всем семьям провели доплату до 8350 рублей сразу за 2 месяца – за январь и за февраль.

- Мы сделали автоматический перерасчёт для всех семей, состоящих сейчас на учёте в органах социальной защиты. Если же семьи пока не состоят на учёте, то они могут обратиться к нам за назначением, – сказала директор департамента соцзащиты населения Елена Карпова.

На выплату могут претендовать семьи, чей доход на каждого члена семьи не превышает прожиточного минимума. На Ямале он составляет 16700 рублей месяц, а сумма «обновленного» пособия – это ровно половина от его величины.

После того как ребенку исполнится 7 лет, семьи также смогут претендовать на выплату. В этом случае пособие будет перечисляться в прежнем размере – 1038 рублей на человека. На Ямале его выплачивают на детей до 16 лет, а если к этому возрасту ребёнок все еще обучается в школе, то до 18 лет.

Напомним, с 1 января по инициативе губернатора возросла поддержка для многодетных семей, в которых воспитываются дети до 3 лет. Если на одного члена семьи, включая детей, доход составляет менее двух прожиточных минимумов, регион выплачивает им ежемесячно 16 700 рублей на каждого ребёнка до трёх лет. Такую выплату сейчас получает каждая вторая многодетная семья региона. Это более двадцати тысяч человек, сообщили в правительстве ЯНАО.

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