Итоги недели на Ямале: публикуем главные новости региона с 3 по 9 февраля 2020

Для читателей «Комсомольской правды – Ямал» в начале каждой недели мы традиционно подводим итоги минувших семи дней. Дайджест основных новостей арктического региона - для тех, кто хочет быть в курсе главных событий региона. Все самое важное, актуальное, интересное – коротко в одном материале.

1. Главным событием, завершающим рабочую неделю, стало выступление губернатора Ямала Дмитрия Артюхова с ежегодным докладом о положении дел в автономном округе. Глава Ямала 2020 год объявил Годом дорог, заявив, что настало время начать в регионе большую дорожную стройку. Рассказал, что в автономном округе запустят систему онлайн продажи билетов на вертолёты.

Глава Ямала 2020 год объявил Годом дорог Фото: скрин видео выступления Д.Артюхова Изменить размер текста:

Маткапитал на второго ребенка для ямальцев составит 150 тысяч рублей. Он поручил обеспечить всех детей от полутора лет местами в садиках. Ямал создаст систему индивидуальной работы с талантливыми детьми. Для музыкальных школ увеличат закупку музыкальных инструментов.

2. Ямальские учёные рекомендуют в питание школьников добавлять не только рыбу и оленину, но и дикоросы, кедровые орехи. В учреждениях образования предлагают ввести ставки диетической сестры, усилить просветительную работу в отношении сохранения традиционного типа питания среди коренных жителей округа.

Ямальские учёные рекомендуют в питание школьников ввести орехи и ягоды Фото: pixabay.com

3. Канадские документалисты снимали на Ямале фильм об Арктических Зимних играх. Авторов интересовала подготовка спортсменов к предстоящим соревнованиям в Канаде и личные истории участников игр, построивших спортивную карьеру.

Гости региона были приятно удивлены, узнав, что даже в маленьких посёлках спорт сопровождает ямальцев с юных лет. Отметили, что спортсмены округа очень гордятся своим регионом и решительно нацелены на победы.

4. Популярная российская певица Слава раскритиковала качество ямальских дорог. Она дала концерн в Надыме, до которого ей пришлось добираться из Нового Уренгоя на автомобиле. Об этом путешествии она рассказала в видеосообщении на своей странице в инстаграм. Обильно перемежая свою гневную речь ненормативной лексикой, артистка выразила возмущение тем, что в таком богатом регионе не могут построить нормальные дороги. При этом в начале видео Слава не забыла выразить благодарность жителям Надыма за теплую встречу на концерте.

Звезда призналась, что у нее три раза вылетел позвоночник Фото: Инстаграм певицы Славы

5. Ямальцам выплатят вознаграждение за помощь полиции в раскрытии преступлений и задержании виновных. Сумма за достоверную информацию составит около 4 тысяч рублей. Решение о выплате будет принимать УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

6. В Новом Уренгое ищут мужчину, исчезнувшего при странных обстоятельствах. Его машину обнаружили брошенной на дороге в районе кольцевой развязки в сторону города Надыма. Машина стояла с выключенным двигателем. В салоне полицейские обнаружили следы бурого цвета.

7. Мэр Салехарда проехал в автобусе в час пик и решил увеличить количество рейсов по маршруту №4. На проблему переполненности автобусов внимание главы города обратили пользователи соцсетей.