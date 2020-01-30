2020-01-30T16:32:18+03:00
Общество

Автозимники изменили режим работы из-за непогоды

Работает только одна сезонная трасса
Анна Полякова
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Автозимники изменили режим работы из-за непогоды Фото: dtidh.yanao.ruАвтозимники изменили режим работы из-за непогоды Фото: dtidh.yanao.ru
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Непогода внесла свои коррективы в работу ямальских зимников. На территории Ямала 30 декабря синоптики прогнозируют сильный ветер, порывы которого будут достигать 15-20 м/с, небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах метель. Днём ожидается -6…-11, местами -16С.

Как сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа, сезонная трасса НадымСалехард с 8:30 30 декабря закрыта для всех видов транспорта в связи с плохими погодными условиями. В районе автодороги сильный порывистый ветер, недостаточная видимость.

Движение по зимнику Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги закрылось еще накануне в 19:00 из-за сильного порывистого ветра.

Зимник Коротчаево – Красноселькуп действует для всех автомобилей общей массой до 30 тонн.

Автодорога Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале не введена в эксплуатацию. 30 января ведутся работы по установке границ проезжей части. Как только позволит толщина льда, тяжёлая техника выйдет на устройство трассы.

На ледовой переправе Салехард - Лабытнанги через реку Обь 30 декабря с 12:00 часов повышена грузоподъемность. Для колесного транспорта до 20 тонн и до 35 тонн для гусеничных транспортных средств.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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