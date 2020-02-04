Канадские документалисты снимают на Ямале фильм об Арктических Зимних играх

На Ямал приехали канадские документалисты, чтобы снять документальный фильм, посвящённый 50-летию Арктических Зимних игр. Больше всего авторов, Наоми Марк и Мартин О`Брайн, интересуют подготовка спортсменов к предстоящим соревнованиям в Канаде и личные истории участников игр, построивших спортивную карьеру.

Документалисты рассказали, что были приятно удивлены, узнав, что даже в маленьких посёлках спорт сопровождает ямальцев с юных лет. Отметили, что спортсмены округа очень гордятся своим регионом и решительно нацелены на победы.

На Ямале канадцы снимают фильм об Арктических играх Фото: официальная страничка департамента по физической культуре и спорту ЯНАО instagram.com

Напомним, основная идея фильма в том, чтобы рассказать, как спорт объединяет молодых людей в разных странах мира. Съёмки для проекта уже велись в Норвегии, Финляндии, нескольких регионах Канады и на Аляске (США).

Во время своей работы над лентой на Ямале Наоми Марк и Мартин О`Брайн взяли интервью у замгубернатора, директора департамента внешних связей Александра Мажарова.

Также канадские документалисты познакомились со спортсменами по арктическому многоборью Юрием Лаптандером и Максимом Салиндером, записали личную историю Александра Жернакова, призёра и победителя игр прошлых лет, сегодня возглавляющего детско-юношескую спортивную школу по национальным видам спорта.

В планах – съёмки тренировочных процессов, запись интервью с ямальскими артистами, приезжавшими в разные годы на соревнования с культурной программой. На Ямале канадские документалисты пробудут до шестого февраля.

Готовый фильм будут показывать во время Арктических Зимних игр, кторые пройдут 15-21 марта в канадском городе Уайтхорсе. Это будут юбилейные соревнования. В 2020 году играм, которые проходят раз в два года, исполняется 50 лет.

В Уайтхорс отправится команда в составе ста человек. Ямальские спортсмены выступят в беге на снегоступах, мини-футболе, настольном теннисе, арктическом многоборье, биатлоне на лыжах, биатлоне на снегоступах, стрельбе из лука, фигурном катании и лыжных гонках.

В соревнованиях примут участие спортсмены из Канады, США, Дании (Гренландия), Финляндии, Швеции, Норвегии. Ямальская команда – единственный представитель России на Арктических Зимних играх.

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