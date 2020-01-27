Глава Ямал вручил ветеранам Великой Отечественной войны медали «75 лет Победы»

В Салехарде губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в торжественной обстановке вручил ветеранам Великой Отечественной войны медали в честь 75-летнего юбилея Победы. Памятные награды в 2020 на Ямале получат участники боевых действий, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда и труженики тыла. На Ямале сейчас живёт 341 ветеран, на встрече смогли присутствовать 24.

- Сегодня особенный день, так совпало, что мы встречаемся 27 января. Это великий день снятия блокады Ленинграда. Нет такой семьи в России, которую не задела бы война. Наша главная задача – сохранить память о тех днях, о той цене, которую наш народ заплатил ради этой Победы. Уважаемые ветераны, вы – поколение, на которое мы всегда будем равняться. Огромное вам спасибо! – Обратился Дмитрий Артюхов к ветеранам.

На встрече присутствовал всего один участник Великой Отечественной войны – Николай Иванович Шакуров, который попал на фронт 17-летним юношей. Воевал на третьем Белорусском фронте, в 618-м стрелковом полку, стрелком противотанкового орудия. Участвовал в операции «Багратион» по освобождению Белоруссии.

Тамаре Георгиевне Багдашиной было всего два, когда началась война. В июне 43-го её семью угнали в Германию, в концлагерь. Фёдор Иванович Риттер родился в Ленинграде за год до начала блокады. Его сестре Раисе Ивановне Кувандыковой было 10. 17 марта 1942 года всю их семью отправили по Дороге жизни на другую сторону Ладожского озера. В июне того же года они попали в Салехард, где трудились всю жизнь на рыбоконсервном заводе.

Галине Ивановне Важениной в июне 41-го было четыре. Отец сразу ушёл на фронт, а она с матерью и сестрой год прожила в блокадном Ленинграде, пока в августе 42-го их не эвакуировали в Алтайский Край.

Дмитрий Артюхов лично поблагодарил каждого, кто смог присутствовать на встрече, за личный пример мужества и самоотверженности, за вклад в Победу. Губернатор пожелал всем крепкого здоровья и благополучия.

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