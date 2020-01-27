2020-01-26T21:40:54+03:00
Общество

Итоги недели на Ямале: публикуем главные новости региона с 20 по 26 января 2020

Коротко об основных событиях минувшей недели
Анна Полякова
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Итоги недели на Ямале: публикуем главные новости региона с 20 по 26 января 2020 Фото: pixabay.comИтоги недели на Ямале: публикуем главные новости региона с 20 по 26 января 2020 Фото: pixabay.com
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Все самое важное, актуальное, интересное – коротко в одном материале для читателей «Комсомольской правды – Ямал». Главные новости за предыдущую неделю мы публикуем утром каждого понедельника.

1. На Ямале сократилось количество «опасных» преступлений – убийств и грабежей. Тем не менее, отмечается рост краж, мошенничества, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Правоохранительными органами автономного округа выявлено 564 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

2. Ямал будет экспортировать в Германию отходы от убоя оленей. Побочная продукция пользуется спросом за рубежом. Легкие, трахея и прочие непищевые продукты будут использоваться в производстве кормов для животных. Первую партию этого сырья в объёме до 40 тонн планируется поставить уже в 2020 году. Сейчас ведутся переговоры о поставке этого сырья в Германию.

Поисковые отряды Ямала впервые получат региональные субсидии Фото: dmpt.yanao.ru

Поисковые отряды Ямала впервые получат региональные субсидии Фото: dmpt.yanao.ru

3. Поисковые отряды Ямала впервые получат региональные субсидии. Планируется распределить почти 10 млн рублей. Эти деньги потратят на проезд членов поисковых отрядов к месту проведения экспедиции и обратно, их питание и доставку груза для работ, расходы по оплате ритуальных услуг и товаров при погребении погибших защитников Отечества. На Ямале насчитывается 26 поисковых отрядов.

4. На ямальцах испытают новую технологию похудения. В феврале выберут сотню желающих сбросить вес. Регион станет пилотным регионом для апробации российско-японского проекта по дистанционному мониторингу пациентов с избыточной массой тела.

На ямальцах испытают японскую технологию похудения Фото: pixabay.com

На ямальцах испытают японскую технологию похудения Фото: pixabay.com

Зарубежные партнёры предоставляют целый комплект оборудования: тонометр, весы-жироанализатор и трекер физической активности. На время проведения исследования они передаются пациентам.

5. В Салехарде выяснили, из-за чего погиб мальчик на картодроме. Юного пилота задушил шарф. Руководство центра допускало к обучению несовершеннолетних в их повседневной одежде, без специального обмундирования. В Салехарде будут судить директора и педагога Центра внешкольной работы за смерть ребенка на картодроме.

В Салехарде выяснили, из-за чего погиб мальчик на картодроме Фото с сайта pixabay.com

В Салехарде выяснили, из-за чего погиб мальчик на картодроме Фото с сайта pixabay.com

6. Российский гроссмейстер Александра Горячкина не смогла отобрать у китаянки Цзюй Вэньцзюнь мировую шахматную корону. Решающему матчу предшествовали 12 партий с классическим контролем времени. Первая часть матча за шахматную корону состоялась в Шанхае, вторая прошла во Владивостоке. Однако они завершились вничью, поэтому участницам матча пришлось проводить тай-брейк. Его итогом стал счет 2,5-1,5 в пользу Цзюй Вэньцзюнь. Победив с общим счетом 8,5:7,5, китаянка защитила титул чемпионки мира.

7. Во время диспансеризации 9 тысяч ямальцев узнали, что больны. На первом месте среди выявленных заболеваний находятся болезни эндокринной системы, в том числе ожирение и сахарный диабет. На втором — заболевания сердечно-сосудистой системы, на третьем — мочеполовой. Немаловажно, что в ходе диспансеризации выявлено 875 случаев онкопатологии. Половину составили злокачественные новообразования, сообщили в департаменте здравоохранения ЯНАО.

На Ямале в 2019 году диспансеризацию прошли более 63 тысяч человек. Только у 27% не выявлено нарушений в состоянии здоровья.

8. В Салехарде стартуют курсы «ЧУМовой английский». Иностранному языку будут обучаться ямальцы из числа коренных малочисленных народов Севера, желающие оказывать услуги в сфере туризма. Первое занятие пройдёт 28 января на базе «Объединения по экономическому развитию коренных малочисленных народов Севера».

9. На Ямале определились с датами проведения Дней оленевода. Карта кочующего праздника опубликована на официальной страничке мероприятия в интернете.

Первыми любимый праздник всех жителей тундры встретят на фактории Кар-Нат Пуровского района 21 и 22 февраля. Именно здесь традиционно дают старт торжествам, которые продлятся два месяца. Завершит эстафету село Сеяха 18 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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