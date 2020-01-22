В Новом Уренгое изменится схема движения на время строительства автомобильной развязки

Строительную площадку многоуровневой развязки в районе пересечений улиц Магистральной и Крайней в Новом Уренгое осмотрели первый заместитель губернатора ЯНАО Алексей Ситников и глава города Иван Костогриз.

Во время возведения опор движение по улице Крайней будет скорректировано – организован объезд дороги. Автомобилисты, жители города будут извещены об этом заблаговременно.

Как отметил Алексей Ситников, развязка необходима городу, здесь очень интенсивное движение. Содействие подрядчику - «Мостострой-11» - оказывается. По плану в 2021 году город получит развязку. Будут выполнены два временных объезда, чтобы избежать транспортного коллапса. Генеральный подрядчик, правительство округа просят жителей относиться к этому с пониманием.

Согласно проекту, будут обустроены два временных железнодорожных переезда: на пересечении улицы Магистральной с Ямальской и первым проездом после пересечения с улицей Крайней.

В этом году Новый Уренгой отмечает 45-й день рождения. Глава города обратился к генеральному директору компании-подрядчика Николаю Руссу с задачей переноса стелы города, которая попадает в зону масштабной стройки, в район аэропорта, сообщает правительство ЯНАО.

- Это нужно сделать до сентября, до юбилейных торжеств. Приедут ветераны Нового Уренгоя, захотят сделать памятное фото, – подчеркнул Иван Костогриз. Гендиректор компании заверил, что работы будут выполнены.

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