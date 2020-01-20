Итоги недели на Ямале: публикуем главные новости региона с 13 по 19 января 2020

Для читателей «Комсомольской правды – Ямал» в начале каждой недели мы традиционно подводим итоги минувших семи дней. Дайджест основных новостей арктического региона - для тех, кто хочет быть в курсе главных событий округа. Все самое важное, актуальное, интересное – коротко в одном материале.

1. На Ямале с 1 января 2020 года выросли пособия и появились новые меры соцподдержки. С нового года суммы проиндексированы на 3,8%.

Например, размер материнского (семейного) капитала также вырос – до полмиллиона рублей. Теперь право на его получение появилось у семьи при рождении или усыновлении третьего и последующих детей.

Семьи, получившие сертификаты ранее, но не воспользовавшиеся ими, также могут рассчитывать на увеличение суммы.

Для получения ежемесячной выплаты семьям при рождении третьего или последующих детей теперь не нужно отработать на территории округа более шести месяцев. Изменён и критерий нуждаемости для ее получения. Теперь он не ниже.

На Ямале квоты на традиционное рыболовство увеличили Фото: yanao.ru

2. На Ямале квоты на традиционное рыболовство увеличили. Теперь разрешено добыть сиговых видов рыб на 30 тонн больше. В среднем на одного заявителя придётся по 400 кг «белой» рыбы. Что касается щуки, налима, язя и других видов – гражданам предоставляется тот объём вылова, что указан ими в заявках. В среднем – до 1500 кг этих видов рыб на одного человека.

Квота даёт право представителям коренного населения добывать рыбу в местах традиционного проживания без предоставления рыбопромыслового участка и без разрешения на добычу водных биоресурсов. При этом они должны соблюдать правила рыболовства, направленные на охрану мест нереста и зимовки осетровых и сиговых видов рыб.

3. На поддержку туристических проектов Ямал выделил 7 миллионов рублей. Всего предлагается шесть номинаций. Самый крупный грант в 3 миллиона рублей получит «Лучший проект по развитию внутреннего и въездного туризма автономного округа». Претендентами на получение грантов могут быть не только юридические лица и индивидуальные предприниматели, но и производители товаров, работ, услуг.

4. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов по итогам Послания президента РФ рассказал, как в регионе будут выполняться поставленные главой государства задачи.

Руководитель ЯНАО отметил, что были расставлены определенные акценты, поэтому ряд направлений в регионе решено усилить. Кроме того, появились задачи по новым стимулирующим выплатам, поддерживающим семьи, которые особенно в этом нуждаются.

Губернатор пояснил, что программа будет скорректирована, но в целом все направления – строительство новых детских садов, школ, развитие первичного звена медицинской помощи, развитие поликлиник, ФАПов, массового спорта, – присутствуют в программах ЯНАО.

5. К юбилею Победы в Ноябрьске решили проанализировать потребности всех ветеранов. Каждому окажут поддержку. Дано поручение управлению ЖКХ отработать с управляющими компаниями вопросы содержания подъездов и дворов, в которых проживают наши ветераны.

6. В ДТП насмерть разбились двое полицейских и мигрант. Иностранца конвоировали для выдворения на родину. Лобовое столкновение автомобиля «Мазды» и служебной «Лады Гранта» произошло около пяти утра на 985 км автодороги «Сургут – Салехард» недалеко от Надыма. По предварительной информации, водитель иномарки выехал на встречную полосу. Возбуждено уголовное дело по статье, допрашиваются очевидцы, устанавливаются все обстоятельства преступления.

7. Под видом прокурорских работников ЯНАО действуют мошенники. Аферисты сообщают о проверке и выманивают деньги. В последнее время на территории ЯНАО такие случаи участились. Неизвестные по телефону представляются должностными лицами прокуратуры. Они предлагают приобрести различного рода товары, оплаты услуг сотовой связи для проверяющих либо просят перевести им денежные средства.

8. Глава Салехарда Алексей Титовский взял лопату и почистил снег на самой большой в городе детской площадке. В субботнике приняли участие работники администрации и депутаты гордумы. Жители домов не раз озвучивали данный вопрос и на личных встречах, и в социальных сетях. Поэтому администрация решила помочь собственными силами.

9. Два ямальских праздника признаны «Национальными событиями года». В ТОП-200 попали День оленевода и «Ямальская строганина». Представленные в ТОПе проекты стремятся посетить туристы не только со всей России, но и из стран ближнего и дальнего зарубежья.

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В вахтовом поселке Ямала в купель на Крещение приплыла нерпаФото: pixabay.com

10. В вахтовом поселке Ямала в крещенскую купель приплыла нерпа. На кадрах, которые появились в соцсети, запечатлено как любопытная нерпа несколько раз ныряет и словно играет в проруби. Животное совсем не испугалось снимающих ее на телефон вахтовиков и с удовольствием позировала. Выяснилось, что нерпа приплыла к рабочим во время строительства купели.