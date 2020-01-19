В вахтовом поселке Ямала в крещенскую купель приплыла нерпа

Рабочие в вахтовом поселке Ямбург Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа с удивлением обнаружили у себя в крещенской купели нерпу.

Видео встречи с морской обитательницей появилось в соцсети «Инстаграм» в группе "ЧП/ДТП ЯНАО" в воскресенье 19 января.

На кадрах запечатлено как любопытная нерпа несколько раз ныряет и словно играет в проруби. Животное совсем не испугалось снимающих ее на телефон вахтовиков и с удовольствием позировала.

«А что это вы тут делаете, а?» - подписали авторы видео знаменитой фразой из советского фильма.

Выяснилось, что нерпа приплыла к рабочим во время строительства купели.

- Первый уже омылся! - пишут комментаторы под постом.

- Надо с рыбкой в прорубь окунаться,в двойне в плюсе будете! - добавляет другой ямалец.

В МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу рассказали, что крещенские купания проходят в 13 муниципальных образованиях округа. В 23 местах для купания открыты 30 купелей.

Ранее сообщалось, что в поселках Ямбург и Ратта купания проводиться не будут. Однако, купель в Ямбурге все же подготовили. И не зря. Ее и посетила нерпа.

Отметим также, что на Ямале в этом году выдалась крайне теплая зима, но на Крещение ударили морозы. Сегодня днем средняя температура воздуха составила-20 градусов. При этом желающих искупнуться в ледяной воде не уменьшилось.

По предварительным данным спасателей, таинство купания в округе в этом году совершат порядка 15 тысяч человек. Напомним, в прошлом году количество участников составило 12125 человек.

Добавим, что во всех муниципальных образованиях округа, где планировались оборудованные купели, прошли проверки на безопасность данных мест.

Места проведения купания оборудованы всем необходимым: деревянными настилами для выхода на лед, а также поручнями и ступенями для входа в воду.

У каждой купели дежурят спасатели, организовано дежурство сотрудников полиции для поддержания порядка, медицинских работников для оказания первой медицинской помощи.