2020-01-19T21:10:03+03:00
Общество

В вахтовом поселке Ямала в крещенскую купель приплыла нерпа

Морская обитательница несколько раз нырнула на глазах верующих [видео]
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В вахтовом поселке Ямала в купель на Крещение приплыла нерпаВ вахтовом поселке Ямала в купель на Крещение приплыла нерпаФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Рабочие в вахтовом поселке Ямбург Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа с удивлением обнаружили у себя в крещенской купели нерпу.

Видео встречи с морской обитательницей появилось в соцсети «Инстаграм» в группе "ЧП/ДТП ЯНАО" в воскресенье 19 января.

На кадрах запечатлено как любопытная нерпа несколько раз ныряет и словно играет в проруби. Животное совсем не испугалось снимающих ее на телефон вахтовиков и с удовольствием позировала.

«А что это вы тут делаете, а?» - подписали авторы видео знаменитой фразой из советского фильма.

Выяснилось, что нерпа приплыла к рабочим во время строительства купели.

- Первый уже омылся! - пишут комментаторы под постом.

- Надо с рыбкой в прорубь окунаться,в двойне в плюсе будете! - добавляет другой ямалец.

В МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу рассказали, что крещенские купания проходят в 13 муниципальных образованиях округа. В 23 местах для купания открыты 30 купелей.

Ранее сообщалось, что в поселках Ямбург и Ратта купания проводиться не будут. Однако, купель в Ямбурге все же подготовили. И не зря. Ее и посетила нерпа.

Отметим также, что на Ямале в этом году выдалась крайне теплая зима, но на Крещение ударили морозы. Сегодня днем средняя температура воздуха составила-20 градусов. При этом желающих искупнуться в ледяной воде не уменьшилось.

По предварительным данным спасателей, таинство купания в округе в этом году совершат порядка 15 тысяч человек. Напомним, в прошлом году количество участников составило 12125 человек.

Добавим, что во всех муниципальных образованиях округа, где планировались оборудованные купели, прошли проверки на безопасность данных мест.

Места проведения купания оборудованы всем необходимым: деревянными настилами для выхода на лед, а также поручнями и ступенями для входа в воду.

У каждой купели дежурят спасатели, организовано дежурство сотрудников полиции для поддержания порядка, медицинских работников для оказания первой медицинской помощи.

Нерпа в крещенской купели в поселке Ямала попала на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Салехарде и Лабытнанги стартовали соревнования на Кубок Содружества
Погода на Ямале 20 января: ожидается похолодание
В Новом Уренгое при пожаре в многоквартирном доме пострадал ребенок
Портфель ВТБ Факторинг достиг рекордных для рынка 250 млрд рублей
Жители Салехарда на Крещение окунаются в купелях на реке Полуй
Ямальская шахматистка Александра Горячкина сразится с новым соперником
Погода на Ямале 19 января: пришли Крещенские морозы
На Ямале в ДТП насмерть разбились двое полицейских и мигрант
Глава Салехарда взял лопату и почистил снег на самой большой в городе детской площадке
Ноябрянку ждет суд за сокрытие налогов в крупном размере
В минувшие сутки на дорогах Ямала пострадали 2 человека
ВТБ первым в России запустил видеобанкоматы
Погода на Ямале 18 января: снегопад и облачно
Танцоры из Лабытнанги стали победителями всемирного фестиваля национальных культур
Ямал представляет свою продукцию на выставке в Берлине
Лже-сотрудник банка выманил у пенсионерки из Муравленко почти 100 тысяч рублей
Город без света: ЧП в Лабытнанги заинтересовалась прокуратура
Зимник Салехард-Надым открыли для полноприводных машин
В Лабытнанги в рамках федерального проекта отремонтируют две улицы
На Ямале в 2020 году построят 22 новых детсада