2020-01-16T15:27:10+03:00
Звезды

Сферу культуры Ямала ждут качественные изменения

На 2020 год запланированы масштабные проекты
Анна Полякова
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Сферу культуры Ямала ждут качественные изменения Фото: yanao.ruСферу культуры Ямала ждут качественные изменения Фото: yanao.ru
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На Ямале в области культуры в 2020 году будет реализовано много масштабных проектов, рассказали в правительстве ЯНАО. В списке запланированного открытие Центра национальных культур в Яр-Сале Ямальского района, запуск ещё двух виртуальных концертных залов в Лабытнанги и Муравленко, возведение модульного сельского дома культуры в селе Катравож Приуральского района, реконструкция дома культуры села Толька, открытие библиотек в Губкинском и Надыме, проведение юбилейных мероприятий к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Работа, которая ведётся в округе с прошлого года в рамках нацпроекта «Культура», перекликается задачами президента Владимира Путина, которые он озвучил 15 января во время своего Послания Федеральному Собранию. Глава государства подчеркнул, что условия для занятий музыкой, живописью, другими видами творчества должны быть современными.

На Ямале сегодня действует 29 детских школ искусств (39 с учетом филиалов), в которых обучается порядка 12 тысяч детей. Как сообщили в окружном департаменте культуры, до 2024 года все они должны получить новые музыкальные инструменты, учебное и сценическое оборудование и необходимую учебную литературу.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов отметил, что те задачи, которые были поставлены президентом, как раз отражены в программах развития Ямала. Чтобы дать результат, в регионе определенную работу уже провели.

- Мы были одними из первых, кто отчитался по исполнению нацпроекта именно в части школ искусств. В прошлом году семь школ искусств (Лабытнанги, Муравленко, Надым, Ноябрьск, Приуральский и Тазовский район) получили новые музыкальные инструменты. Это стало возможно благодаря совместному финансированию из федерального и регионального бюджетов, – сообщил первый замдиректора департамента культуры ЯНАО Станислав Чернавских.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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