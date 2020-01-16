2020-01-16T16:19:35+03:00
Происшествия

На Ямале вертолет с вахтовиками на борту совершил экстренную посадку на автодороге

Пассажиры борта переволновались не на шутку [видео]
Алена Кульмухаметова
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На Ямале вертолет с вахтовиками на борту совершил экстренную посадку на автодорогеНа Ямале вертолет с вахтовиками на борту совершил экстренную посадку на автодорогеФото: Татьяна Коркина
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Непогода стала причиной экстренной посадки вертолета авиакомпании «Ямал» на автомобильной межмуниципальной трассе в Ямало-Ненецком автономном округе.

Посадка МИ-8, по словам очевидцев, случилась днем 16 января недалеко от поселка Ямбург Надымского района. Дорога на время была перегорожена для проезда автотранспорта.

В соцсетях появилось видео инцидента. На кадрах видно, как на фоне белой пелены снега и под сильными порывами ветра вертолет пытается приземлиться на трассу. Пилоты с задачей справились - посадка прошла успешно.

Получить оперативный комментарий в авиакомпании «Ямал» корреспонденту «Комсомольской правды – Ямала» не удалось.

На Ямале Ми-8 приземлился на дороге, чтобы переждать пургу.

Один из пассажиров рейса поделился в комментариях под видео, что пилоты сработали отлично, но перед этим они предприняли несколько безуспешных попыток посадить вертолет. Вахтовики переволновались. Их страхи не безосновательны. В конце ноября 2019 года вертолет Ми-8 также совершил жесткую посадку в Ямальском районе ЯНАО.

Тогда, в результате жесткой посадки произошло частичное разрушение шасси, а также повреждение хвостовой балки вертолета. На борту вертолета находились 22 человека и три члена экипажа. Обошлось без погибших и пострадавших. Причиной авиаинцидента стали технические неисправности.

На этот раз вертолету пришлось сесть на автомобильную дорогу недалеко от Ямбурга по причине сложных метеоусловий.Также обошлось без пострадавших.

По данным синоптиков 16 и 17 января на территории округа объявлено штормовое предупреждение. Метель и ветер с порывами до 18 метров в секунду могут стать причиной задержки и отмены авиарейсов, а также закрытия зимников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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