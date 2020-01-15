В Салехарде обсудили, каким может быть город через 20 лет

Строительство нового жилья, объектов социального, культурного и спортивного назначения. Красивая набережная, новые бульвары и парки. Развитие транспортной инфраструктуры, вопросы экологии и энергобезопасности.

В Салехарде на публичных слушаниях, посвященных генеральному плану города, обсудили, каким может быть столица Ямала через 20 лет.

По мнению главы города Алексея Титовского, потребность в новом генплане у окружной столицы стоит очень остро. Он отметил, что предыдущий генплан был принят в 2007 году. Он уже не отвечает современным требованиям.

- При поддержке губернатора округа Дмитрия Артюхова окружная столица взяла курс на активное развитие. Представляемый сегодня документ, позволит сформулировать векторы этого развития, - сказал градоначальник.

Новый проект подразумевает рост численности населения города к 2040 году – порядка 57 тысяч человек. Сейчас в столице Ямала проживает около 50 тысяч человек.

Салехард сегодня состоит из нескольких планировочных районов, удаленных друг от друга, в новых жилых районах низкий уровень благоустройства, в исторической части города не хватает мест общественного притяжения. Генпланом предлагается разделение территории города на семь градостроительных районов.

Особое внимание в новом генеральном плане уделено жилищному строительству. Основной его фонд будет размещен на правом берегу реки Шайтанки. Там уже отведено под застройку порядка 80 гектар.

Центральную часть города предлагается осваивать под средне-этажную жилую застройку «комфорт» класса. А отдаленные районы – Ангальский мыс, Гидропорт, Комбинат предлагаются к формированию участков под индивидуальное жилищное строительство. Здесь уже сформированы все инженерные сети и инфраструктура. В юго-восточном градостроительном районе предлагается дальнейшее развитие земель под индивидуальное строительство, в том числе для многодетных семей.

- В сфере спорта резервируются территории для размещения объектов физической культуры и спорта. Это порядка 50-ти многофункциональных спортивных площадок и восьми районных физкультурно-оздоровительных комплексов с бассейном. Также предполагается размещение специализированных спортивных объектов, таких как лыжная база и стрелковый комплекс, - пояснила главный инженер проекта компании ООО «Ленгипрогор» Ольга Кириленко.

Проектом предусмотрена реконструкция имеющихся и строительство новых автомобильных дорог, как местного, так и регионального уровня, а также развитие озелененных территорий общего пользования.

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