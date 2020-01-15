2020-01-15T11:14:57+03:00
Происшествия

Даже смотреть страшно: На Ямале грейдер гонял по садику рядом с детьми

Заведующий «Звёздочки» заверил, что такое не повторится [видео]
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Даже смотреть страшно: грейдер гонял по садику в Новом Уренгое рядом с детьми Фото: скрин видео группа «ЧП | ДТП | Новый Уренгой» vk.comДаже смотреть страшно: грейдер гонял по садику в Новом Уренгое рядом с детьми Фото: скрин видео группа «ЧП | ДТП | Новый Уренгой» vk.com
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В Новом Уренгое грейдер убирал снег на территории детского во время прогулки воспитанников. Гоняя на полной скорости рядом с детьми, гигантская машина расчищала дорогу. Шокирующее видео появилось на странице группы «ЧП | ДТП | Новый Уренгой» в социальной сети «ВКонтакте».

Видео сопровождалось комментарием автора, сообщалось, что опасная уборка проходила в детском саду «Звёздочка».

«Это вообще как, нормально? Ничего, что там дети гуляют, а трактор ездит так, словно он там один...полное нарушение требований техники безопасности. Вот и оставляй потом детей в саду. Надеюсь, все живы!», - негодует подписчик группы в соцсети.

Возмущенные горожане отмечают, что такое видят в первый раз, не понимая, как это вообще могло допустить руководство дошкольного учреждения.

«Даже смотреть страшно», - пишут новоуренгойцы.

- Это случилось в первый и последний раз, больше не повторится, - заверил заведующий детским садом «Звездочка» Михаил Пацевич, в разговоре с корреспондентом «Комсомольской правды – Ямал».

По его словам, обычно уборка снега проходила в сончас, когда на участках детей не было. Однако после того, как сменился подрядчик, случилась такая несогласованность.

В тот день была хорошая погода, и в первой половине дня воспитанников всех групп вывели на прогулку. Уборка шла всего минуты три – это именно то время, которое было заснято на видео. До детей было не менее 10 метров. Однако даже с учетом этих обстоятельств ситуация оставалась опасной, признался руководитель детсада, поэтому вины с себя учреждение не снимает. Нужно было тут же прекратить прогулку и завести детей в здание.

О такой уборке заведующий узнал уже после того, как грейдер уехал. В момент инцидента он отсутствовал. Специалист по охране труда, которая допустила опасную ситуацию, понесла наказание. Ей вынесено взыскание.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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