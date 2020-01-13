Глава Ямала проверил условия содержания животных в первом в регионе приюте

В Лабытнанги открылся первый на Ямале приют для бездомных животных. Название центру выбирали всем городом – на портале «Живём на Севере» жители проголосовали за «Котопёс». Условия содержания животных проверил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Администрация города провела в здании бывшего кернохранилища полную реконструкцию, ремонт, закупила оборудование.

Животных, попадающих в центр, обследуют ветеринары, затем четвероногих ждет десятидневный карантин в специальном помещении. Для лечения больных выделено отдельное помещение. В ветеринарный отсек закупили аппарат УЗИ и оборудовали операционную. Каждой бездомной кошке или собаке сделают необходимые прививки, стерилизуют и повесят бирку на ухо.

После животным попробуют найти хозяев или выпустят на улицу. Если зверь раньше был явно домашним питомцем и не способен выжить на улице - его оставят жить в приюте. В центре есть своя парикмахерская с местом для купания и груминга, кухня, зал для выставок и территория для выгула. Всего центр сейчас может вместить 100 собак и 20 кошек.

Губернатор Дмитрий Артюхов отметил, что поставлена задача с этого года открывать подобные центры во всех уголках Ямала. Они полностью будут отвечать всем последним требованиям по бережному отношению к животным.

По его словам, такие центры позволяют свести в одном месте интересы и зоозащитников, и тех, кто боится агрессии уличных собак. Все это делается силами добровольцев.

- Я уверен, это должны быть не государственные или муниципальные учреждения, а волонтёрские организации, которые от всего сердца заботятся о животных, – сказал губернатор.

«Центр по защите прав животных» передали в пользование местной общественной организации «Ковчег». Именно её волонтёры последние несколько лет занимались бездомными кошками и собаками.

Как отметила глава города Лабытнанги Марина Трескова, уже есть планы на перспективу. На базе приюта планируется организовать курсы по дрессировке собак с проведением мастер-классов.

- Если это получится, то дальше мы хотели бы организовать пет-терапию, – рассказала градоначальница.

К концу 2020-го приюты должны появиться во всех муниципалитетах Ямала. При этом капитального строительства не планируется, приюты будут созданы на базе уже имеющихся объектов после реконструкции, либо будут приобретены модульные быстровозводимые объекты.

Между тем, как отметил главный государственный ветеринарный инспектор ЯНАО Евгений Попов, создание приютов само по себе не решит проблему безнадзорных животных, если у населения не будет сформирован принцип ответственного отношения с теми, кого они взяли на содержание.

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