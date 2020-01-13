2020-01-13T15:33:01+03:00
Общество

На Ямале выросли пособия и появились новые меры соцподдержки

С нового года суммы проиндексированы на 3,8%
Анна Полякова
Поделиться:
На Ямале выросли пособия и появились новые меры соцподдержки Фото: yanao.ruНа Ямале выросли пособия и появились новые меры соцподдержки Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

На Ямале с 1 января произошли изменения, которые коснулись мер социальной помощи. Размер всех существующих пособий проиндексирован на 3,8%, некоторых – увеличен. Кроме того, появились и совершенно новые виды соцподдержки, сообщили в правительстве ЯНАО.

Например, ухаживающим за неработающими дееспособными гражданами старше 18 лет и имеющими I группу инвалидности установлена компенсационная выплата в размере 18 946 рублей. Таких льготников 170 человек.

Опекуны совершеннолетних недееспособных граждан станут получать ежемесячно 18 946 рублей. Размер пособия увеличен в три раза. Численность получателей – 504 человека.

Ежемесячное пособие коренных малочисленных народов Севера, ведущих традиционный образ жизни, увеличилось с трёх до пяти тысяч рублей Численность получателей – 9 544 человека.

Размер материнского (семейного) капитала также вырос – с 350 тысяч рублей – до полмиллиона рублей. Направить средства возможно, как и прежде, на улучшение жилищных условий и на лечение.

Теперь право на получение маткапитала появилось у семьи при рождении или усыновлении третьего и последующих детей. Кроме того, если в семье, имеющей двоих детей, рождается двойня, семья получит два региональных материнских капитала.

Семьи, получившие сертификаты ранее, но не воспользовавшиеся ими, также могут рассчитывать на увеличение суммы. Таких семей на Ямале около семи тысяч.

Что касается изменения условий предоставления льгот, то они, отмечают в департаменте социальной защиты населения ЯНАО, произошли в пользу граждан.

Например, полное возмещение стоимости проезда по России раз в год детям-инвалидам и неработающим родителям теперь предоставляется без привязки к цели поездки и виду транспорта.

Для получения ежемесячной выплаты семьям при рождении третьего или последующих детей теперь не нужно отработать на территории округа более шести месяцев. Её размер в этом году составит 16 700 рублей.

Изменён и критерий нуждаемости для ее получения. Теперь он не ниже 2-кратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения за два квартала года, предшествующего году обращения, пояснили в правительстве ЯНАО.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Павел Крашенинников - об инициативе Владимира Жириновского «поправить» гимн России: «Главная песня страны» испытана временем, она - под защитой Закона
Об этом глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству рассказал в беседе с нашим обозревателем Александром Гамовым
Почему в райском Крыму русский бизнес попадает в бюрократический ад
Спецкор «КП» Владимир Ворсобин, еще не бывавший в Крыму после его возвращения, приехал и поразился разнице! Но еще больше удивило, что сюда, несмотря на санкции, рискуют вкладывать деньги российские и иностранные инвесторы. Но их буквально гонят. Часть 2
Почему из Крыма выживают русский бизнес
Спецкор «КП» Владимир Ворсобин, не бывавший в Крыму после его возвращения, приехал и поразился разнице! Еще больше его удивило, что сюда, несмотря на санкции, рискуют вкладывать российские и иностранные инвесторы. Но их отсюда буквально гонят [Часть 1]
Артур Чилингаров, знаменитый полярник: Холода в Россию опять придут 25 января. Со снегом и сугробами. Я уже «договорился» и с Морозом, и с Вьюгой
Своими новыми «зимними» прогнозами Герой Советского Союза и Герой России поделился только с нашим обозревателем Александром Гамовым
Новости 24
Двух пуровчан отправили в колонию за 35 граммов наркотиков
Мошенник придумал для ямальской жертвы новую байку про банк
На Крещение в Салехарде для мужчин и женщин подготовят две отдельные проруби
Для ямальской санавиации закупили новые медицинские модули
Ямальцы стали чаще обращаться в Заксобрание со своими проблемами
Ямальцам рассказали, как правильно окунуться в крещенскую купель
В Лабытнанги выбирают здание, которое украсят ко Дню Победы граффити
На поддержку туристических проектов Ямал выделил 7 миллионов рублей
ВТБ: тюменцы потратили в новогодние праздники почти 500 млн рублей
Пьяная новоуренгойка познакомилась на улице с мужчинами и лишилась денег
В Тазовском районе назвали водоемы, где оборудуют крещенские купели
Лучшие творческие коллективы Ямала поделят 2 миллиона рублей
Проект обновления бульвара Победы в Лабытнанги отправят на Всероссийский конкурс
В Губкинском открыли «Тропу здоровья»
Ямальская шахматистка сыграла с китаянкой вничью на чемпионате мира
В Салехарде протестировали маршрут первого школьного автобуса
Под видом прокурорских работников ЯНАО действуют мошенники
На набережной Саргина в Тарко-Сале готовятся к крещенским купаниям