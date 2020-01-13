На Ямале выросли пособия и появились новые меры соцподдержки

На Ямале с 1 января произошли изменения, которые коснулись мер социальной помощи. Размер всех существующих пособий проиндексирован на 3,8%, некоторых – увеличен. Кроме того, появились и совершенно новые виды соцподдержки, сообщили в правительстве ЯНАО.

Например, ухаживающим за неработающими дееспособными гражданами старше 18 лет и имеющими I группу инвалидности установлена компенсационная выплата в размере 18 946 рублей. Таких льготников 170 человек.

Опекуны совершеннолетних недееспособных граждан станут получать ежемесячно 18 946 рублей. Размер пособия увеличен в три раза. Численность получателей – 504 человека.

Ежемесячное пособие коренных малочисленных народов Севера, ведущих традиционный образ жизни, увеличилось с трёх до пяти тысяч рублей Численность получателей – 9 544 человека.

Размер материнского (семейного) капитала также вырос – с 350 тысяч рублей – до полмиллиона рублей. Направить средства возможно, как и прежде, на улучшение жилищных условий и на лечение.

Теперь право на получение маткапитала появилось у семьи при рождении или усыновлении третьего и последующих детей. Кроме того, если в семье, имеющей двоих детей, рождается двойня, семья получит два региональных материнских капитала.

Семьи, получившие сертификаты ранее, но не воспользовавшиеся ими, также могут рассчитывать на увеличение суммы. Таких семей на Ямале около семи тысяч.

Что касается изменения условий предоставления льгот, то они, отмечают в департаменте социальной защиты населения ЯНАО, произошли в пользу граждан.

Например, полное возмещение стоимости проезда по России раз в год детям-инвалидам и неработающим родителям теперь предоставляется без привязки к цели поездки и виду транспорта.

Для получения ежемесячной выплаты семьям при рождении третьего или последующих детей теперь не нужно отработать на территории округа более шести месяцев. Её размер в этом году составит 16 700 рублей.

Изменён и критерий нуждаемости для ее получения. Теперь он не ниже 2-кратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения за два квартала года, предшествующего году обращения, пояснили в правительстве ЯНАО.

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