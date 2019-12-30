Итоги недели на Ямале: публикуем главные новости региона с 23 по 29 декабря 2019

Все самое важное, актуальное, интересное – коротко в одном материале для читателей «Комсомольской правды – Ямал». Главные новости на неделю мы публикуем утром каждого понедельника.

1. Сельским жителям Ямала с 2020 года станет доступна льготная ипотека. Размер кредита не должен превышать 3 млн. рублей. Программа предусматривает предоставление сельским жителям ипотечных кредитов с максимальной ставкой 3% годовых. Возраст участников – от 21 до 64 лет, жилое помещение должно быть пригодным для постоянного проживания, обеспечено необходимой инженерной инфраструктурой.

2. Открылась продажа льготных билетов на 2020 год для многодетных ямальских семей. Список участников программы расширили и включили дополнительно полторы тысячи льготников, которые смогут воспользоваться тарифом на авиаперелёт за 2500 рублей. Если билеты на следующий год уже приобретены по полной стоимости, их можно заменить и вернуть разницу в цене. Для переоформления проездного документа необходимо не позднее, чем за сутки до вылета обратиться в авиакассу.

Ямальские хирурги извлекли из желудка мальчика 18-сантиментровый волосяной комФото: Татьяна Коркина

3. Ямальские хирурги извлекли из желудка мальчика гигантский волосяной ком. Уникальную операцию провели хирурги Новоуренгойской городской больницы. На операционный стол медиков попал шестилетний мальчик. Подобные волосяные комки часто образуются в результате вредных привычек. В системе ЖКТ они грозят непроходимостью желудка, ведут к обезвоживанию организма, и, в конечном итоге, даже могут привести к остановке сердца.

4. Мэр Губкинского в костюме Деда Мороза бесплатно подвозил горожан на такси. Андрей Гаранин добавил жителям праздничного настроения, а заодно выяснил мнение горожан о развитии муниципалитета. Дед Мороз приезжал по заявкам клиентов службы такси, подвозил их, а в завершение поездки вручали подарки.

Мэр Губкинского в костюме Деда Мороза бесплатно катал горожан на такси Фото: администрация Губкинского

5. В Ямалспасе создают новое подразделение для работы с беспилотниками. Сотрудники управления пройдут обучение в Санкт-Петербурге. В течение трёх месяцев спасатели получат профессиональные навыки и опыт управления беспилотными летательными аппаратами.

6. В Надыме открыли новое общежитие для студентов профессионального колледжа. Для новых жильцов переоборудовали пятиэтажное здание бывшей гостиницы. Общежитие примет сотню студентов уже 13 января. Ребята будут проживать в двух- или трёхместных комнатах с душевой и туалетом. Приготовить еду также будет возможно на современно оборудованных кухнях, которые расположены отдельно на каждом этаже по блокам. В общежитии есть зоны отдыха, зоны психологической разгрузки.

7. В Салехарде разрешили запускать фейерверки на четырех площадках. Каждая вмещает до 50 человек. Список территорий для запуска пиротехники опубликован на официальном сайте администрации Салехарда. Между тем, мэрия призывает местных жителей сделать праздники безопасными и отказаться от самостоятельных запуска салютов.

8. В предновогодние дни и праздники на Ямале пройдет облава на пьяных водителей. С начала года задержано более двух тысяч нетрезвых автомобилистов. По их вине произошло 49 ДТП, в которых 6 участников дорожного движения погибли и 65 человек получили травмы.

Госавтоинспекция призывает северян не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые, возможно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.

9. В Салехарде объяснили, почему спасателей в 2019 году вызывали в три раза чаще. Всего поступило более 34 тысяч тревожных звонков.

- Прежде всего, это говорит о том, что в прошлом году единый номер 112 работал в тестовом режиме. Теперь люди к нему привыкли и в случае опасности звонят по нему, - отметил начальник управления по делам ГО и ЧС города Салехарда Владимир Терентьев.