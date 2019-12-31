Губернатор Ямала поздравил земляков с наступающим Новым Годом

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поздравил жителей региона с наступающим Новым Годом.

- Дорогие, ямальцы, я искренне поздравляют вас с наступающим Новым годом и Рождеством. Мы вместе сделали в уходящем году очень многое. Наши крупнейшие предприятия выходят на новые рубежи, ямальские проекты сегодня создают будущей всей России. И самое главное – мы заложили основу для будущего успеха и улучшения качества жизни ямальцев. Мы приступаем к строительству десятков новых школ и детских садов. Начинаем масштабную программу ремонта дорог и строительства новых домов, - сказал губернатор.

В своём поздравлении накануне праздника глава региона поблагодарил ямальцев за поддержку и полезную критику, которая позволяет принимать верные решения.

- Вместе мы делаем наш Ямал – наш родной дом лучше и уютнее, - подчеркнул глава региона.

Губернатор пожелал жителям округа семейного благополучия, исполнения самых заветных желаний, личных достижений, здоровья.