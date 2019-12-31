2019-12-31T11:13:50+03:00
Общество

Губернатор Ямала поздравил земляков с наступающим Новым Годом

Дмитрий Артюхов поблагодарил ямальцев за поддержку и полезную критику
Анна Полякова
Поделиться:
Губернатор Ямала поздравил земляков с наступающим Новым Годом Фото: yanao.ruГубернатор Ямала поздравил земляков с наступающим Новым Годом Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поздравил жителей региона с наступающим Новым Годом.

- Дорогие, ямальцы, я искренне поздравляют вас с наступающим Новым годом и Рождеством. Мы вместе сделали в уходящем году очень многое. Наши крупнейшие предприятия выходят на новые рубежи, ямальские проекты сегодня создают будущей всей России. И самое главное – мы заложили основу для будущего успеха и улучшения качества жизни ямальцев. Мы приступаем к строительству десятков новых школ и детских садов. Начинаем масштабную программу ремонта дорог и строительства новых домов, - сказал губернатор.

В своём поздравлении накануне праздника глава региона поблагодарил ямальцев за поддержку и полезную критику, которая позволяет принимать верные решения.

- Вместе мы делаем наш Ямал – наш родной дом лучше и уютнее, - подчеркнул глава региона.

Губернатор пожелал жителям округа семейного благополучия, исполнения самых заветных желаний, личных достижений, здоровья.

Новогоднее поздравление Губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В новогоднюю ночь салехардцев ждет праздничный салют
В первые дни года на Ямале пройдет больше ста спортивных мероприятий
Губернатор Тюменской области поздравил жителей Ямала с Новым годом
В Губкинском готовится к открытию одна из самых современных школ на Ямале
Мусорного коллапса в новогодние праздники на Ямале не будет
В Новом Уренгое директор потратил на себя почти миллион из зарплаты работников
В Лабытнанги выбирают имя приюту для бездомных животных
На трассе Сургут – Салехард за сутки случилось два ДТП с пострадавшими
На Ямале из-за непогоды закрыли три из четырех зимников
В Уренгое в ДТП пострадали два ребенка
Надымчан будут учить снимать стресс на рабочем месте
Погода на Ямале 31 декабря: усиление ветра до 23 м/с
В Тарко-Сале отремонтировали дом культуры «Юбилейный»
«Умный транспорт» прибыл в Надым
В Пуровском районе избавились от 80 тысяч кубометров мусора
Прокуратура Муравленко закрыла сайты с «учебным пособием» для уклонистов
В ямальскойм селе открыли библиотеку нового типа
На Ямале прогнозируется сильный ветер в последний день года