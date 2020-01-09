Новогодние праздники на Ямале прошли без серьёзных ЧП и аварий

На Ямале новогодние и рождественские праздники прошли с размахом, всего провели более 300 мероприятий, при этом в целом обошлось без чрезвычайных ситуаций и резонансных происшествий. Об этом сообщил заместитель губернатор ЯНАО Аркадий Бессонов сегодня, 9 января, в ходе совещания. Об обстановке в городах и посёлках также рассказали главы муниципалитетов по видеосвязи.

В мероприятиях на территории округа приняли участие почти 24 тысячи человек. Ежедневно их безопасность и общественный порядок обеспечивали спасатели, полицейские, сотрудники Росгвардии, работники частных охранных организаций, дружинники и представители казачьих формирований. Кроме того, число добровольцев, желающих поучаствовать в охране правопорядка при проведении мероприятий по сравнению с прошлым годом выросло с 80 до 180 человек.

- Проведено восемь поисково-спасательных работ и оказана помощь 32 людям, в числе которых восемь детей. Одна из основных – это затор на зимнике Салехард-Надым 31 декабря, салехардские спасатели помогли эвакуироваться 14 гражданам, – рассказал Аркадий Бессонов.

По его словам, в этом году от жителей округа в экстренные службы поступило 7097 сообщений. Чаще всего ямальцы вызывали «скорую помощь», сообщили в правительстве ЯНАО.

Обошлось в праздники и без аварий в сфере энергоснабжения. Как отметил замгубернатора, директор департамента Госжилнадзора Сергей Карасёв, кратковременные и незначительные нарушения в работе электросетей, электростанций, тепловых сетей и сетей водоснабжения всё же были, однако отклонений от регламентированных сроков восстановления энергоснабжения не отмечено, а жалоб от населения не поступало.

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