2020-01-08T15:32:07+03:00
Звезды

«Сам процесс – это бесценно!»: ямальский спортсмен создаёт необычные рисунки на бананах

Среди его работ - Йода из «Звёздных войн» и инь и янь [фото], [видео]
Алексей КОСЕНЧУК
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«Сам процесс – это бесценно!»: ямальский спортсмен создаёт необычные рисунки на бананах. Фото: инстаграм Руслана Сафиуллина«Сам процесс – это бесценно!»: ямальский спортсмен создаёт необычные рисунки на бананах. Фото: инстаграм Руслана СафиуллинаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Житель Ноябрьска Руслан Сафиуллин, главной страстью которого является спорт (парень – тренер), в свободное от работы время создаёт прекрасные творения на… бананах. Необычное творчество молодой человек выкладывает на своих страничках в социальных сетях, чем и привлекает подписчиков.

Руслан активно занимается спортом и пропагандирует здоровое питание. Фото: инстаграм Руслана Сафиуллина Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Руслан активно занимается спортом и пропагандирует здоровое питание. Фото: инстаграм Руслана СафиуллинаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Давно я не брал в руки карандаш и кисть. Однажды под рукой оказался только банан, а там и игла нашлась, - рассказывает Руслан. - Мне без разницы чем творить, дай только волю фантазии. Давным-давно, 395 лет до нашей эры, я ночами не спал, все время что-то рисовал, даже если утром надо было вставать. Для тех, кто не испытывал подобного, тяжело описать какое это замечательное состояние, когда ты окунаешься в процесс и не обращаешь внимание ни на что больше! Спустя много месяцев, я снова испытал это. Пускай, кожура уйдёт в мусор, но сам процесс - это бесценно! Желаю всем почувствовать это состояние, когда время останавливается, и рождается искусство, которое у каждого своё.

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Процесс
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Чтобы превратить обычный банан в произведение искусства, парень берёт обычную иглу и водит ею по кожуре. Среди работ, которые уже успели увидеть пользователи, - инь и янь, а также Йода из «Звёздных войн». Правда, ни фильмы, ни мультики, ни сериалы по «звёздной» вселенной Руслан не смотрел. Зато «малец прикольный».

"Звёздные войны" на банане. Фото: инстаграм Руслана Сафиуллина

"Звёздные войны" на банане. Фото: инстаграм Руслана Сафиуллина

Инь и Янь. Фото: Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Инь и Янь. Фото:Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

К слову, бананы для спортивного Руслана – не только «мольберт» для художеств, но и отличный продукт для правильного питания.

- Спелые бананы содержат сахара, которые легче усваиваются и дают быстрое повышение уровня глюкозы в крови! Но слаще – не всегда значит лучше! Те, кто следит за уровнем глюкозы, им лучше выбрать банан немного недозрелый, тем самым они улучшат характеристики своего питания, - рассказывает спортсмен.

Бананы - не только материал для рисования. Фото: инстаграм Руслана Сафиуллина Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Бананы - не только материал для рисования. Фото: инстаграм Руслана СафиуллинаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Пользователи уже ждут от Руслана новых «банановых» рисунков.

dino__lifedino__life
Процесс рисования Йоды
55 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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