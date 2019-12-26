2019-12-26T18:51:21+03:00
Общество

На Ямале мэр Губкинского в костюме Деда Мороза бесплатно подвозил горожан на такси

Андрей Гаранин добавил жителям праздничного настроения [ВИДЕО]
Анна Полякова
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Мэр Губкинского в костюме Деда Мороза бесплатно катал горожан на такси Фото: администрация ГубкинскогоМэр Губкинского в костюме Деда Мороза бесплатно катал горожан на такси Фото: администрация Губкинского
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Мэру Губкинского Андрею Гаранину удалось шокировать местных жителей накануне Нового Года. В обеденный час пик в ямальском городе работали три необычных такси. В каждом – за рулем Дед Мороз. Мало того, что водители отказывались от платы за проезд, под масками оказались первые лица города.

В новогодних волшебников на время перевоплотились градоначальник Андрей Гаранин, депутат в Законодательном Собрании Ямала Виктор Казарин и депутат Городской Думы Ирек Насыров, рассказали в администрации города.

Таким необычным способом они решили добавить горожанам праздничного настроения. Деды Морозы приезжали по заявкам клиентов службы такси, подвозили их, а в завершение поездки вручали подарки. Однако это еще не все, во время пути водители узнавали мнение горожан о развитии муниципалитета. Губкинцы охотно давали оценки и высказывали свои пожелания.

Как признался мэр, он с большим удовольствием пообщался с горожанами и ещё раз убедился, что в Губкинском живут самые замечательные люди.

Андрей Гаранин добавил жителям праздничного настроения Фото: скрин видео instagram.com

Андрей Гаранин добавил жителям праздничного настроения Фото: скрин видео instagram.com

- Сейчас у всех на работе напряжённый период – итоги года, отчёты – нужно было порадовать губкинцев! Всех с наступающими Новым годом и Рождеством, дорогие друзья! – Сказал глава Андрей Гаранин.

Затея удалась - соцсети наполнились восторженными комментариями: «Здорово!», «От души!», «Отличная идея!». Как признались горожане, такая поездка на такси запомнится надолго. Некоторые воспользовались случаем и задали все интересующие вопросы мэру. Пост о поездке с новогодними волшебниками распространился в интернете, а ролик в Инстаграме Андрея Гаранина за несколько часов набрал 100 комментариев и более 3000 просмотров.

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Мэр Губкинского в костюме Деда Мороза бесплатно подвозил горожан на такси
959 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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