Малый и средний бизнес: как Югру делают привлекательной для предпринимателей

Экономическое развитие региона невозможно без предпринимателей малого и среднего бизнеса. В Югре это понимают, поэтому активно проводят мероприятия в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Государственная поддержка бизнесменов существует, инфраструктура – развивается, региональные программы – работают. Итог – югорские предприниматели чувствуют себя как рыба в воде, но останавливаться на достигнутом власти не собираются.

Немного о нацпроекте

В национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Югре входят четыре региональных проекта:

- «Акселерация субъектов МСП», который придерживается двух основных целей. Первая – к 2024 году увеличить численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства до 230 тысяч человек (включая индивидуальных предпринимателей). Второе – увеличить к 2024 году долю экспортёров, которые являются субъектами МСП, до 40 единиц.

- «Популяризация предпринимательства», предусматривающий формирование положительного образа предпринимательства среди россиян и вовлечение различных категорий югорчан в сектор малого и среднего предпринимательства.

- «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию». Его задача – упростить доступ субъектов МСП к льготному финансированию, в том числе и увеличив объёмы льготных кредитов, которые выдают предпринимателям.

- «Улучшение условий предпринимательской деятельности». То есть снизить административную нагрузку на малые и средние предприятия, расширить имущественную поддержку субъектов МСП и создать для самозанятых югорчан благоприятные условия работы.

Акселерация субъектов МСП

Чтобы понять, как развивается в Югре региональный проект «Акселерация субъектов МСП» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», приведём свежий пример.

В ноябре 2019 года в формате реверсной бизнес-миссии в Югру нанесли визит венгерские предприниматели. «Реверсная бизнес-миссия» - это организация приёма иностранных компаний и обеспечение деловых встреч с югорскими предпринимателями для заключения экспортных поставок. Серия встреч прошла в рамках федерального финансирования на основании заключенного Соглашения между Минэкономразвития РФ, департаментом экономического развития ХМАО-Югры и «Российского экспортного центра».

Директор венгерской компании Dunafa KFT посетил сразу пять предприятий окружного лесопромышленного комплекса в Югорске, Советском и Нягани и провёл несколько встреч, чтобы обсудить вопросы поставок югорских пиломатериалов в Венгрию. Учитывая высочайшее качество материала, венгры согласились импортировать югорский пиломатериал, и сейчас идут деловые переговоры по условиям заключения экспортных поставок.

Венгерские предприниматели. Фото: Центр поддержки экспорта Югры

Событие за событием

Ноябрь для Югры в принципе выдался довольно жарким и насыщенным на «предпринимательские» события. В течение всего месяца в округе проходил марафон бизнес-событий, приуроченный ко Всемирной неделе предпринимательства, и реализуемый в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Все мероприятия были ориентированы на развитие профессиональных компетенций, обмен опытом и изучение лучших федеральных и мировых практик.

Марафон бизнес-событий в Югре. Фото: Правительство Югры

Первое событие – это прошедший в Сургуте предпринимательский форум «Мой бизнес». Один из главных элементов федерального нацпроекта по популяризации предпринимательской деятельности. В число спикеров вошли государственные деятели, известные предприниматели и топ-менеджеры крупных компаний. В мероприятии приняли 800 человек.

На площадке закрытого форума «День наставника в Югре», который прошёл для участников проекта «Наставничество», рассмотрели международные и региональные стандарты наставничества в бизнесе. Участники изучили и применили базовые и расширенные навыки менторства и разработали личные планы развития.

Форум «Мой бизнес: в приоритете человек» состоялся с использованием игротехнологий и был ориентирован на командную работу. Участники создали инфраструктуру территории Югры, которая позволит увеличить объем инвестиций, увеличить несырьевой экспорт, развить предпринимательство.

Предприниматели, занятые в социальной сфере, приняли участие в одном из крупнейших в России межрегиональном форуме для коммуникации бизнеса, НКО, общественности, власти и СМИ – «Социальный конструктор Югры». В этом году он впервые расширил свои границы, благодаря чему в мероприятии приняли участие более 500 лидеров социальных проектов. Основная тема форума - национальные проекты России 2019–2024 и Стратегия социально-экономического развития Югры до 2020 года и на период 2030 года.

- В Югре большое внимание уделяется социальному предпринимательству, развитию возможностей некоммерческих организаций. Во-первых, на это существует запрос. Во-вторых, это наша современная нефть, которую нужно своевременно локализовать, - отмечает губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова.

Наталья Комарова: В Югре большое внимание уделяется социальному предпринимательству. Фото: Правительство Югры

К слову, лидирующие позицию в Югре по развитию социального предпринимательства сегодня занимает Нягань. По словам главы города Ивана Ямашева, на предприятиях малого и среднего бизнеса сегодня работает более 50% экономически активного населения.

- Треть доходов города формирует именно этот сектор, тем самым мы отличаемся от других территорий. Финансовую поддержку в 2019 году в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» получили 10 социальных предпринимателей на сумму порядка одного миллиона рублей. В итоге в Нягани количество субъектов в сфере социального предпринимательства - более 100. Причем за последние пять лет их число увеличилось в два раза, - отметил Иван Ямашев.

Как рассказала председатель муниципальной Думы Миляуша Татаринова, одним из наиболее важных социальных показателей реализации финансовой поддержки является снижение уровня безработицы. Так, субъектами малого и среднего бизнеса оценочно было сохранено более 400 рабочих мест, создается порядка 30 рабочих мест.

Улучшение предпринимательской инфраструктуры

Одно из направлений поддержки представителей малого и среднего предпринимательства - улучшение условий ведения предпринимательской деятельности. Сегодня в Югре реализуется целевая модель подключения к электрическим сетям мощностью до 150 кВт. По словам заместителя директора департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Югры Сергея Эрнста, целевая модель на территории округа реализуется успешно.

- Если на начальном этапе средняя продолжительность подключения составляла 125 дней, то на сегодняшний день – это 42 дня. Количество процедур на начальном этапе было 8,5, сейчас – 5,8, - подчеркнул Сергей Эрнст.

Весь процесс, начиная с момента подачи заявки и заканчивая технологическим присоединением к сетям, осуществляется в электронном виде. Заявитель может дистанционно отслеживать этапы через свой личный кабинет.

Всего в Югре реализуется восемь целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности. Среди них: «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества», «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование», «Подключение (технологическом присоединение) к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения», «Подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения», «Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям». Средний процент достижения показателей по всем целевым моделям в Югре составил 83%.

КСТАТИ

До 2022 года власти Югры откроют пять центров поддержки малого бизнеса «Мой бизнес». В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» они будут оказывать более 400 услуг предпринимателям по принципу «одного окна». Центры предоставят весь спектр услуг в сфере поддержки малого и среднего бизнеса, что поспособствует популяризации предпринимательской деятельности и увеличению рабочих мест.

Центры "Мой бизнес"

В числе городов, где появятся центры «Мой бизнес» - Сургут, Нижневартовск, Нягань, Ханты-Мансийск и Нефтеюганск.

- На площадке центра будут расположены: инфраструктурные институты развития бизнеса, МФЦ для бизнеса, филиалы общественных организаций «Опора России», «Деловая Россия», Торгово-промышленная палата, общественный представитель уполномоченного по защите прав предпринимателей, консультанты контрольно-надзорных органов и федеральных служб и консалтинговые компании, которые будут консультировать по бухгалтерскому учету и юридическим вопросам, - рассказал директор департамента экономического развития ХМАО-Югры, заместитель губернатора округа Николай Милькис.

ЧТО ЕЩЁ?

- В рамках нацпроекта в Югре создаётся промышленная инфраструктура для субъектов МСП. До 2024 года в округе появятся два индустриальных парка: «Индустриальный парк – Югра» в Сургуте и «Яшел парк Сибирь» в Нижневартовске. Это необходимо для обеспечения льготного доступа субъектов МСП к производственным площадям и помещениям и создания производственных и инновационных компаний.

- Также в Югре внедряют региональную программу «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта, с участием Фонда поддержки предпринимательства Югры, Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Югры», Фонда развития ХМАО-Югры.

ЦИФРЫ

До 2024 года в Югре на реализацию национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» будет направлено более 8 млрд миллиардов из федерального, окружного бюджета и внебюджетных источников.

В течение ближайших пяти лет в округе планируют увеличить число бизнесменов на 30 тысяч. Сейчас в регионе работают более 60 тысяч зарегистрированных малых и средних предпринимателей. В компаниях трудоустроены примерно 140 тысяч человек.