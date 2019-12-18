Современная школа в Югре: профессиональный рост педагогов и успешное развитие каждого ребёнка

«Наука, технологии, образование должны сквозной линией проходить через все наши национальные проекты и программы». Об этом в ноябре 2018 года на заседании Совета по науке и образованию заявил президент РФ Владимир Путин. С этим тезисом согласны и в Югре: практически все отрасли региона так или иначе соприкасаются с темой образования. Для того, чтобы развивались все сферы региональной экономики, необходимо взращивать высококвалифицированные кадры. Что сделано в этом году в Югре и какие планы на дальнейшую реализацию национального проекта «Образование» - в нашем материале.

По последнему слову техники

Если раньше школьники и студенты обходились учебниками и тетрадями, то сегодня времена изменились. Учитывая тотальную профориентацию, в Югре активно закупают новейшее оборудование и модернизируют учебные классы, чтобы учащийся разобрался во всех деталях своей будущей профессии.

На базе Советского политехнического колледжа, например, в рамках национального проекта «Образование» и за счёт средств гранта Министерства просвещения РФ, открылось пять новых технологических мастерских. Все они оборудованы по стандартам WorldSkills по компетенциям: «Веб-дизайн и разработка», «Сетевое и системное администрирование», «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8», «Разработка виртуальной и дополненной реальности», «Разработка мобильных приложений».

Технологические мастерские будут использоваться для реализации программ профессиональной подготовки, переподготовки и профессиональной ориентации школьников, а также молодёжи, которая учится и работает. Стоимость оборудования и программного обеспечения составила почти 20 млн рублей. Из них 10,5 млн рублей – средства федерального гранта, 6,3 млн рублей – средства регионального бюджета и 3 млн рублей – собственные средства политехнического колледжа.

Развиваются в Югре и кванториумы, которые в перспективе могут стать кластером постоянного динамичного обновления дополнительного образования. Благодаря детским технопаркам ребятишки развивают навыки прототипирования, программирования и 3D-моделирования.

Кванториум в Радужном. Фото: Правительство Югры

Основная цель – к 2020 году увеличить охват школьников от 5 до 18 лет программами научно-технической направленности до 20%. Таким образом, деятельность учреждения внесет значимый вклад в достижение целевых показателей, установленных национальным проектом «Образование». Кроме того, открытие детского технопарка привлекает молодых педагогов и инженеров, создаёт в городе новые рабочие места.

С 2015 года кванториумы действуют в Сургуте, Ханты-Мансийске, Нефтеюганске и Югорске, а в этом году детский технопарк открылся и в Радужном. Организаторы ставят перед собой амбициозные задачи – обучение в технопарке должен пройти каждый ученик городских школ в возрасте от 10 лет. С сентября школьники проходили обучение в формате коротких образовательных интенсивов, дней открытых дверей, и воркшопов, а уже в январе 2020 года приступят к изучению направлений по дополнительным общеразвивающим программам.

Наталья Комарова на открытии Кванториума. Фото: Правительство Югры

Строительство школ

Помимо закупки техники и оборудования, в Югре активно строятся новые школы. Этим летом главой города Иваном Ямашевым и гендиректором ООО «Социальная инфраструктура» Эдуардом Грековым подписано концессионное соглашение, в результате которого в Нягани будет построена общеобразовательная школа на 1125 мест. Это первое общеобразовательное заведение в муниципалитете, строительство которого будет вестись на условиях концессионного соглашения. Разрабатывает проект и возводит здание один подрядчик, что существенно сокращает сроки ввода объекта в эксплуатацию.

Школу, которая расположится в восточном микрорайоне города, построят за три года. Здесь появятся учебные кабинеты и лаборатории с современным оборудованием, которые обеспечат раннюю профилизацию и условия для технического творчества, бассейн, спортзалы, зал хореографии и многое другое. Строительство новой школы позволит исполнить указ президента России и организовать обучение всех детей, проживающих в восточном микрорайоне Нягани, в одну смену.

- Я благодарю губернатора округа Наталью Владимировну Комарову за такое решение и поддержку. Уверен, что эта практика в Югре будет продолжаться. В Нягани должны появиться еще две школы. Мы пройдем этот путь, и он станет опытом для других муниципальных образований, - отметил глава Нягани Иван Ямашев.

В свою очередь, Эдуард Греков подчеркнул, что это историческое событие не только для Югры, но и для России в целом. Это одно из первых концессионных соглашений в области образования.

- Концессия – новая форма взаимодействия государства и бизнеса. Вашим губернатором, правительством округа, администрацией Нягани проведена огромная работа, у вас прогрессивная команда, поэтому мы решили работать именно с вами. Это эксперимент, и мы уверены, что удачный, - подчеркнул он.

Инфографика. Фото: Правительство Югры

А вот школа в микрорайоне №33 Сургута уже активно строится. Здание будет поделено на блоки: начальные классы, общая школа, административная часть. Для младшеклассников запланированы продлёнки, будут даже свои спальни. В школе появятся два спортивных зала, актовый зал на 540 мест, пищеблок на 300 мест, библиотека и другая необходимая инфраструктура. Предусмотрены места для детей с ограниченными возможностями.

Как отметил глава Сургута Вадим Шувалов, в рамках национального проекта «Образование» в 2019 году в городе впервые заключены концессионные соглашения с инвесторами на строительство сразу семи школ. Таких темпов раньше не было, несколько лет школы вообще не строились.

- Сегодня мы создаем существенный задел на более чем 8000 дополнительных мест. Это позволит нам значительно сократить вторую смену, обеспечить социальными объектами и уже застроенные районы, и новые территории, где сейчас идет активное жилищное строительство, - отметил он.

Финансирование строительства осуществляется по окружной государственной программе «Развитие образования».

Педагоги-инициаторы

Профессиональной подготовкой, переподготовкой и реализацией собственных инициатив занимаются и югорские педагоги. В округе реализовано немало передовых инициатив в области образования, которые ориентированы на индивидуализацию, человеческие и нравственные ценности.

К примеру, учитель из Сургута Людмила Карпова разработала уникальную воспитательную методику «Школа без границ», по которой родители учатся вместе с детьми. Образовательная модель получила высокую экспертную оценку на федеральном уровне и стала победителем конкурса на присуждение премий лучшим учителям в 2019 году.

Педагоги Югры. Фото: Правительство Югры

Учитель начальных классов когалымской школы №7 Рита Бирюк разработала инновационную методику, позволяющую ученикам понять сложные явления через простые арифметические действия. Инициатива стала обладателем гранта департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры.

- Одной из форм реализации национального проекта «Образование» станет «Образовательная экосистема Югры», - говорит губернатор региона Наталья Комарова. – Её главные критерии – удовлетворить образовательные потребности личности, интересы всех участников образовательных отношений. Образование мирового уровня – необходимое условие экономического развития, фактор уверенности в завтрашнем дне для каждого из нас. Запрос югорчан – это высокий уровень образования, мотивирующий их на получение знаний с учетом индивидуальных потребностей.

Для качественного улучшения образовательного процесса и вовлечения творческого потенциала педагогов, Наталья Комарова выделила три основных направлений работы.

- Внедрение модели индивидуальных образовательных траекторий с учетом потребностей каждого ученика;

- Выпускники должны обладать современным набором компетенций;

- Система образования Югры в течение следующих 6 лет должна пройти технологичный «апгрейд».

Губернатор Югры Наталья Комарова. Фото: Правительство Югры

По словам главы региона, очень важно, чтобы педагоги работали с учетом современных трендов, трендов цифровой экономики и готовили выпускников к новым реалиям.

- В этом будут способствовать центры профессионального роста педагогов. Они будут готовить учителей будущего. Для обеспечения доступности образования уже в следующем году появится 41 центр цифрового, естественнонаучного, гуманитарного профилей «Точка роста», - подчеркнула Наталья Комарова.

Специалисты считают, что такой формат получения образования откроет новые возможности изучения предметов в соответствии с современными требованиями, даст жизнь новым инновационным проектам детей.

А ещё в Югре реализуется федеральный проект «Учитель будущего», который направлен на внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50% учителей общеобразовательных организаций.

КОНКРЕТНО

В национальный проект «Образование» входят следующие региональные проекты:

- «Современная школа»

- «Успех каждого ребёнка»

- «Поддержка семей, имеющих детей»

- «Цифровая образовательная среда»

- «Учитель будущего»

- «Молодые профессионалы»

- «Социальная активность».

ЦИФРЫ

К 2024 году в рамках реализации национального проекта «Образование» планируется достичь следующих показателей:

- 57 тысяч обучающихся вовлечены в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образований, среднего и высшего профессионального образования;

- 20% граждан вовлечены в добровольческую деятельность;

- 45% молодежи задействованы в творческую деятельность;

- 70% студентов вовлечены в клубное студенческое движение.