2019-12-17T22:35:30+03:00
Общество

Современная школа в Югре: профессиональный рост педагогов и успешное развитие каждого ребёнка

Реализация нацпроекта «Образование» в Югре дала толчок новым веяниям
Алексей КОСЕНЧУК
Поделиться:
Современная школа в Югре: профессиональный рост педагогов и успешное развитие каждого ребёнкаСовременная школа в Югре: профессиональный рост педагогов и успешное развитие каждого ребёнкаФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

«Наука, технологии, образование должны сквозной линией проходить через все наши национальные проекты и программы». Об этом в ноябре 2018 года на заседании Совета по науке и образованию заявил президент РФ Владимир Путин. С этим тезисом согласны и в Югре: практически все отрасли региона так или иначе соприкасаются с темой образования. Для того, чтобы развивались все сферы региональной экономики, необходимо взращивать высококвалифицированные кадры. Что сделано в этом году в Югре и какие планы на дальнейшую реализацию национального проекта «Образование» - в нашем материале.

По последнему слову техники

Если раньше школьники и студенты обходились учебниками и тетрадями, то сегодня времена изменились. Учитывая тотальную профориентацию, в Югре активно закупают новейшее оборудование и модернизируют учебные классы, чтобы учащийся разобрался во всех деталях своей будущей профессии.

На базе Советского политехнического колледжа, например, в рамках национального проекта «Образование» и за счёт средств гранта Министерства просвещения РФ, открылось пять новых технологических мастерских. Все они оборудованы по стандартам WorldSkills по компетенциям: «Веб-дизайн и разработка», «Сетевое и системное администрирование», «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8», «Разработка виртуальной и дополненной реальности», «Разработка мобильных приложений».

Технологические мастерские будут использоваться для реализации программ профессиональной подготовки, переподготовки и профессиональной ориентации школьников, а также молодёжи, которая учится и работает. Стоимость оборудования и программного обеспечения составила почти 20 млн рублей. Из них 10,5 млн рублей – средства федерального гранта, 6,3 млн рублей – средства регионального бюджета и 3 млн рублей – собственные средства политехнического колледжа.

Развиваются в Югре и кванториумы, которые в перспективе могут стать кластером постоянного динамичного обновления дополнительного образования. Благодаря детским технопаркам ребятишки развивают навыки прототипирования, программирования и 3D-моделирования.

Кванториум в Радужном. Фото: Правительство Югры

Кванториум в Радужном. Фото: Правительство Югры

Основная цель – к 2020 году увеличить охват школьников от 5 до 18 лет программами научно-технической направленности до 20%. Таким образом, деятельность учреждения внесет значимый вклад в достижение целевых показателей, установленных национальным проектом «Образование». Кроме того, открытие детского технопарка привлекает молодых педагогов и инженеров, создаёт в городе новые рабочие места.

С 2015 года кванториумы действуют в Сургуте, Ханты-Мансийске, Нефтеюганске и Югорске, а в этом году детский технопарк открылся и в Радужном. Организаторы ставят перед собой амбициозные задачи – обучение в технопарке должен пройти каждый ученик городских школ в возрасте от 10 лет. С сентября школьники проходили обучение в формате коротких образовательных интенсивов, дней открытых дверей, и воркшопов, а уже в январе 2020 года приступят к изучению направлений по дополнительным общеразвивающим программам.

Наталья Комарова на открытии Кванториума. Фото: Правительство Югры

Наталья Комарова на открытии Кванториума. Фото: Правительство Югры

Строительство школ

Помимо закупки техники и оборудования, в Югре активно строятся новые школы. Этим летом главой города Иваном Ямашевым и гендиректором ООО «Социальная инфраструктура» Эдуардом Грековым подписано концессионное соглашение, в результате которого в Нягани будет построена общеобразовательная школа на 1125 мест. Это первое общеобразовательное заведение в муниципалитете, строительство которого будет вестись на условиях концессионного соглашения. Разрабатывает проект и возводит здание один подрядчик, что существенно сокращает сроки ввода объекта в эксплуатацию.

Школу, которая расположится в восточном микрорайоне города, построят за три года. Здесь появятся учебные кабинеты и лаборатории с современным оборудованием, которые обеспечат раннюю профилизацию и условия для технического творчества, бассейн, спортзалы, зал хореографии и многое другое. Строительство новой школы позволит исполнить указ президента России и организовать обучение всех детей, проживающих в восточном микрорайоне Нягани, в одну смену.

- Я благодарю губернатора округа Наталью Владимировну Комарову за такое решение и поддержку. Уверен, что эта практика в Югре будет продолжаться. В Нягани должны появиться еще две школы. Мы пройдем этот путь, и он станет опытом для других муниципальных образований, - отметил глава Нягани Иван Ямашев.

В свою очередь, Эдуард Греков подчеркнул, что это историческое событие не только для Югры, но и для России в целом. Это одно из первых концессионных соглашений в области образования.

- Концессия – новая форма взаимодействия государства и бизнеса. Вашим губернатором, правительством округа, администрацией Нягани проведена огромная работа, у вас прогрессивная команда, поэтому мы решили работать именно с вами. Это эксперимент, и мы уверены, что удачный, - подчеркнул он.

Инфографика. Фото: Правительство Югры

Инфографика. Фото: Правительство Югры

А вот школа в микрорайоне №33 Сургута уже активно строится. Здание будет поделено на блоки: начальные классы, общая школа, административная часть. Для младшеклассников запланированы продлёнки, будут даже свои спальни. В школе появятся два спортивных зала, актовый зал на 540 мест, пищеблок на 300 мест, библиотека и другая необходимая инфраструктура. Предусмотрены места для детей с ограниченными возможностями.

Как отметил глава Сургута Вадим Шувалов, в рамках национального проекта «Образование» в 2019 году в городе впервые заключены концессионные соглашения с инвесторами на строительство сразу семи школ. Таких темпов раньше не было, несколько лет школы вообще не строились.

- Сегодня мы создаем существенный задел на более чем 8000 дополнительных мест. Это позволит нам значительно сократить вторую смену, обеспечить социальными объектами и уже застроенные районы, и новые территории, где сейчас идет активное жилищное строительство, - отметил он.

Финансирование строительства осуществляется по окружной государственной программе «Развитие образования».

Педагоги-инициаторы

Профессиональной подготовкой, переподготовкой и реализацией собственных инициатив занимаются и югорские педагоги. В округе реализовано немало передовых инициатив в области образования, которые ориентированы на индивидуализацию, человеческие и нравственные ценности.

К примеру, учитель из Сургута Людмила Карпова разработала уникальную воспитательную методику «Школа без границ», по которой родители учатся вместе с детьми. Образовательная модель получила высокую экспертную оценку на федеральном уровне и стала победителем конкурса на присуждение премий лучшим учителям в 2019 году.

Педагоги Югры. Фото: Правительство Югры

Педагоги Югры. Фото: Правительство Югры

Учитель начальных классов когалымской школы №7 Рита Бирюк разработала инновационную методику, позволяющую ученикам понять сложные явления через простые арифметические действия. Инициатива стала обладателем гранта департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры.

- Одной из форм реализации национального проекта «Образование» станет «Образовательная экосистема Югры», - говорит губернатор региона Наталья Комарова. – Её главные критерии – удовлетворить образовательные потребности личности, интересы всех участников образовательных отношений. Образование мирового уровня – необходимое условие экономического развития, фактор уверенности в завтрашнем дне для каждого из нас. Запрос югорчан – это высокий уровень образования, мотивирующий их на получение знаний с учетом индивидуальных потребностей.

Для качественного улучшения образовательного процесса и вовлечения творческого потенциала педагогов, Наталья Комарова выделила три основных направлений работы.

- Внедрение модели индивидуальных образовательных траекторий с учетом потребностей каждого ученика;

- Выпускники должны обладать современным набором компетенций;

- Система образования Югры в течение следующих 6 лет должна пройти технологичный «апгрейд».

Губернатор Югры Наталья Комарова. Фото: Правительство Югры

Губернатор Югры Наталья Комарова. Фото: Правительство Югры

По словам главы региона, очень важно, чтобы педагоги работали с учетом современных трендов, трендов цифровой экономики и готовили выпускников к новым реалиям.

- В этом будут способствовать центры профессионального роста педагогов. Они будут готовить учителей будущего. Для обеспечения доступности образования уже в следующем году появится 41 центр цифрового, естественнонаучного, гуманитарного профилей «Точка роста», - подчеркнула Наталья Комарова.

Специалисты считают, что такой формат получения образования откроет новые возможности изучения предметов в соответствии с современными требованиями, даст жизнь новым инновационным проектам детей.

А ещё в Югре реализуется федеральный проект «Учитель будущего», который направлен на внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50% учителей общеобразовательных организаций.

КОНКРЕТНО

В национальный проект «Образование» входят следующие региональные проекты:

- «Современная школа»

- «Успех каждого ребёнка»

- «Поддержка семей, имеющих детей»

- «Цифровая образовательная среда»

- «Учитель будущего»

- «Молодые профессионалы»

- «Социальная активность».

ЦИФРЫ

К 2024 году в рамках реализации национального проекта «Образование» планируется достичь следующих показателей:

- 57 тысяч обучающихся вовлечены в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образований, среднего и высшего профессионального образования;

- 20% граждан вовлечены в добровольческую деятельность;

- 45% молодежи задействованы в творческую деятельность;

- 70% студентов вовлечены в клубное студенческое движение.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Ноябрьск приехал Белый Мишка, чтобы зажечь главную елку города
В Белоярске сани проехались по прохожим
Госкомиссия по вопросам Арктики обсудила систему преференций для инвесторов
Детсады в Губкинском строят с опережением графика
Погода на Ямале 18 декабря: существенно похолодает
Бренд Югры: одежда от молодежного стартап-проекта поможет продвигать регион
Молодежь Югры вносит свой вклад в достижение национальных целей
Браконьеру, наловившему в ЯНАО чира на миллионы рублей, дали условный срок
В Надыме кассир банка обнаружила фальшивые деньги
Жители Лабытнанги предпочитают фокстрот и танго
В Ноябрьске состоялся синхронный турнир «Что? Где? Когда?»
Пуровскому «дровосеку» удалось избежать уголовной ответственности
Жители Нового Уренгоя выбрали новое место для городской стелы
Больше половины салехардских детей успешно выполняют нормы ГТО
Юные ямальские певцы выступят на сцене московского Кремля
В Салехарде водитель без прав спровоцировал ДТП с пострадавшими
Пермячка в командировке в Ноябрьске продавала «синтетику»
На Ямале начали проверку после учений с раздетыми школьниками на морозе
В Салехарде обсуждают вопросы этноконфессиональной политики
В «Ноябрьск парке» модернизировали сеть видеонаблюдения
Мошенник продал надымчанину виртуальный двигатель для снегохода
Уренгойский тяжелоатлет установил рекорд Ямала
В Салехарде Дед Мороз и Снегурочка приходят в гости к ветеранам
В Мужах заработал новый комплекс по заготовке оленины
В ДТП на трассе Сургут-Салехард пострадали три человека
В Ноябрьске на дне колодца обнаружили мертвую женщину