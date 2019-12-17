2019-12-17T21:52:53+03:00
Здоровье

Итоги года: модернизация медучреждений Югры идёт семимильными шагами

Закупка оборудования и реконструкция больниц и поликлиник ведётся в рамках национального проекта «Здравоохранение»
Алексей КОСЕНЧУК
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Итоги года: модернизация медучреждений Югры идёт семимильными шагамиИтоги года: модернизация медучреждений Югры идёт семимильными шагамиФото: Татьяна Коркина
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Модернизация лечебных учреждений Югры в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» коснулась большинства больниц и поликлиник. Всего за один год в медицинских организациях региона появились десятки видов современной техники и оборудования, которое поможет жителям избавиться от многих напастей и даже предупредить их. Давайте посмотрим, что новенького появилось в югорских медучреждениях в 2019 году и насколько изменилась жизнь пациентов, для которых и реализуется этот важный нацпроект.

Пожелания пациентов – в приоритете

В Нягани, например, в этом году завершился ремонт в городской поликлинике. Для удобства пациентов, в особенности для людей-инвалидов и тех, кто по каким-то причинам не может полноценно передвигаться, кабинеты хирургического профиля «опустились» на первый этаж.

Одним из первых пациентов перевязочного кабинета стал житель города Олег Николаев. Из-за ожога мужчина не мог нормально передвигаться, не говоря уже о том, чтобы подниматься по лестнице.

- Очень доволен, что сегодня моя «больная» проблема по посещению перевязочного кабинета в поликлинике решена. Спасибо, что наши просьбы услышали. Теперь на процедуру – как на праздник, - рассказал пациент и поблагодарил региональное правительство за то, что оно прислушивается к жителям.

Фото: департамент здравоохранения Югры

Фото: департамент здравоохранения Югры

То, что к пациентам действительно прислушиваются – не пустые слова. Как рассказал «Комсомольской правде – Югра» главный врач Няганской городской поликлиники Ильмир Заманов, все нововведения разрабатываются и реализуются с учётом пожеланий горожан, в том числе из социальных сетей.

- Сделать медицинскую помощь более доступной для людей – приоритетная задача для коллектива. Сегодня специалисты учреждения прилагают максимум усилий, чтобы поход в поликлинику запомнился пациентам высоким качеством оказанной услуги и комфортными условиями ожидания, - отметил Ильмир Заманов.

Зри в корень

Однако реконструкция помещения – это ещё полдела. В рамках нацпроекта здесь активно закупают современную технику и оборудование, чтобы оказывать пациентам высококвалифицированную помощь. Так, в ноябре здесь появился уникальный бесконтактный пневмотонометр, который позволяет проводить полную диагностику органов зрения, в том числе изменений внутриглазного давления.

Проведение скрининга необходимо для пациентов от 40 лет и старше, так как именно в этом возрасте югорчане подвержены риску развития ряда заболеваний. По словам врача-офтальмолога Няганской городской поликлиники Марии Калашниковой, предотвращение развития слепоты даже у одного пациента – значимо.

- Важно, что сегодня для раннего выявления заболеваний глаз мы располагаем спектром современных диагностических приборов. Правда, непреодолимая задача – убедить пациента в необходимости дальнейшего обследования и лечения, - отметила она.

Фото: департамент здравоохранения Югры

Фото: департамент здравоохранения Югры

Для самых маленьких пациентов Радужнинской городской больницы, в рамках проекта «Развитие детского здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение», тоже появилось новое оборудование. Цифровое. Ретинальная педиатрическая камера для осмотра глазного дна новорожденных и недоношенных детей и щелевая лампа для проведения биомикроскопии глаза помогают офтальмологам своевременно выявлять заболевания.

Первое оборудование помогает выявлять ретинопатию недоношенных, ретинобластому или опухоль сетчатки, кровоизлияния в сетчатку, наружные патологические изменения глаз. Второе – проводить исследования переднего отдела глаза до середины глаза, чтобы диагностировать онкологические заболевания глаз и их придаточного аппарата на начальной стадии.

Оптимизация медпомощи

В сургутской взрослой городской поликлинике дела тоже идут на «ура». В этом году здесь реорганизовали процесс взятия крови для лабораторных исследований. Потоки пациентов разделили: теперь в одном кабинете можно сдать кровь при прохождении дополнительной диспансеризации и профилактического осмотра, в другом – пройти гематологические исследования. Благодаря пересмотру внутреннего пространства основного кабинета взятия крови стало возможным организовать четвёртое рабочее место.

К слову, реорганизация проходит в рамках регионального проекта Югры «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». Для решения одной из задач активно используются технологии «Бережливого производства».

- Мы продолжаем оптимизировать наиболее сложные и массовые для первичного звена элементы оказания медицинской помощи. Шесть дней в неделю около 350 человек проходят процедуру взятия крови, в том числе пациенты с диагностированным сахарным диабетом. Как раз для их удобства и открыли дополнительны кабинет. Чтобы сократить время наших пациентов при прохождении дополнительной диспансеризации, мы открыли ещё один кабинет взятия крови, - рассказал главный врач поликлиники Максим Слепов.

Фото: департамент здравоохранения Югры

Фото: департамент здравоохранения Югры

В этой же поликлинике, но в отделении зубопротезирования, появился новый цифровой ортопантомограф. Современное оборудование позволяет повысить доступность рентгенологической диагностики и проводить рентгенологическое обследование состояния всех зубов у пациента.

В ногу со временем

Ещё один важнейший региональный проект ХМАО-Югры, который реализуется в рамках нацпроекта «Здравоохранение», - «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями и снижение смертности населения». Учитывая распространённость этих болезней, департамент здравоохранения Югры активно поставляет в учреждения региона новое высокотехнологичное оборудование.

В Нефтеюганской окружной клинической больнице имени В.И. Яцкив в этом году появился новенький компьютерный томограф. Старое оборудование уже не справлялся с нагрузкой, поэтому «обновка» от властей появилась как нельзя кстати. Разрешающая способность техники – в разы выше предшественника, а значит и качество исследований станет лучше.

Фото: департамент здравоохранения Югры

Фото: департамент здравоохранения Югры

Впрочем, по словам главного врача больницы Дмитрия Мальцева, компьютерный томограф будут использовать не только для выявления сердечно-сосудистых патологий, но и для выявления других заболеваний, диагностируемых только высокоточным оборудованием. В их числе: сочетанные травмы, инсульты на разных стадиях, перфузии внутренних органов и многое другое. А главное – доза облучения, которую получает пациент, является минимальной.

До конца 2019 года Нефтеюганская окружная клиническая больница планирует получить флюорограф, маммограф и мониторы для суточного исследования сердца. Кроме того, для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Нефтеюганск завезли три аппарата для искусственной вентиляции лёгких, три вакуумных аспиратора, три дефибриллятора и три аппарата для записи электрокардиограмм. Новейшее оборудование установили в автомобилях скорой помощи.

Всё лучшее – детям

Развивается в Югре и детское здравоохранение, в рамках одноимённого регионального проекта нацпроекта «Здравоохранение». К примеру, для Нижневартовского окружного клинического перинатального центра в сентябре закупили, смонтировали и ввели в эксплуатацию новый современный цифровой передвижной рентгеновский аппарат Mobile ArtEvolution японского производителя (SHIMADZU CORPORATION, Kyoto, Japan). Мощное оборудование необходимо в реанимации и отделении интенсивной терапии, где выхаживают новорождённых, в том числе имеющие экстремально низкую массу тела и требующие круглосуточного наблюдения.

Фото: департамент здравоохранения Югры

Фото: департамент здравоохранения Югры

Палатный аппарат соответствует высочайшим стандартам сегодняшнего дня. Благодаря ему можно мгновенно получать цифровые рентгенограммы высокого качества и минимально тратить время на каждое исследование.

КСТАТИ

В своём инвестиционном послании губернатора Югры глава региона Наталья Комарова отметила, что акцент в национальном проекте «Здравоохранение» сделан на развитии «детского» и «семейного» здравоохранения, а также модернизации первичного звена.

- Мы обязаны обеспечить каждому человеку беспрепятственный доступ к получению медицинских услуг, - подчеркнула Наталья Комарова.

КОНКРЕТНО

Предварительные итоги реализации национального проекта «Здравоохранение» в Югре в 2019 году:

- Югра - в пятёрке регионов страны с низкой смертностью;

- 904 тысячи югорчан прошли профилактические медосмотры;

- В округе заработали два центра амбулаторной онкологической помощи заработали в округе;

- Более 3 тысяч жителей региона получают помощь благодаря санитарной авиации.

Планы на развитие до 2024 года:

- медицинские организации первичной медико-социальной помощи максимально доступны;

- нет кадрового дефицита;

- процедура записи на приём к врачу упрощена;

- нет очередей;

- сформирована система защиты прав пациентов;

- профилактические медицинские осмотры всех граждан проходят не реже одного раза в год;

- смертность от новообразований, в т.ч. злокачественных, снижена до 109,1 случая на 100 тысяч населения;

- экспорт медицинских услуг увеличен не менее чем в 4 раза по сравнению с 2017 годом, до 1760 человек.

- младенческая смертность снижена до 3,7 на 1 тысячу родившихся;

- реализован региональный проект «Цифровой контур здравоохранения».

ЦИФРЫ

На реализацию национального проекта «Здравоохранение» в Югре до 2024 года заложено более 25,5 млрд рублей.

Все населенные пункты с населением свыше 100 человек обеспечены фельдшерско-акушерскими пунктами или амбулаториями.

Югра входит в топ-10 регионов страны по показателю рождаемости, втоп-5 субъектов с самой низкой младенческой смертностью с показателем 2,7.

Продолжительность жизни в Югре составляет 74,3 года, что на 1,6 года выше, чем в среднем по России.

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