2019-12-17T17:34:14+03:00
Общество

Старшее поколение. Системная поддержка и повышение качества жизни югорчан в 2019 году

На улучшение жизни людей серебряного возраста в округе направлены усилия в разных сферах
Лидия Шумкова
Поделиться:
В Югре систематически занимаются физической культурой и спортом более 22 тысяч человек старше 55 лет. Фото с сайта ugrakor.ruВ Югре систематически занимаются физической культурой и спортом более 22 тысяч человек старше 55 лет. Фото с сайта ugrakor.ru
Изменить размер текста:

В Югре проживает более 273 тысяч граждан старше трудоспособного возраста. Это около 16% от всего населения автономного округа. И ежегодно их доля в общей численности увеличивается. Чтобы улучшить жизнь этой категории населения, в округе проводятся различные мероприятия и в социальной защите, и в медицине, и в спорте. Все они направлены на то, чтобы поддержать активное долголетие людей пожилого возраста, создать мотивацию к ведению здорового образа жизни.

Спорт

В Югре систематически занимаются физической культурой и спортом более 22 тысяч человек старше 55 лет. Самым популярным направлением среди югорчан серебряного возраста, как и раньше, остается скандинавская ходьба. Так, например, по всей территории округа регулярно проходят массовые мероприятия по этому физкультурному движению. Только в масс-стартах, которые проводились по всей территории Югры в мае этого года, приняли участие более тысячи человек.

Активно проявляет себя старшее поколение и при сдаче норм ГТО. В конце сентября во время II Регионального этапа Фестиваля ГТО среди лиц, занятых трудовой деятельностью, неработающего населения и пенсионеров Ханты-Мансийского автономного округа – Югры свои физические способности показали более 200 участников сборных из 20 муниципалитетов. Некоторым из них, кстати, исполнилось далеко за 70, но это не помешало им выполнить обязательные нормативы комплекса ГТО: прыжок в длину с места, поднимание туловища из положения лежа на спине, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу и другие.

Вовлечение граждан старшего поколения в занятия физической культурой и спортом продолжится и дальше, ведь это одно из мероприятий, проводимых в рамках проекта «Старшее поколение», входящего в нацпроект «Демография». Югорчанам специалисты, в том числе, помогают подобрать индивидуальные упражнения, привлечь к занятиям, с учетом здоровья, физического состояния, рекомендаций врача.

Обучение

Для поддержания конкурентоспособности людей предпенсионного возраста, а также для всестороннего развития более пожилых жителей округа организованы различные программы обучения. Меры поддержки, связанные с переобучением, профессиональной переподготовкой и дополнительным образованием, предоставляются как образовательными учреждениями и центрами занятости Югры, так и социально ориентированными организациями. Так, например, югорчанам серебряного возраста бесплатно проводят тестирование и консультации, а затем по результатам рекомендуют различные виды профессиональной деятельности, позволяющие им достигнуть успешности.

По последним данным, профессиональное и дополнительное обучение по программе «Старшее поколение» в округе прошли 1190 граждан предпенсионного возраста. По сути, этот показатель нацпроекта был перевыполнен на 64% (годовой показатель 2019 года – 723 человека). В их число вошли как те, кто ищет работу, так и те, кто трудоустроен. Как сообщили в окружном департаменте труда и занятости населения, обучение, в основном, проходило по профессиям электро-газосварщик, оператор, врач-стоматолог, бухгалтер, делопроизводитель, охранник, тракторист, повар.

Реализуется в Югре и программа «Университет третьего возраста», где жителей старшего поколения обучают по 11 направлениям. Среди них такие актуальные, как «Информационные технологии и компьютерная грамотность», «Правовые знания», «Финансовая грамотность», «Волонтеры серебряного возраста», «Культура и искусство», «Здоровье и физическая активность», «Социальный туризм». Зантятия проводятся на базе 23 учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Слушателями в 2019 году уже стали более 3,3 тысяч человек.

Кроме того, для людей пожилого возраста создана адаптированная международная программа «e-Citizen – Электронный гражданин». Она организована на базе Президентской библиотеки в Ханты-Мансийске и охватывает все городские округа и муниципальные районы, всего 50 населенных пунктов. Программа реализуется с 2006 года и направлена на формирование прикладных навыков общения и работы на персональном компьютере. За этот период обучение прошли свыше 25 тысяч югорских пенсионеров.

В 2019 году было приобретено девять автомобилей для доставки в медучреждения муниципальных районов югорчан старше 65 лет. Фото с сайта depsr.admhmao.ru

В 2019 году было приобретено девять автомобилей для доставки в медучреждения муниципальных районов югорчан старше 65 лет. Фото с сайта depsr.admhmao.ru

Медицина

Перед Югрой стоит задача к концу 2024 года охватить профилактическими осмотрами и диспансеризацией 70% жителей старшего поколения. В том числе для достижения этого результата в 2019 году было приобретено девять автомобилей для доставки в медучреждения муниципальных районов югорчан старше 65 лет, проживающих в сельской местности. На каждую из машин наклеен опознавательный знак с девизом «Национальные проекты – Югра действует».

Автомобили перевозят жителей в поликлиники, где они проходят диагностические, лабораторные, в том числе скрининговые исследования на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний. Благодаря таким мероприятиям гражданам пожилого возраста, проживающим в сельской местности, проще и доступнее получать специализированную медицинскую помощь.

Полезный опыт работы с пожилыми людьми реализуется в некоторых больницах округа. Например, в терапевтическом корпусе Мегионской больницы в поселке Высокий в августе этого года открылось первое в округе геронтологическое отделение для пациентов от 60 лет. По словам главврача больницы Евгения Скотникова, пожилые люди могут пройти там десятидневный курс с полным спектром исследований, медицинских услуг и лечения. Деятельность медучреждения позволяет успешно достигать целевых показателей по нацпроекту «Демография».

Гражданам пожилого возраста, проживающим в сельской местности, проще и доступнее получать специализированную медицинскую помощь. Фото с сайта fgbsr.ru

Гражданам пожилого возраста, проживающим в сельской местности, проще и доступнее получать специализированную медицинскую помощь. Фото с сайта fgbsr.ru

Социальный подход

В работу по поддержке и повышению качества жизни жителей старшего возраста Югра включается не с низкого старта. В округе уже несколько лет как запущен ряд различных технологий, которые показали отличные результаты. Это и надомное социальное обслуживание, и приемная семья для пожилого гражданина, и предоставление сертификатов по уходу на дому за одинокими тяжелобольными.

Сегодня в Югре действует 191 приемная семья в 20 муниципальных образованиях, которая ухаживает за пожилым человеком, неспособным по состоянию здоровья выполнять повседневную деятельность. Такая технология семейного ухода была создана еще в 2012 году и за это время прочно вошла в систему мер социальной поддержки.

Помощник может жить у пожилого человека или наоборот. Они вместе ведут хозяйство, а социальные службы контролируют, чтобы все социальные услуги пенсионер получал в полном объёме. В то же время органы опеки осуществляют контроль за личными и имущественными правами пожилого человека, чтобы не было нарушений со стороны помощника, — рассказали в департаменте соцразвития Югры суть технологии.

В рамках регионального проекта «Старшее поколение» проекта «Демография» округе реализуется проект «Резиденция для пожилых». Этот проект с механизмами государственно-частного партнерства стартовал еще в 2015 году. А сегодня в нем участвует три учреждения, где социальными предпринимателями организованы частные пансионаты в Югорске, Мегионе и Советском. Там предоставляются услуги по постоянному постороннему уходу за одинокими гражданами пожилого возраста и инвалидами. Оплата услуг по уходу за одинокими пенсионерами происходит с помощью сертификатов. С 1 января этого года стоимость одного сертификата составляет почти 32,6 тысячи рублей в месяц. Социальные услуги за счет средств сертификатов уже получили 24 человека. К слову, эффективное использование такого формата, как сертификаты, отметила губернатор Югры Наталья Комарова во время ноябрьской рабочей поездки в Нижневартовск.

- Сертификаты в Югре успешно работают в областях дополнительного образования, ухода за пожилыми людьми и ряде других направлений. Это положительный опыт, который отмечен на уровне правительства России, - сказала она.

Действуют на территории Югры и так называемые «Мобильные социальные службы», а также «Социальное такси». Первые предназначены для комплексного социального обслуживания граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, проживающих в отдаленных и труднодоступных местностях, отдаленных микрорайонах городов автономного округа. Социальные услуги таким образом получили более 2 тысяч жителей. Вторые созданы для того, чтобы обеспечить полноценную интеграцию пожилых людей и инвалидов в общество путем создания условий для их беспрепятственного передвижения, доступа и пользования объектами социальной инфраструктуры.

Кстати

В округе внедряются и волонтерские проекты, в которых участвуют пожилые добровольцы. По планам к 2024 году численность волонтеров серебряного возраста достигнет одной тысячи человек, а 30 тысяч граждан старшего поколения будут заниматься физкультурой.

Еще больше материалов по теме: «ИТОГИ ГОДА-2019»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Раскрыта тайна происхождения русского народа
Откуда пошли славяне, чем они отличаются от остальных европейцев и есть ли разница между русскими, украинцами и белорусами? На эти вопросы нам ответил доктор химических наук, профессор, специалист в области ДНК-генеалогии Анатолий Клесов
Новости 24
Бренд Югры: одежда от молодежного стартап-проекта поможет продвигать регион
Молодежь Югры вносит свой вклад в достижение национальных целей
Браконьеру, наловившему в ЯНАО чира на миллионы рублей, дали условный срок
В Надыме кассир банка обнаружила фальшивые деньги
Жители Лабытнанги предпочитают фокстрот и танго
В Ноябрьске состоялся синхронный турнир «Что? Где? Когда?»
Пуровскому «дровосеку» удалось избежать уголовной ответственности
Жители Нового Уренгоя выбрали новое место для городской стелы
Больше половины салехардских детей успешно выполняют нормы ГТО
Юные ямальские певцы выступят на сцене московского Кремля
В Салехарде водитель без прав спровоцировал ДТП с пострадавшими
Пермячка в командировке в Ноябрьске продавала «синтетику»
На Ямале начали проверку после учений с раздетыми школьниками на морозе
В Салехарде обсуждают вопросы этноконфессиональной политики
В «Ноябрьск парке» модернизировали сеть видеонаблюдения
Мошенник продал надымчанину виртуальный двигатель для снегохода
Уренгойский тяжелоатлет установил рекорд Ямала
В Салехарде Дед Мороз и Снегурочка приходят в гости к ветеранам
В Мужах заработал новый комплекс по заготовке оленины
В ДТП на трассе Сургут-Салехард пострадали три человека
В Ноябрьске на дне колодца обнаружили мертвую женщину