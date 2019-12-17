Старшее поколение. Системная поддержка и повышение качества жизни югорчан в 2019 году

В Югре проживает более 273 тысяч граждан старше трудоспособного возраста. Это около 16% от всего населения автономного округа. И ежегодно их доля в общей численности увеличивается. Чтобы улучшить жизнь этой категории населения, в округе проводятся различные мероприятия и в социальной защите, и в медицине, и в спорте. Все они направлены на то, чтобы поддержать активное долголетие людей пожилого возраста, создать мотивацию к ведению здорового образа жизни.

Спорт

В Югре систематически занимаются физической культурой и спортом более 22 тысяч человек старше 55 лет. Самым популярным направлением среди югорчан серебряного возраста, как и раньше, остается скандинавская ходьба. Так, например, по всей территории округа регулярно проходят массовые мероприятия по этому физкультурному движению. Только в масс-стартах, которые проводились по всей территории Югры в мае этого года, приняли участие более тысячи человек.

Активно проявляет себя старшее поколение и при сдаче норм ГТО. В конце сентября во время II Регионального этапа Фестиваля ГТО среди лиц, занятых трудовой деятельностью, неработающего населения и пенсионеров Ханты-Мансийского автономного округа – Югры свои физические способности показали более 200 участников сборных из 20 муниципалитетов. Некоторым из них, кстати, исполнилось далеко за 70, но это не помешало им выполнить обязательные нормативы комплекса ГТО: прыжок в длину с места, поднимание туловища из положения лежа на спине, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу и другие.

Вовлечение граждан старшего поколения в занятия физической культурой и спортом продолжится и дальше, ведь это одно из мероприятий, проводимых в рамках проекта «Старшее поколение», входящего в нацпроект «Демография». Югорчанам специалисты, в том числе, помогают подобрать индивидуальные упражнения, привлечь к занятиям, с учетом здоровья, физического состояния, рекомендаций врача.

Обучение

Для поддержания конкурентоспособности людей предпенсионного возраста, а также для всестороннего развития более пожилых жителей округа организованы различные программы обучения. Меры поддержки, связанные с переобучением, профессиональной переподготовкой и дополнительным образованием, предоставляются как образовательными учреждениями и центрами занятости Югры, так и социально ориентированными организациями. Так, например, югорчанам серебряного возраста бесплатно проводят тестирование и консультации, а затем по результатам рекомендуют различные виды профессиональной деятельности, позволяющие им достигнуть успешности.

По последним данным, профессиональное и дополнительное обучение по программе «Старшее поколение» в округе прошли 1190 граждан предпенсионного возраста. По сути, этот показатель нацпроекта был перевыполнен на 64% (годовой показатель 2019 года – 723 человека). В их число вошли как те, кто ищет работу, так и те, кто трудоустроен. Как сообщили в окружном департаменте труда и занятости населения, обучение, в основном, проходило по профессиям электро-газосварщик, оператор, врач-стоматолог, бухгалтер, делопроизводитель, охранник, тракторист, повар.

Реализуется в Югре и программа «Университет третьего возраста», где жителей старшего поколения обучают по 11 направлениям. Среди них такие актуальные, как «Информационные технологии и компьютерная грамотность», «Правовые знания», «Финансовая грамотность», «Волонтеры серебряного возраста», «Культура и искусство», «Здоровье и физическая активность», «Социальный туризм». Зантятия проводятся на базе 23 учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Слушателями в 2019 году уже стали более 3,3 тысяч человек.

Кроме того, для людей пожилого возраста создана адаптированная международная программа «e-Citizen – Электронный гражданин». Она организована на базе Президентской библиотеки в Ханты-Мансийске и охватывает все городские округа и муниципальные районы, всего 50 населенных пунктов. Программа реализуется с 2006 года и направлена на формирование прикладных навыков общения и работы на персональном компьютере. За этот период обучение прошли свыше 25 тысяч югорских пенсионеров.

В 2019 году было приобретено девять автомобилей для доставки в медучреждения муниципальных районов югорчан старше 65 лет. Фото с сайта depsr.admhmao.ru

Медицина

Перед Югрой стоит задача к концу 2024 года охватить профилактическими осмотрами и диспансеризацией 70% жителей старшего поколения. В том числе для достижения этого результата в 2019 году было приобретено девять автомобилей для доставки в медучреждения муниципальных районов югорчан старше 65 лет, проживающих в сельской местности. На каждую из машин наклеен опознавательный знак с девизом «Национальные проекты – Югра действует».

Автомобили перевозят жителей в поликлиники, где они проходят диагностические, лабораторные, в том числе скрининговые исследования на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний. Благодаря таким мероприятиям гражданам пожилого возраста, проживающим в сельской местности, проще и доступнее получать специализированную медицинскую помощь.

Полезный опыт работы с пожилыми людьми реализуется в некоторых больницах округа. Например, в терапевтическом корпусе Мегионской больницы в поселке Высокий в августе этого года открылось первое в округе геронтологическое отделение для пациентов от 60 лет. По словам главврача больницы Евгения Скотникова, пожилые люди могут пройти там десятидневный курс с полным спектром исследований, медицинских услуг и лечения. Деятельность медучреждения позволяет успешно достигать целевых показателей по нацпроекту «Демография».

Гражданам пожилого возраста, проживающим в сельской местности, проще и доступнее получать специализированную медицинскую помощь. Фото с сайта fgbsr.ru

Социальный подход

В работу по поддержке и повышению качества жизни жителей старшего возраста Югра включается не с низкого старта. В округе уже несколько лет как запущен ряд различных технологий, которые показали отличные результаты. Это и надомное социальное обслуживание, и приемная семья для пожилого гражданина, и предоставление сертификатов по уходу на дому за одинокими тяжелобольными.

Сегодня в Югре действует 191 приемная семья в 20 муниципальных образованиях, которая ухаживает за пожилым человеком, неспособным по состоянию здоровья выполнять повседневную деятельность. Такая технология семейного ухода была создана еще в 2012 году и за это время прочно вошла в систему мер социальной поддержки.

Помощник может жить у пожилого человека или наоборот. Они вместе ведут хозяйство, а социальные службы контролируют, чтобы все социальные услуги пенсионер получал в полном объёме. В то же время органы опеки осуществляют контроль за личными и имущественными правами пожилого человека, чтобы не было нарушений со стороны помощника, — рассказали в департаменте соцразвития Югры суть технологии.

В рамках регионального проекта «Старшее поколение» проекта «Демография» округе реализуется проект «Резиденция для пожилых». Этот проект с механизмами государственно-частного партнерства стартовал еще в 2015 году. А сегодня в нем участвует три учреждения, где социальными предпринимателями организованы частные пансионаты в Югорске, Мегионе и Советском. Там предоставляются услуги по постоянному постороннему уходу за одинокими гражданами пожилого возраста и инвалидами. Оплата услуг по уходу за одинокими пенсионерами происходит с помощью сертификатов. С 1 января этого года стоимость одного сертификата составляет почти 32,6 тысячи рублей в месяц. Социальные услуги за счет средств сертификатов уже получили 24 человека. К слову, эффективное использование такого формата, как сертификаты, отметила губернатор Югры Наталья Комарова во время ноябрьской рабочей поездки в Нижневартовск.

- Сертификаты в Югре успешно работают в областях дополнительного образования, ухода за пожилыми людьми и ряде других направлений. Это положительный опыт, который отмечен на уровне правительства России, - сказала она.

Действуют на территории Югры и так называемые «Мобильные социальные службы», а также «Социальное такси». Первые предназначены для комплексного социального обслуживания граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, проживающих в отдаленных и труднодоступных местностях, отдаленных микрорайонах городов автономного округа. Социальные услуги таким образом получили более 2 тысяч жителей. Вторые созданы для того, чтобы обеспечить полноценную интеграцию пожилых людей и инвалидов в общество путем создания условий для их беспрепятственного передвижения, доступа и пользования объектами социальной инфраструктуры.

Кстати

В округе внедряются и волонтерские проекты, в которых участвуют пожилые добровольцы. По планам к 2024 году численность волонтеров серебряного возраста достигнет одной тысячи человек, а 30 тысяч граждан старшего поколения будут заниматься физкультурой.