2019-12-23T16:24:55+03:00
Общество

Ямальские хирурги извлекли из желудка мальчика 18-сантиментровый волосяной ком

Находка удивила даже опытных врачей
Алена Кульмухаметова
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Ямальские хирурги извлекли из желудка мальчика 18-сантиментровый волосяной комЯмальские хирурги извлекли из желудка мальчика 18-сантиментровый волосяной комФото: Татьяна Коркина
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Уникальную операцию провели хирурги Новоуренгойской городской больницы в начале декабря. На операционный стол медиков попал шестилетний житель города Новый Уренгой. Когда врачи сделали разрез желудка, они обомлели.

Жаловался на сильные боли

В обычный рабочий день к специалистам новоуренгойской больницы экстренно доставили мальчика. Ребенок жаловался на сильные боли в животе. На аппендицит не было похоже, потому медики направили пациента на компьютерную томографию и гастроскопию. Напомним, гастроскопия проводится с помощью специального зонда, при котором врачи визуально осматривают стенки желудка.

Приборы обнаружили внутри мальчика объемный волосяной комок. Было принято решение о немедленном хирургическом вмешательстве.

Откуда взялся ком волос?

В операционной хирурги сделали разрез брюшной стенки мальчика и вынули изнутри волосяной ком длинной 18 и объемом около 8 сантиметров.

Докторам Андрею Леусу и Ольге Безруковой пришлось ушивать желудок мальчика. Операция завершилась успешно.

Заведующий хирургическим отделением Андрей Леус и детский хирург Ольга Безрукова. Фото с сайта Новоуренгойской центральной городской больницы

Заведующий хирургическим отделением Андрей Леус и детский хирург Ольга Безрукова. Фото с сайта Новоуренгойской центральной городской больницы

Шок у специалистов наступил после того, как юного пациента перевели из операционной в реанимацию. Хирурги рассказали, что операция была уникальна. Обычно с диагнозом трихофитобезоар поступают взрослые люди (трихо - происходит от греческого и означает «волос», безоар - означает на арабском инородное тело в желудке). Подобные волосяные комки часто образуются в результате вредных привычек. Волоски попадают вместе с едой в желудочно-кишечный тракт, не перевариваются и накапливаются там, сбиваясь в ком.

- Я 25 лет работаю хирургом, но с подобным сталкиваюсь в своей практике впервые. Мне приходилось удалять безоары у взрослых. Случаи были связаны с неумеренным употреблением хурмы, а вот удалять такое образование у ребенка пришлось первый раз, рассказывает Андрей Леус.

Доктор также рассказал корреспонденту «Комсомольская правда - Ямал», что подобные волосяные комки в системе ЖКТ грозят непроходимостью желудка, ведут к обезвоживанию организма, и, в конечном итоге, даже могут привести к остановке сердца. В данном случае, все закончилось для ребенка удачно. Юный пациент чувствует себя хорошо и уже выписан из хирургического отделения домой.

Как уберечь себя от безоара?

Комков волос внутри своего желудка вполне можно избежать, следуя простым советам врачей: нужно быть осторожными в употреблении фруктов с большим количеством волокон и грубой клетчатки, а также следить за вредными привычками детей, связанными с непреодолимым желанием жевать волосы.

Добавим, что безоары возникают преимущественно у жвачных животных. У человека они встречаются крайне редко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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