2019-12-16T14:15:19+03:00
Общество

Скульпторы из ЯНАО создадут в Екатеринбурге ледяные шлюпы антарктической экспедиции

Присутствие в работе капитанов отразят символически
Анна Полякова
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Скульпторы из ЯНАО создадут в Екатеринбурге ледяные шлюпы антарктической экспедиции Фото: puradm.ruСкульпторы из ЯНАО создадут в Екатеринбурге ледяные шлюпы антарктической экспедиции Фото: puradm.ru
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Ямальские мастера участвуют в Международном фестивале ледовой скульптуры в Екатеринбурге. Он проходит в восемнадцатый раз на центральной площади города и в этом году посвящен 200-летию открытия Антарктиды русскими мореплавателями.

Дуэт Сергея Королькова из Салехарда и Сергея Ледкова из Тарко-Сале, напомним, стал победителем Международного фестиваля ледовых скульптур «Полярная рапсодия, который прошел в столице Ямала неделю назад. Их композиция на тему античного театра «Как начинается трагедия» признана лучшей.

Победителями фестиваля «Полярная рапсодия» стали ямальские скульпторы Фото: yanao.ru

Победителями фестиваля «Полярная рапсодия» стали ямальские скульпторы Фото: yanao.ru

Кроме ямальцев, участниками фестиваля в Екатеринбурге станут еще шесть команд - из Москвы, Архангельска, Нижнего Тагила, Краснодара, Чебоксар и Сербии. Было подано 27 заявок, однако строгое жюри отобрало лучших и наиболее опытных.

Как рассказали художники, их ледовая композиция называется «Два капитана, два шлюпа и один путь». Работа посвящена первой русской антарктической экспедиции начала 19 века. Изо льда они создадут шлюпы «Восток» и «Мирный», которые находились под командованием капитанов Беллинсгаузена и Лазарева. Сбоку будет казаться, что это один корабль. Однако один взгляд прямо - и становится понятно, что это слияние двух судов - символ их единства. Присутствие в работе капитанов отразят символически. Шлюпы будут стоять на большом якоре, на котором вырежут их флотские погоны.

Лед, который заготовили для конкурсантов, как стекло прозрачный. Между тем, как раз для этой работы больше подошел бы матовый. Как отметил Сергей Корольков, пока трудно предположить, что получится в итоге. Возможно, нужного эффекта мастерам удастся добиться с помощью подсветки, которая играет в восприятии немаловажную роль.

Подведение итогов фестиваля ледовой скульптуры и награждение победителей состоится 25 декабря. Погода в Екатеринбурге сейчас благоприятная для работы, после оттепели начало умеренно холодать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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