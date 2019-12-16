Масштабные обновления в сфере культуры Югры: среда, люди и гаджеты

В Югре успешно реализуются три направления национального проекта «Культура». Это «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». К 2024 году власти округа намерены увеличить посещение организаций культуры на 15% и повысить число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в пять раз. Потратят на эти цели более 1,9 миллиарда рублей. Работа в этих направлениях ведется уже сейчас. Рассказываем, чего удалось достичь югорчанам по итогам 2019 года.

Яркое событие года

Знаковое для культурной жизни Югры событие произошло 7 декабря в преддверии празднования Дня образования Югры. В Сургуте открылся мультимедийный парк «Россия – Моя история», ставший одним из пяти крупнейших в стране из –за площади экспозиции более 6500 квадратных метров.

Город стал 21 по стране, где появился такой проект, и единственным, кто не является столицей региона. Уникальность парка еще и в том, что там установлены два проекционных купола с панорамными конструкциями, углубляющими пространство. Ни в одном другом центре таких аналогов нет.

Помимо уникальных мультимедийных решений, на территории парка представлены стационарные сервисные площадки: ретро-фотоателье, сувенирный киоск, этно-фотозона, кафе и чайная зона, трансформируемый конференц-зал. Планируется, что в мультимедийном парке будут проходить и уроки истории, квесты, мастер-классы и даже хоровые концерты.

- Этот масштабный просветительский проект с каждым годом охватывает все больше городов. В увлекательной интересной манере он знакомит с историей Отечества. Значимая часть выставки посвящена вашему родному краю, - такие слова звучали в послании первого заместителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко, которое он подготовил к открытию парка.

А губернатор Югры Наталья Комарова, обращаясь к гостям и посетителям парка, отметила, что это новая культура получения знаний о нашей истории.

- Как подчеркивает Владимир Путин, историческая память – это фундамент, на котором стоит наша страна. И мы уже начали придумывать новые формы и дополнительные направления, чтобы парк стал мощной ресурсной образовательно-просветительской площадкой, - подчеркнула значимость парка глава региона.

Наталья Комарова: "Историческая память – это фундамент, на котором стоит наша страна". Фото с сайта администрации города Сургут

Кстати, мультимедийный парк станет, в том числе, базой для объединения ученых, пишущих восьмитомник по истории Югры. Этот проект рассчитан на три года, исходной точкой, от которой будут отталкиваться ученые Института российской истории РАН, будут первые упоминания Югры в русских летописях 900 лет назад.

Культурная среда

К 2024 году современным оборудованием должны оснастить 45 образовательных учреждений Югры. До конца 2019 года оборудование, музыкальные инструменты и учебную литературу получат 13 детских школ искусств и детских музыкальных школ Нижневартовска, Сургута, Мегиона, Октябрьского, Советского, Сургутского и Ханты-Мансийского районов, а также два средних колледжа - Сургутский музыкальный колледж и Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского. На эти цели будет направлено не менее 190 миллионов рублей.

Так, 13 миллионов уже потратила на музыкальное преображение детская школа искусств в поселке Приобье. Там появились новенькие рояли, акустическое пианино, несколько гитар, флейты, саксофоны, скрипки, балалайки, домры, аккордеоны и многое другое. Подумали и о юнных живописцах. Для них закупили мольберты, стеллажи для сушки рисунков, этюдники, планшеты, натюрмортные стойки. Кроме того, там появилась свежая учебная литература по другим дисциплинам, а также интерактивные доски, проекторы и ноутбуки.

В школе искусств Сургута имени Кукуевицкого, где учится игре на фортепиано 520 воспитанников, приобрели пять фортепиано марки «Михаил Глинка».

- Вы бы видели, как счастливы сегодня наши преподаватели и ученики, - отметила директор учреждения Марианна Дунская.

Пополнился и парк инструментов Сургутского музыкального колледжа. Туда поступили студенческие саксофон баритон и кларнет в строе «До» производства «Ателье Гончарова». По словам преподавателя по классу кларнета и саксофона специальности «Инструментальное исполнительство» Бориса Ошивалова, оба инструмента хорошего качества и ровные по строю.

- Саксофон баритон – одна из составляющих духового и джазового оркестров в группе саксофонов и в ансамблях различных составов. Кларнеты в строе «До» используется в симфоническом оркестре и произведениях таких известных композиторов, как Франц Гайдн, Людвиг Бетховен и другие, а также для занятий с начинающими музыкантами 7-8 лет, - пояснил он.

Переоснащаются в округе и муниципальные библиотеки. Их будут делать по модельному стандарту. Известно, что к в 2020 году запланировано модернизировать четыре учреждения. Уже сейчас в них идет ремонт.

Так, например, в Нижневартовске создается целый книжный центр. Он объединит библиотеку, компьютерный класс и арт-пространство, где можно будет проводить творческие встречи, лекции и даже небольшие концерты. Как отметил директор городской Библиотечно-информационной системы Ирина Ивлева, на первом этаже будут стеллажи с книгами в общем доступе, а на втором этаже между книжными полками установят мягкие кресла в необычном дизайне. Библиотека должна стать точкой общественного притяжения для горожан.

Творческие люди

Без хорошего преподавателя не раскроется ни один ученик. Поэтому немалые деньги вкладываются в обучение педагогов и других работников культуры. До 2024 года в Югре в рамках нацпроекта «Культура» повышение квалификации должны пройти более 2400 человек. Это местные хореографы, музыканты, режиссеры, сотрудники музеев, театров и библиотек.

Как отмечают в окружном департаменте культуры, такая масштабная кампания проходит в Югре впервые. Уже в 2019 году переобучение пройдут 165 человек, которых ждут курсы и семинары в крупнейших университетах страны.

- У нас заключены соглашения с тремя вузами: например, среди них Российская академия музыки имени Гнесиных. Туда выезжают на переквалификацию работники сферы культуры Югры, - рассказал директор департамента Артур Латыпов.

Большое значение для сферы культуры имеют волонтеры, которые участвуют в проектах. Количество тех, кто вовлечен в программу «Волонтеры культуры» должно составить к 2025 году 1137 человек. Уже сегодня в Банке данных волонтеров культуры в автономном округе состоит 358 волонтеров, из них 114 волонтеров помогают учреждениям на постоянной основе. Как отметили в отраслевом департаменте, показатель 2019 года полностью достигнут.

Кстати, со следующего года любительские творческие коллективы Югры, участвующие в Фестивале любительских творческих коллективов, смогут получать грантовую поддержку. Планируется, что через пять лет обладателями грантов станут не менее шести коллективов.

Мультимедийный парк станет базой для объединения ученых, пишущих восьмитомник по истории Югры. Фото с сайта администрации города Сургут

Цифровая культура

Цифровизация культурной отрасли – неотъемлемая часть процессов, происходящих в обществе. Чтобы учреждения культуры оставались в тренде и пользовались спросом у жителей всех возрастов, их оснащают современными технологиями.

Так, в 2019 году шесть выставочных проектов были снабжены цифровыми гидами в формате дополненной реальности. К 2025 году их число должно вырасти до 20.

С этого года в округе активно внедряются онлайн-трансляции знаковых культурных мероприятий автономного округа, чтобы люди, которые не смогли лично присутствовать на мероприятии, даже в самых удаленных уголках Югры могли посмотреть их со смартфона, компьютера или планшета на портале «Культура.РФ». В 2019 году было организовано уже шесть таких онлайн – трансляций.

Оцифровку проходят уникальные книжные памятники для фонда изданий Национальной электронной библиотеки. К 2025 году в электронном виде будет представлено 180 книг, в 2019 году оцифровать удалось уже 30 книжных памятников, которые хранились в читальных залах.

В будущем (к 2023 году) в городах Ханты-Мансийского автономного округа создадут три виртуальных концертных зала с онлайн-трансляциями крупных мероприятий. Реализовывать проект начнут с 2021 года.