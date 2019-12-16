Итоги недели на Ямале: публикуем главные новости региона со 9 по 15 декабря 2019

Для читателей «Комсомольской правды – Ямал» в начале каждой недели мы традиционно подводим итоги минувших семи дней. Дайджест основных новостей арктического региона - для тех, кто хочет быть в курсе главных событий округа. Все самое важное, актуальное, интересное – коротко в одном материале.

Каждый восьмой ямалец переедет в новую квартиру Фото: yanao.ru

1. Первый день прошедшей недели начался с итоговой пресс-конференции губернатор Ямала. Дмитрий Артюхов 9 декабря рассказал о реализации нацпроектов. Один из первых вопросов касался выполнения задачи по расселению миллиона квадратов жилья. Губернатор ответил, что эта тема - номер один по важности для жителей региона, отметив, что ряд городов ЯНАО с этой задачей неплохо.

Планировалось расселить 257 кв. метров, однако поставлена новая задача - увеличить эти объемы в четыре раза. Глава региона отметил, что переселить нужно будет порядка 70 тысяч человек. Это значит, что каждый восьмой ямалец переедет в новую квартиру.

- На следующий год мы финансирование программы увеличиваем втрое. Это серьёзное решение и хорошее подспорье, наша задача – переселить людей максимально быстро, – сказал губернатор.

На Ямале магазинам во дворах запретят продавать алкогольФото: Ольга Крыльцова

2. В ходе разговора губернатор также сообщил, что на Ямале рассматривается вопрос о запрете открытия магазинов со спиртным, выходящих во внутренние дворы домов. Дополнительные ограничения будут вводить постепенно

3. Должникам спишут пени за «коммуналку» по новым правилам. Заплатить долги нужно до конца года. Компании «Ямалкоммунэнерго» и «ЕРИЦ ЯНАО» объявляют акцию под названием «В Новый год без долгов!».

Участником акции могут стать потребители-должники, в отношении которых не вынесены судебные акты (приказы) о принудительном взыскании суммы основного долга и пени с неё.

«Гыданский» заповедник стал национальным парком Фото: gdanskiyzp.ru

4. «Гыданский» заповедник стал национальным парком. Парк будет находиться в ведении Минприроды России. Изменить его статус пришлось, чтобы деятельность на его территории стала законной. Она не соответствует режиму заповедника, но допустимая в национальном парке.

В его границах проживают коренные малочисленные народы – гыданские ненцы и энцы. Для обеспечения их традиционной хозяйственной деятельности заповедник преобразован в национальный парк, в котором предусмотрена зона традиционного экстенсивного природопользования, в границах которой допускаются рыболовство, охота, сбор ягод и грибов.

Каждый третий деревянный многоквартирник в Салехарде - аварийный Фото: Администрация Салехарда

5. По итогам осеннего обследования первые 13 деревянных домов уже официально признаны аварийными. Это многоквартирники, степень износа которых более 50%. В течение месяца выйдет распоряжение с указанием сроков расселения.

Между тем, всего с 15 октября по 15 ноября было обследовано 742 деревянных жилых дома. По итогам выяснилось, что каждый третий деревянный дом должен быть признан аварийным и подлежит расселению.

По распоряжению мэра, пока дом, признанный аварийным, не будет расселен, администрация города будет контролировать работу УК, которые должны следить за состоянием домов и проводить поддерживающие мероприятия.

6. В Салехарде 500 миллионов рублей потратят, чтобы избавиться от септиков. Город уйдет от старой системы накопления нечистот за три года. Сейчас в столице Ямала более 500 септиков, ежегодно на их содержание выделяется 150 миллионов рублей. Решение проблемы позволит в будущем значительно экономить бюджетные средства.

7. В Губкинском рецидивист весь день избивал подростка, не выпуская из квартиры. Изверга судили по двум статьям. 4 года и 1 месяц он проведет в колонии строгого режима.

Молодой северянин, распивая алкоголь у себя дома с друзьями, решил расквитаться с 16-летним юношей. Не вдаваясь в подробности, уговорил, приятелей заманить подростка к себе. Злопамятный мужчина несколько часов избивал парня кулаками и различными предметами. Кроме того, хозяин потребовал от юноши 5 тысяч рублей. Получив отказ, продолжил избивать. Только вечером он отпустил свою жертву.

8. Жительница Салехарда перевела 4 миллиона рублей за «исцеление» по телефону. Мошенники убедили 51-летнюю северянку не рассказывать никому о «лечении». Началась история крупного обмана в июле 2019 года при просмотре одного из телеканалов. Северянка увидела передачу, в которой говорилось о снятии порчи. Женщина четыре месяца ждала решения всех своих проблем, отправляя деньги аферистам. Когда результата не почувствовала, обратилась за помощью уже к полицейским.

lbt.yanao.ru

9. В Лабытнанги с 2020 года откроется многофункциональный приют для бездомных животных. Здесь расположатся не просто клетки для собак, это будет целый комплекс. В приюте созданы прекрасные условия для содержания порядка тысячи кошек и собак, оказания ветеринарной помощи. Предлагается здесь же открыть парикмахерские услуги питомцам и работу гостиницы для четвероногих.

10. На Ямале в 2030 году могут разрешить ловить муксуна. Пока эта ценная рыба под запретом на вылов. Ситуация может измениться благодаря мерам, направленным на восстановление рыбных запасов, сообщает директор департамента АПК Вячеслав Жедулев. Воспроизводством рыбы занимается только Собский рыбзавод

https://www.yamal.kp.ru/online/news/3701736/

11. На Ямале изменился механизм выдачи охотничьих разрешений. Теперь охотники будут получать разрешения через случайную выборку. Новая процедура распределения разрешений на добычу лося, бурого медведя, дикого северного оленя уже начала действовать. Такой способ позволит всем охотникам отдалённых районах иметь равные шансы