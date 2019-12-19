Тюменский застройщик стал первым в регионе в реализации схемы со счетами эскроу

С введением новых требований к финансированию строительства новостроек рынок встрепенулся. Отказ от возможности привлечения средств дольщиков оказался ударом для многих строительных компаний. О том, как произошел переход на новую систему и как удалось первыми в регионе успешно ее реализовать мы узнали у тюменского застройщика «ЗвездаИнвест».

Строительство нового жилого дома «На Малиновского» на Мысу завершено. Уже в эти выходные «ЗвездаИнвест» торжественно вручит ключи новоселам, в самый канун Нового года.

Дом уникален тем, что он является первым введенным объектом в регионе, построенным без привлечения средств дольщиков. К тому же новостройку сдали досрочно – менее чем за 10 месяцев.

Истории с обманутыми дольщиками нередко случались, в том числе и в Тюмени. Все изменилось с введением новой схемы строительства «первички» – по эскроу-счетам, то есть без привлечения средств будущих новоселов. Поправки вступили в силу 1 июля этого года.

Выбор в пользу надежности

С нами поделилась своей историей тюменка Оксана, которая как раз выбрала «двушку» в доме «На Малиновского». Она, как и остальные дольщики, ожидала получить ключи в январе 2020-го, как это обещал застройщик «ЗвездаИнвест». И, конечно, ее не покидали переживания по поводу сроков сдачи. Ведь покупка квартиры – очень волнительный момент, тем более, когда семья уже сталкивалась с негативным опытом покупки у другого застройщика.

– В Тюмени бывали случаи, когда покупатели квартир в долгостроях попадали в ловушку: застройщик обещает, квартиры нет, а ипотеку платить нужно, плюс траты на съемное жилье, - поделилась Оксана. – Я уже прошла через это, когда мы брали свою первую квартиру. Тогда и нам срок сдачи немного затянули. Перед тем как снова решиться на покупку, я поговорила с друзьями, просмотрела все отзывы о застройщике, прочитала все о монолитном доме «На Малиновского», выяснила все детали по эскроу-счетам. Опасения оказались напрасными.

Счет эскроу vs долевка

Девушка узнала, что с июля все застройщики должны строиться по новой схеме счетов-эскроу. То есть выбрав квартиру, покупатель кладет деньги на специальный счет. И до тех пор, пока застройщик не введет дом в эксплуатацию и хотя бы один дольщик не оформит право собственности, средства будут храниться в банке. При этом сам банк вознаграждение не получает, как и покупатель с застройщиком. Объект возводится с помощью банковского проектного финансирования.

– Мы готовились к новым правилам заранее, – рассказывают в компании «Звезда». – Проекты с готовностью 30%, такой как, например, 3-я очередь в ЖК «Гармония», мы продолжили строить по прежней схеме с привлечением средств дольщиков. А новый дом «На Малиновского» был выставлен на продажу с самого начала по счетам эскроу (в феврале этого года). И вот уже с 20 декабря мы готовы передавать ключи новоселам. Дом сдан с опережением сроков, и факт того, что мы ввели его по счетам эскроу первыми, не может не радовать.

Счастливая семья Оксаны готовится к новоселью в доме «На Малиновского».

– Я очень счастлива! – говорит Оксана. – Приятно удивлена, что мы получим ключи раньше установленного срока. Это значит, я смогу встретить Новый год со спокойным сердцем. Каникулы с мужем проведем в приятных хлопотах: начнем выбирать материалы для ремонта.

Как и Оксана, около 130 семей выбрали дом «На Малиновского» по ряду объективных причин. Применение застройщиком счетов эскроу стало дополнительной гарантией безопасности дольщиков, исключения ситуации «долгостроя» и «заморозки» объекта.

Ключи от новых квартир – лучший подарок к Новому году

– Изменения в законодательстве, бесспорно, приняты в пользу дольщиков, и застройщикам необходимо еще более ответственно и взвешенно подходить к строительству новых объектов Мы рады, что нам удалось успешно «обкатать» схему эскроу и сделать приятный подарок нашим новоселам к Новому году, – прокомментировал заместитель генерального директора по маркетингу и продажам ООО «СЗ Звезда» Сергей Харциенко.

Хотите также встретить 2020 год в новой квартире в готовом доме? Еще у 4 семей есть шанс получить ключи в декабре!

Более сотни новоселов выбрали дом «На Малиновского» из-за безопасности, эргономичных планировок, подъездов с дизайнерской отделкой, продуманной территорией двора и доступа в подъезды «с уровня тротуара», сквозных входов и выходов, колясочных на первом этаже и собственного сквера с зеленым ландшафтом. Словом, здесь есть все для комфортной жизни!

Также преимуществом дома заключается его расположение. Высотка находится в центре Мыса, рядом с детским садом, школой, колледжем водного транспорта. Здесь же – Корабельный сквер, магазины, ТРЦ «Тюмень Сити Молл», пруд Северный и крупнейший в Тюмени лесопарк имени Юрия Гагарина.

Хотите подробнее узнать о последних 4-х квартирах, свободных к продаже в готовом доме «На Малиновского»? Звоните в отдел продаж СЗ «Звезда»: +7 (3452) 68-95-95.

Главный офис продаж СЗ «Звезда» (также СЗ «ЗвездаИнвест»):

ул. В. Подшибякина, 21,

тел. +7 (3452) 68-95-95.

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Застройщик — ООО «Специализированный застройщик «ЗвездаИнвест». ЖД «На Малиновского». Проектная декларация на сайте Sk-zvezda72.ru по ссылке. ООО «Специализированный застройщик «Звезда».